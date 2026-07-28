نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتوگو با شبکه کان اعلام کرد باید به جای درگیری با «بازوهای اختاپوس»، یعنی حزبالله و حماس، به سر آن در تهران ضربه زد و در نهایت باید در پی سقوط حکومت بود.
نخستوزیر پیشین اسرائیل درباره راهبرد در برابر جمهوری اسلامی گفت: «در این مرحله هیچ یک از اهداف محقق نشده و باید تا دستیابی به آنها ادامه دهیم.»
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی تحلیلی به دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پرداخته و نوشته است هر دو رهبر در آستانه انتخابات قرار دارند و اولویتهایشان از یکدیگر فاصله گرفته است.
بهنوشته این روزنامه ممکن است نتانیاهو در پی دستیابی به تفاهمهایی درباره نیازهای امنیتی اسرائیل باشد و همزمان عادیسازی روابط با عربستان سعودی و توافقهای مورد حمایت آمریکا در غزه و لبنان را پیش ببرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ششم مرداد برای هشتمین بار از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در حالی که هر دو با اوضاعی بهشدت دشوار روبهرو هستند، در کاخ سفید دیدار خواهند کرد.
در یک سال و نیم گذشته، بهندرت پیش میآمد که فاصله دیدار نتانیاهو و ترامپ از ۱۰ هفته بیشتر شود، اما اکنون این نخستین دیدار آنها در پنج ماه گذشته است. این موضوع نشاندهنده تغییر چشمگیر در روابط آنها از زمان آخرین ملاقاتشان است. نتانیاهو تنها پس از هفتهها تلاش موفق شد دعوت به دفتر بیضیشکل کاخ سفید را به دست آورد و این سفر را با برنامه خود برای شرکت در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام، سناتور فقید جمهوریخواه، همراه کند.
آخرین دیدار این دو در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ انجام شد؛ حدود دو هفته پیش از آنکه کارزار مشترکی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کنند. اهداف اعلامشده این کارزار، نابودی برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی آن و حتی ایجاد شرایط برای تغییر حکومت بود.
این کارزار در فروردین ماه پس از آنکه بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، اقتصاد جهانی را تحت فشار شدید قرار داد، به دستور ترامپ متوقف شد.
بهنوشته تایمز اسرائیل در این کارزار نظامی هیچ پیروزی قاطعی در هیچیک از اهداف اصلی به دست نیامد و در عین حال هزینههای سیاسی و اقتصادی جنگ برای ترامپ بهشدت آشکار شد.
برای نتانیاهو، که بسیاری از آمریکاییها او را عامل کشاندن ترامپ به این کارزار میدانند، توقف جنگ زودهنگام بود. اکنون، طبق گزارشهایی که این هفته در رسانههای عبریزبان منتشر شده، نخستوزیر قصد دارد اطلاعات تازهای درباره تلاشهای حکومت ایران برای احیای تواناییهای نظامی و هستهای خود در دوران رهبری مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در اختیار ترامپ قرار دهد و ظاهرا خواستار ازسرگیری جنگ شود.
تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود افزوده که متقاعد کردن ترامپ به کنار گذاشتن روند دیپلماتیکی که با دشواری در جریان است و حرکت به سوی یک کارزار نظامی بزرگ دیگر، کار آسانی نخواهد بود.
به نظر میرسد نفوذ نتانیاهو در ماههای اخیر کاهش یافته است؛ ترامپ چندین تصمیم راهبردی اتخاذ کرده که برخلاف خواستههای اسرائیل بودهاند. نخستین مورد، تصمیم او برای پایان ناگهانی کارزار جنگ ایران و امضای یک یادداشت تفاهم بود؛ توافقی که اسرائیل نگران است بتواند زمینه احیای اقتصادی و نظامی حکومت ایران را فراهم کند و در عین حال آزادی عمل اسرائیل علیه مهمترین نیروی نیابتی تهران، حزبالله لبنان، را محدود سازد.
اخیرا نیز ترامپ آمادگی خود را برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه نشان داده است؛ کشوری که رییسجمهوری آن به یکی از برجستهترین مخالفان بینالمللی اسرائیل تبدیل شده است. واشینگتن همچنین تایید کرده که توافق هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی را امضا کرده است، بیآنکه در ابتدا عادیسازی روابط با اسرائیل را بهعنوان شرط آن مطرح کند؛ هرچند ترامپ بعدا گفت این توافق تا زمانی که ریاض به پیمان ابراهیم نپیوندد، پیش نخواهد رفت.
تایمز اسرائیل در ادامه افزوده هر دو رهبر اکنون به انتخابات پیش رو چشم دوختهاند: انتخابات کنست در اواخر اکتبر برگزار میشود و تنها چند روز پس از آن، انتخابات میاندورهای آمریکا. در چنین شرایطی، به نظر میرسد منافع فوری آنها درباره ایران بهطور مستقیم در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است.
نتانیاهو خواهان رویارویی تهاجمیتری است که بتواند باقیمانده تهدید هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را از میان بردارد؛ دستاوردی که بتواند آن را در آستانه رفتن اسرائیلیها به پای صندوقهای رأی به آنها عرضه کند. ترامپ در مقابل خواهان توافقی است که بحران را حل کند و قیمتها را برای رأیدهندگان آمریکایی پایین بیاورد.
بهنوشته تایمز اسرائیل از آنجا که بعید است نتانیاهو بتواند نظر ترامپ را تغییر دهد، واقعبینانهترین هدف او شاید نه وادار کردن رییسجمهوری آمریکا به دادن تعهدات فوری، بلکه دستیابی به تفاهمهایی با او درباره منافع امنیتی اسرائیل، خطوط قرمز این کشور و شرایطی باشد که اسرائیل در آن ناچار خواهد بود علیه تهدیدها حتی بهطور مستقل اقدام کند.
تایمز اسرائیل نوشته است که حتی اگر جنگ آنگونه که هیچیک از دو رهبر امید داشتند پیش نرفته باشد، همچنان فرصتهای واقعی جدیدی ایجاد کرده است. اگر دو رهبر تصمیم بگیرند از این فرصتها استفاده کنند، دیدار روز سهشنبه میتواند زمینه پیشرفت یک همگرایی منطقهای گستردهتر بر محور عادیسازی روابط را فراهم کند. همچنین ممکن است هماهنگی دوجانبه درباره غزه و لبنان پیشرفت کند.
اظهارات نتانیاهو پیش از پرواز نیز نشان میداد که او با چنین راهبردی هماهنگ است. او گفت که با ترامپ «درباره همه مسائل موجود در دستور کار و در رأس آنها ایران» گفتوگو خواهد کرد.
او افزود: «البته هدف ما حفظ امنیت خود و در عین حال گسترش دایره صلح پیرامونمان است.»
جنگی ناتمام و افکار عمومی ناراضی
در صدر دستور کار دیدار نتانیاهو و ترامپ، موضوعی قرار دارد که اورشلیم آن را جنگی ناتمام میبیند و واشینگتن آن را مذاکراتی ناتمام با حکومت ایران تلقی میکند.
در حالی که نتانیاهو معتقد است برای تضعیف بیشتر تواناییهای باقیمانده جمهوری اسلامی و همچنین اطمینانبخشی به افکار عمومی نسبتا ناراضی اسرائیل، حمله دیگری، چه بهتنهایی و چه بهصورت مشترک، ضروری است، بعید به نظر میرسد ترامپ با چنین اقدامی همراه شود.
نتانیاهو تلاش کرده نتایج جنگ را دستاوردی تاریخی معرفی کند، اما متقاعد کردن اسرائیلیهایی که هفتهها زیر آتش موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در پناهگاهها و سپس شاهد پایان ناگهانی جنگ، بدون شکست دشمن و با باقی ماندن جاهطلبیهای هستهای آن بودند، دشوار بوده است.
نتانیاهو میگوید اسرائیل توانسته «تهدید موجودیتی» ناشی از برنامه هستهای ایران را کاهش دهد، اما خود او نیز تاکید کرده که کار هنوز تمام نشده است.
تام نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در دولت جو بایدن، گفت: «در اسرائیل نگرانی بسیار زیادی وجود دارد از اینکه تعهداتی که به یک اسرائیلی عادی گفته شده بود، محقق نشدهاند.»
نایدز افزود، اگرچه نگرانیهای امنیتی باقیمانده نتانیاهو و افکار عمومی اسرائیل درباره جمهوری اسلامی مشروع است، متقاعد کردن ترامپ برای بازگشت به جنگ دشوار خواهد بود.
ترامپ شامگاه جمعه، برای نخستین بار طی دو هفته، از صدور دستور حمله به مواضع جمهوری اسلامی خودداری کرد؛ اقدامی که بنا بر گزارشها پس از آن صورت گرفت که ارشدترین مشاوران نظامی و سیاسی او توصیه کردند از تشدید بیشتر جنگ خودداری کند. آنها نگرانیهایی درباره گسترش درگیری، کاهش ذخایر دفاعی، دور کردن متحدان عرب خلیج فارس و تاثیر جنگ بر عرضه انرژی و اقتصاد جهانی مطرح کرده بودند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه گفت واشینگتن فعلا امیدوار است فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
بهنوشته تایمز اسرائیل، برای نتانیاهو بسیار دشوار خواهد بود که مانع چنین روندی شود. بنابراین او ناچار خواهد بود امکان اقدام مستقل اسرائیل را مطرح کند؛ اما در این زمینه نیز محدودیتهایی دارد.
در حالی که تنها حدود سه ماه تا انتخابات اسرائیل باقی مانده است، کسب حمایت نظامی یا دیپلماتیک آمریکا برای کارزاری که به احتمال زیاد بسته ماندن تنگه هرمز را در پی خواهد داشت، فوقالعاده دشوار خواهد بود. اگر تلاش کنونی قطر و پاکستان برای بازگرداندن طرفها به مذاکرات نتیجه دهد، حمله اسرائیل که این پیشرفتها را از بین ببرد و باعث جهش دوباره قیمت انرژی در آمریکا شود، پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر برای ترامپ کابوس خواهد بود.
ترامپ به غیرقابل پیشبینی بودن شهرت دارد و تحولات ممکن است همچنان او را به سوی تشدید زودتر درگیری سوق دهد. اما امید واقعبینانهتر نتانیاهو شاید دستیابی به شرایط مورد توافق برای یک کارزار مشترک پس از نوامبر، یا چراغ سبز آمریکا برای اقدام احتمالی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات یا نقض توافق از سوی جمهوری اسلامی باشد.
غزه و لبنان
حماس در غزه و حزبالله در لبنان از موضوعات اصلی دیدارهای پیشین نتانیاهو با ترامپ بودهاند و گاه به منابع مهم تنش میان آنها تبدیل شدهاند. اما در حال حاضر، به نظر میرسد دو دولت درباره هر دو جبهه نسبتا همسو هستند و همین امر عبور از این موانع را آسانتر میکند.
بهنوشته تایمز اسرائیل توافقهای اخیر لبنان و غزه که با میانجیگری آمریکا حاصل شدهاند، در صورت اجرای مطابق برنامه، منافع مهم امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل را تامین میکنند و اسرائیل با ظاهر شدن در نقش عامل برهمزننده هر یک از این تلاشها، چیز چندانی به دست نمیآورد و در مقابل ممکن است زیان زیادی متحمل شود. مساله اصلی در عوض، دستیابی به تفاهم درباره اقداماتی است که اسرائیل در صورت پایبند نبودن طرفهای دیگر به این چارچوبها یا شکست در اجرای آنها، اجازه انجامشان را خواهد داشت.
شش دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشینگتن به تدوین چارچوبی با حمایت آمریکا منجر شد که خروج تدریجی اسرائیل از منطقه امنیتی خود در جنوب لبنان را در کنار استقرار نیروهای لبنانی و خلع سلاح راستیآزماییشده حزبالله پیشبینی میکند.
طرح صلح ۲۰ مادهای ترامپ برای غزه نیز خواستار خروج تدریجی ارتش اسرائیل، غیرنظامیسازی کامل نوار غزه و خلع سلاح حماس است.
نتانیاهو، شاید در آستانه دیدار سهشنبه، طی روزهای اخیر آمادگی سیاسی خود برای اجرای هر دو طرح را نشان داده است. نیروهای ارتش اسرائیل هفته گذشته از یک منطقه آزمایشی در لبنان عقبنشینی کردند تا ارتش لبنان بتواند در آنجا مستقر شود، در حالی که کابینه امنیتی اسرائیل یکشنبه به شکلی کاملا علنی ترتیبات حقوقی ورود «نیروی بینالمللی تثبیت» در نظر گرفتهشده برای غزه را تصویب کرد.
جنبههای بالقوه امیدوارکننده
تایمز اسرائیل در ادامه این گزارش تحلیلی افزوده با وجود محدودیتهای سیاسی و نظامی، نتانیاهو با چند فرصت بالقوه نیز وارد واشینگتن میشود.
یکی از آنها همگرایی منطقهای در حال شکلگیری علیه ایران است که از زمان جنگ، بیسروصدا عمیقتر شده است. بحرین و کویت طی روزهای اخیر حملات تلافیجویانه بیسابقهای علیه ایران انجام دادهاند، در حالی که کشورهای عربی بیش از پیش خود را با نگرانیهای راهبردی اسرائیل همسو یافتهاند.
تماس تلفنی اخیر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، با اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل که به ابتکار منامه انجام شد و بحرین آن را بهشدت در معرض توجه عمومی قرار داد، نشاندهنده عزم این کشور برای گسترش بیشتر روابط است و نشان میدهد نگرانیهای منطقهای درباره ایران، بحرین را به سوی همکاری عمیقتر اطلاعاتی و امنیتی با اورشلیم سوق میدهد.
عربستان سعودی نیز پس از امضای توافق هستهای غیرنظامی میان واشینگتن و ریاض و سپس مشروط کردن آن از سوی ترامپ به بهرسمیت شناختن اسرائیل، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که انتظار میرود در دیدار نتانیاهو و ترامپ جایگاه برجستهای داشته باشد.
برای اسرائیل، پرسش این است که آیا بسته اصلاحشده آمریکا و عربستان میتواند بار دیگر همکاری هستهای غیرنظامی را، همانگونه که در دوران جو بایدن مطرح شده بود، به عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل پیوند بزند یا خیر.
این هدف مدتهاست هم در اورشلیم و هم در واشینگتن بهعنوان مهمترین دستاورد بالقوه پیمان ابراهیم و پایهای برای شکلگیری منطقهای دگرگونشده تلقی میشود که در آن اسرائیل بهطور کامل از سوی کشورهای عرب طرفدار غرب پذیرفته شده باشد.
اگرچه عربستان سعودی اخیراا اشتیاق کمتری نسبت به این ایده نشان داده است، اکنون تقریبا در تمام درگیریهای منطقهای در همان سوی اسرائیل قرار گرفته است؛ با منافع مشترک در مقابله با ایران، نیروی نیابتی آن حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن.
ریاض در گذشته از نیروهای سیاسی طرفدار اهل سنت در لبنان حمایت کرده است تا در این کشور نفوذ به دست آورد و نفوذ جمهوری اسلامی را محدود کند.
پیشرفت معنادار به سوی عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل میتواند همان پیروزی سیاسیای را در اختیار نتانیاهو قرار دهد که بهشدت خواهان دستیابی به آن در این سفر است. دیدار سهشنبه فرصتی برای تغییر وضعیت کنونی و نمایش هماهنگی با ترامپ بر سر ابتکارهای منطقهای بالقوه تحولآفرین فراهم میکند.
تایمز اسرائیل در پایان این گزارش تحلیلی نوشته است از آنجا که احتمالا نتانیاهو پیش از اکتبر تنها یک فرصت دیگر برای چنین کاری خواهد داشت، زمانی که در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکند، تصمیمهایی که این هفته گرفته میشوند ممکن است تعیین کنند اسرائیلیها در روز انتخابات، رابطه کشورشان با مهمترین متحد خود را چگونه ارزیابی کنند.
وبسایت اکسیوس دوشنبه پنج مرداد نوشت فشار اقتصادی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده، با این حال مقامهای ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند.
بهنوشته اکسیوس اطلاعات بهدستآمده از دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و گزارشهای منتشرشده در منابع علنی از عمیقتر شدن بحران اقتصادی در داخل ایران حکایت دارند؛ از جمله کمبود بنزین در کشوری که یکی از غنیترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به این وبسایت گفت: «ایرانیها میخواهند بمباران متوقف شود و پول میخواهند. اما تقریبا باید ترتیب این دو را برعکس گفت. آنها واقعا قبل از هر چیز پول میخواهند.»
ترامپ که پس از ۱۳ شب متوالی حملات آمریکا به اهدافی در ایران، بمبارانها را در آخر هفته متوقف کرد، دوشنبه گفت تهران درخواست برگزاری جلسهای برای گفتوگو درباره یک توافق را مطرح کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات ترامپ را تکذیب کرد. تهران تاکید کرده است که در حال حاضر هیچ گفتوگویی با واشینگتن در جریان نیست.
با این همه هر دو طرف در حال گفتوگو با میانجیهایی به رهبری عمان، قطر و پاکستان هستند که تلاش میکنند توقف فعلی درگیریها را به یک آتشبس جدید و پایدار تبدیل کنند.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات، پیشنهادی است که براساس آن ایران و عمان تا اندازهای اختیار مدیریت تردد در تنگه هرمز و امکان کسب درآمد از آن را به دست خواهند آورد.
این سازوکار از برخی عناصر چارچوب همکاری مورد استفاده مالزی، سنگاپور و اندونزی در تنگههای مالاکا و سنگاپور الگوبرداری خواهد کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به اکسیوس گفت: «برخی از ایرانیها این را میخواهند. برخی دیگر نمیخواهند. این بخشی از مشکل است.»
بهنوشته اکسیوس جمهوری اسلامی همچنین خواهان تضمینهایی است مبنی بر اینکه بار دیگر از سوی ایالات متحده مورد حمله قرار نخواهد گرفت. تهران همچنین پول میخواهد؛ هم از طریق آزادسازی داراییهای مسدودشده و هم رهایی از تحریمهای آمریکا.
در مقابل ترامپ نسبت به پاداش دادن به جمهوری اسلامی بهدلیل مختل کردن تردد در تنگه هرمز محتاط است و از تهران میخواهد باقیمانده مواد هستهای خود را تحویل دهد.
یک مقام دیگر آمریکایی نیز به اکسیوس گفت که تحریمها و محاصره دریایی آمریکا، در مقایسه با یک کارزار بمباران تمامعیار، که ترامپ تاکنون از صدور مجوز آن خودداری کرده، برای وادار کردن تهران به حضور پای میز مذاکره به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
طولانی شدن این روند میتواند آسیبپذیری سیاسی جمهوریخواهان را افزایش دهد و آنها را وادار کند در جریان کارزار انتخابات میاندورهای از جنگی نامحبوب و افزایش قیمت بنزین دفاع کنند.
ترامپ دوشنبه به خبرنگاران گفت: «من صبر زیادی دارم.»
این مقام آمریکایی گفت: «اطلاعاتی به دست آمده که نشان میدهد ایرانیها شکایت دارند که نمیتوانند حقوق نیروهایشان را پرداخت کنند. چرا؟ بهدلیل فشارهای مالی. بهدلیل وزارت خزانهداری. به دلیل کاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، انجام میدهد.»
او افزود: «آنها با خطر هجوم مردم برای برداشت پول از بانکها روبهرو هستند. در این کشور عظیم و نفتخیز کمبود بنزین وجود دارد. آنها از وزارت خزانهداری بیشتر از وزارت جنگ میترسند.»
به گفته مقامهای آمریکایی، مقامهای جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی با جرد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان ویژه ترامپ، تاکید کرده بودند که دسترسی به منابع مالی یکی از اولویتهای اصلی آنهاست.
یکی از این مقامها مدعی شد: «آنها برای پول به استیو و جرد التماس میکنند. بهشدت به آن نیاز دارند.»
دولت ترامپ در چارچوب احیای کارزار «فشار حداکثری» خود بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده و تجارت نفت ایران، شبکه بانکداری سایه، تامین تسلیحات و شبکههای کشتیرانی این کشور را هدف قرار داده است.
ترامپ گفته است بمبارانها را متوقف کرده تا به دیپلماسی فرصت بدهد. بهگفته منابع آکسیوس، تصمیم او همچنین پس از هشدار ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره فشار واردشده بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا در حوزه فرماندهی مرکزی، بهویژه ذخایر موشکهای رهگیر پدافند هوایی، اتخاذ شد.
یک مقام ارشد آمریکایی هشدار کین را بخشی از رویه معمول نظامی توصیف کرد و گفت: «ذخایر کلی تسلیحات تمام نشده یا به صفر نرسیده است. وقتی مجبور میشوید برداشت از ذخایر موجود در نقاط مختلف جهان را بررسی کنید، این کار با خطراتی همراه است و باید این خطرات را به فرمانده کل قوا ارائه کنید. او تصمیم میگیرد. تصمیمگیرنده اوست.»
بهنوشته اکسیوس منتقدان تلاشهای جنگی ترامپ میگویند رییسجمهوری آمریکا گزینههای جذاب چندانی در اختیار ندارد و تردید دارند که حملات نظامی یا فشار اقتصادی بتواند حکومت ایران را وادار به پذیرش شروط او کند.
به گفته برت اریکسون، تحلیلگر یک شرکت مشاورهای، حکومت ایران در نیمه نخست سال حدود ۲۳ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است؛ رقمی که از پیشبینیهای بودجهای این کشور بیشتر بوده است.
اریکسون دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ اقتصادی، اساسا رویکردی ناکارآمد در جنگ ایران است.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به آکسیوس گفت ترامپ «راهحل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اما اگر ایران به فعالیتهای تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد، همچنان همه گزینهها را روی میز نگه خواهد داشت.»
او گفت: «در کنار تحریمهای موفقی که اقتصاد ایران را فلج کرده و ۱۳ روز متوالی حمله به اهداف نظامی در واکنش به تجاوزهای مکرر ایران، عاقلانه خواهد بود که ایران برای دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره تلاش کند. در غیر این صورت، آنها میدانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»
یک مقام دیگر آمریکایی گفت: «رییسجمهوری در موقعیتی قرار دارد که هر دو گزینه میتواند برایش نتیجهبخش باشد. ایالات متحده قادر است این مساله را از نظر نظامی تا نهایت ممکن پیش ببرد. او همچنین قادر است تحریمهای اقتصادی فلجکنندهای علیه ایران اعمال کند.»
روزنامه نیویورکپست نوشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اطلاعاتی را در اختیار رییسجمهوری آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تاسیسات هستهای خود در کوه کلنگ گزلا است و هم ثابت میکند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ میگوید.
هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه پنجم مرداد در واشینگتن به زمین نشست. قرار است او سهشنبه ۶ مرداد در پی دورهای از روابط پرتنش در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. انتظار میرود جنگ ایران و برنامه هستهای جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتوگوی دو طرف باشد.
نیویورکپست بهنقل از منبع خود نوشت در جریان این دیدار، تیم نتانیاهو شواهدی از تازهترین فعالیتهای هستهای ایران ارائه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد نشان دهد که تهران در حال حاضر با حسن نیت مذاکره نمیکند.
پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان میدهد سانتریفیوژهای هستهای اخیرا برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال ۲۰۲۰ به تاسیسات محرمانه کوه کلنگ گزلا منتقل شدهاند.
بهنوشته نیویورکپست مدتهاست گمان میرود پایگاهی که درعمقی نزدیک به ۱۰۰ متر زیر کوه کلنگ گزلا و در نزدیکی تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد، بخشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی باشد.
پیش از این هیچ مدرکی دال بر فعالیت هستهای در این سایت وجود نداشت؛ موضوعی که ترامپ نیز به آن اشاره کرده و گفته بود به همین دلیل در حملات قبلی به مواضع جمهوری اسلامی، این تاسیسات را هدف قرار نداده است.
بهنوشته نیویورکپست ترامپ بهطور مشخص تلاش کرده بود گزارشهای مربوط به فعالیت در کوه کلنگ گزلا را کماهمیت جلوه دهد و هفته گذشته به خبرنگاران گفت آمریکا اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ندارد.
با این حال برخی گزارشها حاکی از آن است که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان میدهد جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای هستهای را به تاسیسات کوه کلنگ منتقل کرده است.
رییسجمهوری آمریکا اخیرا هشدار داده بود که آماده است تاسیسات کوه کلنگ گزلا را بمباران کند.همچنین گزارش شده که نیروهای آمریکایی برای انجام یک عملیات زمینی با هدف خارج کردن صدها پوند اورانیوم غنیشده که گمان میرود در تأسیسات زیرزمینی ایران نگهداری میشود، آماده هستند.
نیویورکپست بهنقل از منبع خود در اورشلیم نوشت اسرائیل همچنین شواهدی ارائه خواهد کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از هماکنون بازسازی برنامه موشکی و پهپادی خود را آغاز کرده است؛ برنامهای که در نتیجه حملات هوایی مکرر آمریکا در داخل ایران بهشدت آسیب دیده بود.
هدف از ارائه این اطلاعات در نهایت این است که نشان داده شود حکومت ایران در مذاکرات آتشبس با آمریکا، در مورد کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای یا برنامه موشکی خود جدی نیست.
گمان میرود سایت کوه کلنگ گزلا به اندازه دیگر تاسیسات هستهای ایران که از سوی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتهاندآسیبپذیر نباشد.
ترامپ در آخر هفته تصمیم گرفت کارزار حمله به اهدافی در خاک ایران را که ۱۳ شب ادامه داشت متوقف کند؛ تصمیمی که همزمان با شکلگیری دور تازهای از مذاکرات برای پایان دادن به حملات تهران در تنگه هرمز اتخاذ شد.
نتانیاهو علاوه بر ایران، قرار است ترامپ را در جریان پیشرفتهای صورتگرفته برای حفظ آتشبس در لبنان و غزه نیز قرار دهد؛ مناطقی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در آنها فعالیت میکنند.
نخستوزیر اسرائیل همچنین قرار است همراه با ترامپ و دیگر رهبران جهان برای ادای آخرین احترام به لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی که اخیر درگذشت، حضور یابد.
قطر، نفتالی بنت، رهبر ائتلاف «با هم» (Together)، را متهم کرد که برای «کسب امتیاز سیاسی در داخل اسرائیل» علیه این کشور حاشیه خلیج فارس «اطلاعات نادرست منتشر میکند». نخستوزیر پیشین اسرائیل دوشنبه پنجم اسفند دوحه را به تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد.
بهنوشته تایمز اسرائیل بنت که در رقابت برای تبدیل شدن به اصلیترین رقیب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اکنون با فاصله زیادی از گادی آیزنکوت، رییس سابق ستاد کل ارتش و رهبر حزب «یاشار» (Yashar) عقب افتاده است، وعده داد که اگر پس از انتخابات ۲۷ اکتبر به قدرت بازگردد، قطر را «کشور دشمن» اعلام خواهد کرد.
او قطر را «سرطانی یهودستیز» خواند که در پی نابودی اسرائیل است.
علی الانصاری، وابسته رسانهای سفارت قطر در واشینگتن، در بیانیهای در واکنش به اظهارات بنت گفت که او «در تلاش برای پیشبرد جاهطلبیهای سیاسی خود، اطلاعات نادرستی درباره قطر منتشر کرده است.»
الانصاری گفت: «نقش قطر در تلاشها برای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه، بهطور گسترده از سوی شرکای منطقهای و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.»
او افزود که این تلاشها شامل آتشبسهای غزه و توافقهای آزادی گروگانها بوده که با هماهنگی کامل بسیاری از همان مقامهای اسرائیلی انجام شده است که اکنون به دوحه حمله میکنند.
الانصاری افزود: «سیاستمداران اسرائیلی که از قطر انتقاد میکنند، بهتر است به جای آن بر رسیدگی به چالشهای داخلی خود تمرکز کنند.»
او گفت این نخستین بار نیست که بنت بدون ارائه هیچ مدرکی از دوحه انتقاد میکند.
این مقام قطری گفت: «همانطور که پیشتر نیز اعلام کردهایم، کارزارهای اطلاعات نادرست اسرائیل، قطر را از ادامه نقش سازنده خود در پیگیری صلح و امنیت، چه در منطقه و چه در سطح بینالمللی، بازنخواهد داشت.»
قطر و آمریکا مناسبات بسیار نزدیکی دارند و این کشور میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا درخلیج فارس است.
جو بایدن، رییس جمهوری پیشین آمریکا، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ قطر را بهعنوان «متحد اصلی خارج از ناتو» آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد و این کشور را در زمره نزدیکترین متحدان منطقهای آمریکا، از جمله اسرائیل، مصر، بحرین و کویت و جزو متحدان جهانی ایالاتمتحده همچون استرالیا و ژاپن قرار داد.
قطر در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در رویدادی جنجالی یک هواپیمای بویینگ را به او اهدا کرد که اکنون جایگزین هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای حامل رییسجمهوری آمریکا شده و قرار است تا پایان ریاست جمهوری ترامپ از آن به این عنوان استفاده شود.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۸ تیرماه به نقل از منابع آگاه گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به رییسجمهوری ایالات متحده، توصیه کرده بود پس از پایان نشست ناتو در ترکیه، از هواپیمای جدید «ایر فورس وان» که قطر به او هدیه داده است، برای ترک آنکارا استفاده نکند.
حملات نفتالی بنت به قطر و واکنش این کشور، همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به آمریکا صورت میگیرد.
نتانیاهو عصر دوشنبه وارد واشینگتن شد و قرار است سهشنبه ششم مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. گزارش شده است که موضوع ایران محور اصلی گفتوگوی ترامپ و نتانیاهو خواهد بود.
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
همزمان با انتشار گزارشها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیماه در میدان علیخانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان را نشان میداد. در این ویدیوها شنیده میشود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار «بیشرف، بیشرف» سر داده است.
رعبافکنی از طریق اعدام معترضان در میدانهای شهر
پیشتر گزارش شده بود که برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاء عام انجام گیرد.
همزمان چند منبع مطلع در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای اعدام علنی شمار بیشتری از معترضانی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدهاند.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند؛ ملاقاتی که خانواده گمان میکند ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که به نظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.