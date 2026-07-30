سیزدهم دی ۱۴۰۴، بازار تهران در اعتصاب بود و چند شهر ملتهب بودند. علی خامنه‌ای درباره معترضان گفت: «اعتراض، به‌جا است» و درباره بازاری‌ها افزود: «حرفشان حرف درستی بود». در مجموعه ۲۱۵ سخنرانی بررسی‌شده، این تنها بار بود که یک اعتراض از سوی او با صفت «به‌جا» به رسمیت شناخته شد.

۴۵ روز بعد، در آخرین سخنرانی بزرگ عمرش، کشته‌شدگان همان زمستان را «به درک واصل‌شده» خواند و هم‌صدایی با «فتنه» را نه فقط در عمل، بلکه «در زبان» و «در تحلیل» نیز مستوجب برخورد دانست. این فاصله کوتاه، مسیر سه دهه منطق زبان سیاسی او را در مقیاسی فشرده تکرار کرد: پذیرش محدود یک نارضایتی، جداکردن معترض از مردم، نسبت‌دادن بحران به دشمن و انتقال مسئولیت خشونت از حکومت به همان معترضان.

در این گزارش، همه واکنش‌های گفتاری علی خامنه‌ای به ۹ خیزش بزرگ اعتراضی دوران رهبری او را بررسی کردیم. برای این کار، ۲۱۵ سخنرانی شامل ۶۰۲ هزار کلمه را بر اساس یک دستورالعمل علمی کدگذاری با ۱۲۸ متغیر و با کمک ۲ مدل مستقل هوش مصنوعی کدگذاری کردیم. هر یافته با نقل‌قولی مستقیم مستند شده است و می‌توان همه نقل‌قول‌ها را در آرشیو رسمی خامنه‌ای ردیابی کرد.

این بررسی، الگویی زبانی و منسجم را آشکار می‌کند؛ الگویی که شهروند معترض را در چهار گام از دایره «مردم» و صاحبان حق بیرون می‌راند و به دشمن تبدیل می‌کند. اسناد، شکل‌گیری، تکامل و آخرین اجرای این الگو را مرحله‌به‌مرحله نشان می‌دهند.

یافته اصلی: چهار قاعده، یک شیوه‌نامه

کدگذاری سخنرانی‌ها نه یک واژه ثابت یا برچسبی واحد، بلکه الگویی چندمرحله‌ای را آشکار می‌کند که اجزای آن لزوما همیشه با ترتیبی یکسان ظاهر نمی‌شوند. هسته این الگو چهار حرکت دارد: مرزبندی مردم به معنای بیرون راندن معترضان از دایره «مردم»، سلب حقوق و انسانیت از معترضان، پیوند زدن آن‌ها به دشمن و وارونه‌سازی مسئولیت خشونت به این معنا که آنها را مسئول خشونت‌ها معرفی می‌کند.

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این قواعد در همه بحران‌ها با شدت یکسان دیده نمی‌شوند. گاهی قاعده نخست با لحنی همدلانه آغاز می‌شود؛ گاهی از نخستین قدم‌ها، همه مراحل یک‌جا فعال‌اند. آن‌چه در طول زمان تغییر می‌کند اصل الگو نیست، بلکه سرعت، صراحت و دامنه اجرای آن است.

مشهد، ۱۳۷۱: تولد الگو

خرداد ۱۳۷۱، اعتراض حاشیه‌نشین‌های مشهد به تخریب خانه‌هایشان به شورشی چندروزه انجامید که با اعدام‌های شتاب‌زده خاموش شد. ۱۱ روز بعد، خامنه‌ای معترضان را «یک قشر رذل اوباش چاقوکش» نامید و گفت باید آنان را «مثل علف هرزه» کَند، درو کرد و دور انداخت و در نهایت «قضایای مشهد و امثال آن» را «کار دشمن» خواند.

در همین پاراگراف، سه قاعده نخست اجرا شد: معترض از مردم جدا شد، زبان حقوق و محاکمه جای خود را به استعاره دروکردن داد، و منشاء بحران به دشمن منتقل شد. این قدیمی‌ترین سندِ کاملِ الگوست - و بعد؟ سکوت.

سکوت را نباید دست‌کم گرفت. در این شیوه‌نامه، سکوت یکی از انواع داده‌هاست.

همین نخستین سند نشان می‌دهد هسته اصلی این الگو از سال‌های آغازین رهبری علی خامنه‌ای وجود داشت. در دهه‌های بعد، اجرای این الگو سریع‌تر و شیوه‌های انتقال مسئولیت خشونت از حکومت به معترضان پیچیده‌تر شد.

قزوین، ۱۳۷۳: سکوت به مثابه واکنش

قزوین در مرداد ۱۳۷۳ شورید، سپاه اعزام شد، برآوردها از ده‌ها کشته گفتند و خامنه‌ای در ۱۱ سخنرانی خود در چهار ماه پس از آن حتی یک بار هم به نام قزوین اشاره نکرد. چند هفته بعد خامنه‌ای در جمع امامان جمعه‌ای که به دیدارش رفته بودند، گفت: «نسبت به مسائل سیاسی کشور هیچ نگرانی ندارم».

اسلامشهر در فروردینِ ۱۳۷۴ به خون کشیده شد اما علی خامنه‌ای در ۱۷ سخنرانی بزرگ خود پس از این واقعه حتی یک بار نام اسلامشهر را به زبان نیاورد؛ در روز کارگر همان سال، در برابر دیدگان کارگران، موضوع سخن رهبر جمهوری اسلامی «وجدان کاری» بود و در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: «از لحاظ سیاسی وضع ما خوب» است.

سکوت تنها زمانی داده محسوب می‌شود که زمان سخنرانی، موضوع آن یا ترکیب مخاطبان، انتظار معقولی برای واکنش ایجاد کرده باشد. با در نظر گرفتن این قید، سکوت‌های دهه ۷۰ نشان می‌دهند حذف بحران از روایت رسمی، خود یکی از شیوه‌های بازتعریف بحران بوده است.

دو ماه پس از سرکوب اسلامشهر، خامنه‌ای در خطبه عاشورا گفت در برابر حاکم فاسد و منحرف «هر مسلمانی باید قیام کند»، اما مصداق‌ها یزید و حکومت پیشین بودند. همان سال‌ها دشمن‌سازی بیش از خیابان متوجه قلم بود: نویسنده منتقد «ستون پنجم دشمن» معرفی شد و به گرفتن «پول سی‌آی‌ای» متهم شد. در این دستگاه، مشروعیتِ قیام نه به عمل، بلکه به زمان و هدف آن وابسته بود.

تیر ۱۳۷۸: همدلی کوتاه، بازطبقه‌بندی سریع

۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. سخن از حرکت دانشجویان به سوی محل کار و زندگی رهبر جمهوری اسلامی مشهور به «بیت رهبری» پس از شِش روز ناآرامی بود و همین مساله در کنار وسعت و شدت رویداد که در روزنامه‌های پرشمار آن دوره بازتاب گسترده‌‌ای یافته بود، سکوت را غیرممکن می‌کرد.

واکنش نخست خامنه‌ای لحنی استثنایی داشت: «این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد» و «دانشجو، فرزند ماست». این مورد یکی از مهم‌ترین شواهد خلاف فرضیه است: زبان او می‌توانست برای مدتی کوتاه دانشجو را درون دایره «ما» نگه دارد. اما سه هفته بعد، همان بحران در قالب پیروزی بر دشمن بازروایت شد: «مثل کاغذی که مچاله کنند، دشمن را مچاله کردند». در همان خطبه معماریِ کاملِ توطئه چیده شد: پیش‌بینیِ رئیسِ سیا، شِش «اشتباهِ محاسبه دشمن»، و صورت‌بندی رسمی دوگانه «خودی-غیرخودی» که ستونِ فقراتِ شیوه‌نامه او در دو دهه بعد است.

در هفته‌های پس از اعتراضات تیر ۷۸، سند دیگری نشان می‌دهد این زبان تا کجا پیش می‌رود: خامنه‌ای مطبوعاتی را که حکم قصاص را زیر سوال می‌بردند، به ارتداد تهدید کرد؛ یعنی مهدورالدم‌سازی قلم. پاییز همان سال، یعنی حدود سه ماه بعد از واقعه کوی دانشگاه، در سخنرانی‌اش به مناسبت هفته نیروی انتظامی درباره حمله همین نیرو به کوی، الگوی سکوت را فعال کرد و بی هیچ اشاره‌ای به موضوع سخنرانی‌اش را به پایان رساند.

خرداد ۱۳۸۸: جنبش سبز و خلق مظنون دائمی

جنبش سبز بزرگ‌ترین آزمون شیوه‌نامه سرکوب خامنه‌ای بود و کامل‌ترین مستندات را نیز می‌توان در همان دوره یافت. چهار روز پس از انتخابات، خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان نامزدها گفت: «پاره‌ای از صندوق‌ها بازشماری بشود، اشکالی ندارد» با این حال، همان روز حساب «خرابکاران» را جدا کرد. سه روز بعد، در خطبه ۲۹ خرداد، مسئولیت «خون‌ها» را پیشاپیش به گردن سران معترض انداخت.

پیش از آغاز تابستان نیز واژه «فتنه» وارد توصیف او از اعتراضات شد. تا پاییز، تعریف نظری این واژه تثبیت شد: فتنه یعنی «ظاهر دوست و باطن دشمن». این تعریف، هر معترض را به مظنونی همیشگی تبدیل می‌کرد، زیرا دشمنی به «باطن» او نسبت داده می‌شد و دیگر نیازی به اثبات نداشت.

دو گفته خامنه‌ای در همین دوره، منطق درونی این چارچوب را روشن می‌کند. او بعدها گفت در همان روزهای نخست به معترضان به نتیجه انتخابات پیام داده بود که زیر سوال بردن انتخابات «بزرگ‌ترین جرم» است. با این حال، درباره وابستگی سران جنبش سبز به بیگانگان گفت: «این را من ادعا نمی‌کنم، چون برای من این قضیه ثابت نیست؛ چیزی که ثابت نیست، نمی‌توانم بگویم.» خامنه‌ای در خطبه رمضان نیز خط‌مشی «جذب حداکثری» و «دفع حداقلی» را اعلام و همزمان مرز آن را روشن کرد: هر کس با نظام درگیر شود، «حالت دشمن را پیدا» می‌کند.

دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸: الگوریتم روی دورِ تند

در دی ۹۶ دیگر پلکان تدریجی لازم نبود. خامنه‌ای در قم نظریه «مثلث» را ارائه کرد: «نقشه مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است، پول مال یکی از این دولت‌های خرپول [اطراف خلیج فارس] و اجرا با پادویی منافقین». علت داخلی اعتراض پیش از آن‌که موضوع بحث شود، در شبکه دشمن خارجی حل شد.

آبان ۱۳۹۸ که تا آن زمان مرگ‌بارترین سرکوب خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی بود، با یک جمله تعریف شد: «کارهای مردمی نبود، «کار امنیتی بود». خامنه‌ای در نمازجمعه‌ دی‌ماه همان سال، مرزگذاری با «مردم» را به‌طور رسمی بازآرایی کرد: «آنها [معترضان] مردم ایرانند یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان می‌دهند خودشان را؟» او روشن کرد از نظر او «مردم» تنها کسانی را شامل می‌شود که تکبیرگویان پای سخنانش می‌نشینند.

در ۱۹ سخنرانیِ دیگری که در بازه بررسی‌شده پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ قرار دارند، هیچ اشاره‌ای به صدها کشته این اعتراضات مشاهده نمی‌شود. اما همان هفته‌ها حضور خیابانی دیگری را می‌ستاید: «یوم‌الله تشییع جنازه» سلیمانی. معیار دوگانه او در اشاره به خیابان و مرزبندی میان گونه‌های مختلف مردم در دستگاه فکری خامنه‌ای در همین عبارت سه‌واژه‌ای روشن است.

اعتراضات ۱۴۰۱: وارونه‌سازی قربانی و عامل

پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، خامنه‌ای دو هفته سکوت کرد و حتی در سخنرانی مفصل برای فرماندهان نظامی کلامی از در این باره بر زبان نیاورد. او وقتی سکوتش را شکست، کل فرمول را یک‌جا پیاده کرد. او گفت «حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت» اما «این اغتشاش برنامه‌ریزی ‌ شده بود» و «اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، یک بهانه‌ی دیگری درست می‌کردند». در دستگاه فکری او «بهانه» نامی برای خشم خیابان است و داده‌ای مستقل به شمار نمی‌آید.

او در همان سخنرانی پلیس را «قوی‌ترین» و در عین حال «مظلوم‌ترین» توصیف کرد.

در همان سخنرانی، پلیس هم «قوی‌ترین» و هم «مظلوم‌ترین» بود. این‌جا قاعده چهارم به‌روشنی عمل می‌کند: نهاد مسلح و عامل شلیک به معترضان به قربانی تبدیل و خشم معترضان به محصول طراحی دشمن فروکاسته می‌شود.

خامنه‌ای بعدتر در دیدار با مداحان گفت «در دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم» و در اشاره به نسل معترض این جمله را بر زبان راند «اینها بچه‌های ما که نیستند» و «از کجا دستور می‌گیرند». در سخنرانی‌های بعدی در اشاره به اعتراض‌های ۱۴۰۱، برخورد دستگاه‌های نظامی و امنیتی با «خیانت» را عادلانه و واجب خواند و به بسیجی‌هایی که به معترضان حمله می‌کردند با صفت «مظلوم» یاد کرد.

و درباره جوانان خیابان پرسید: «اینها بچّه‌های ما که نیستند» و «از کجا دستور می‌گیرند». برخورد دستگاه‌ها با در همان سخنرانی قم، قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ علیه حکومت پیشین ستایش شد.

۴۵ روز آخر: اجرای کامل و فشرده شیوه‌نامه سرکوب

در زمستان ۱۴۰۴، تشدید لحن خامنه‌ای چنان سریع بود که می‌توان آن را روزبه‌روز دنبال کرد.۱۳ دی، اعتراض بازاریان «به‌جا» و حرفشان را «درست» خواند. این تنها باری است که در میان ۲۱۵ سند بررسی شده یک اعتراض خیابانی را با چنین واژه‌ای توصیف کرد. ۲۷ دی، اعتراض‌ها را «فتنه آمریکایی» نامید و تاکید کرد «شخص رییس‌جمهوری آمریکا در این فتنه دخالت کرد». در همان سخنرانی سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی «جان‌فشانی» کرده بودند، ستود.

۱۲ در سخنرانی بهمن، مسئولیت کشته‌شدن معترضان را به خود «فتنه‌گران» نسبت داد. به گفته او سردسته‌ها «موظف بودند کشته‌سازی کنند» و و آمار قربانیان را «ده برابر و بیشتر از ده برابر» افزایش دهند. او معترضان را «هَمَجُ الرَّعاع» خواند؛ تعبیری در نهج‌البلاغه به معنای فرومایگان بی‌ریشه.

این روند ۲۸ بهمن به اوج رسید. خامنه‌ای اعتراضات را کودتا خواند و درباره کشته‌شدگان گفت: «به درک واصل شدند.» او خواستار برخورد با هر کس شد که «چه در عمل، چه در زبان، چه در تحلیل» از «فتنه» حمایت کرده بود. مسئولیت شلیک‌ها را نیز به «فتنه دشمن» نسبت داد: «این گلوله از هر جا آمده باشد، در فتنه دشمن این اتفاق افتاده.»

آزمون فرضیه: چهار استثنا چه می‌گویند؟

مجموعه سخنرانی‌های بررسی‌شده تنها شامل شواهد تاییدکننده فرضیه نیست. چهار نمونه مهم می‌توانند آن را به چالش بکشند: «دانشجو، فرزند ماست» در تیر ۷۸؛ موافقت با بازشماری بخشی از صندوق‌ها در خرداد ۸۸؛ خودداری از متهم کردن سران جنبش سبز به وابستگی به بیگانگان، به‌دلیل نبود شواهد؛ و «اعتراض، به‌جا است» در دی ۱۴۰۴. این موارد اهمیت دارند، زیرا نشان می‌دهند زبان خامنه‌ای در آغاز هر بحران لزوما طردکننده نبود.

با این حال، این پذیرش‌های محدود در هیچ‌یک از چهار مورد پایدار نماندند. تعبیر «دانشجو، فرزند ماست» سه هفته بعد جای خود را به روایت «مچاله کردن دشمن» داد؛ در کنار موافقت با بازشماری بخشی از صندوق‌ها، خامنه‌ای همان روز حساب «خرابکاران» را جدا کرد؛ خودداری از طرح یک اتهام مشخص مانع نشد که فتنه‌گر «ظاهر دوست و باطن دشمن» تعریف شود؛ و «اعتراض به‌جا» ظرف ۴۵ روز به «به درک واصل شدند» رسید.

بنابراین، این موارد فرضیه را رد نمی‌کنند، اما دامنه آن را دقیق‌تر می‌کنند: الگو همیشه از نخستین واکنش فعال نمی‌شود و سرعت گذار به طرد و دشمن‌سازی در بحران‌های مختلف یکسان نیست.

آنچه هرگز گفته نشد

در ۲۱۵ سخنرانیِ مورد بررسی در این گزارش، حتی یک محکومیت صریح خشونت حکومتی ثبت نشده است. نزدیک‌ترین مورد، اذعان به تخلفات کوی و کهریزک در سال ۱۳۸۸ بود. البته او در همان سخنرانی ضمن اشاره به این تخلف‌ها، از پلیس و بسیج بابت خدمات‌شان تشکر کرد. در مقابل، داده‌های ثبت‌شده شامل ۲۰ مورد توجیه، هفت مورد تمجید، هشت مورد انکار و ۳۷ سکوت معنادار است.

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اعداد ۵۷، ۸۶ و ۲۱ شمار سخنرانی‌ها در دسته‌های هم‌پوشان‌اند. عدد یک، یک استثنای واژگانی است و عدد صفر، غیاب یک نوع واکنش در کل پیکره. کنار هم گذاشتن این واحدهای متفاوت فقط زمانی روشن است که این تفاوت به‌صراحت برای خواننده توضیح داده شود.

روش‌شناسی، حدود ادعا و شفافیت

پیکره این گزارش شامل ۲۱۵ سخنرانی از فهرست رسمی سخنرانی‌های علی خامنه‌ای، در پنجره‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ روزه پس از ۹ بحران است: مشهد ۱۳۷۱، قزوین ۱۳۷۳، اسلامشهر ۱۳۷۴، کوی دانشگاه ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، اعتراضات ۱۴۰۱ و اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴. مجموع این سخنرانی‌ها حدود ۶۰۲ هزار کلمه است.

کدگذاری بر پایه دستورالعملی ساختاریافته با ۱۲۸ متغیر و با استفاده از دو مدل مستقل هوش مصنوعی انجام شد. در نمونه کنترلی، میزان توافق دو کدگذار درباره متغیر مرکزی ۹۴ درصد و ضریب کاپا ۰.۸۵ بود. این ضریب فقط برای همان متغیر گزارش شده است و نباید آن را معیاری برای میزان توافق در همه ۱۲۸ متغیر دانست.

پیش از انتشار، هر نقل‌قول با متن صفحه مبدأ در آرشیو رسمی تطبیق داده شد، شماره منبع گرفت و به همان صفحه پیوند داده شد. آمار قربانیان و اطلاعات زمینه‌ای از منابع مستقل حقوق‌بشری برگرفته شدند.

دسته‌های آماری مستقل از یکدیگر نیستند و ممکن است یک سخنرانی در چند دسته قرار گیرد. برای نمونه، ممکن است در یک سخنرانی هر سه مولفه دشمن‌خواندن معترضان، پیوند دادن آنان به دشمن خارجی و استفاده از زبان انسانیت‌زدا ثبت شود؛ بنابراین اعداد جدول را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد. دو یافته «یک مورد اعتراض به‌جا» و «صفر مورد محکومیت خشونت حکومتی» نیز از جنس ردیف‌های دیگر جدول نیستند: اولی یک مورد استثنایی را می‌شمارد و دومی نبود کامل یک نوع موضع را در سراسر پیکره نشان می‌دهد.