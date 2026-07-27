قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای اعلام کرد آمریکا طی سه روز گذشته با تهدید شناورها، کشتیهای تجاری و نفتکشهای ایران در آبهای ساحلی و سرزمینی، در پی اجرای «محاصره غیرقانونی دریایی ایران» بوده است.
در این بیانیه آمده است تهدید شناورها و نفتکشهای ایران «به منزله توسعه جنگ» در منطقه تلقی میشود و نیروهای جمهوری اسلامی به هرگونه تهدید از سوی ارتش آمریکا پاسخ خواهند داد.
سایت اتلتیک گزارش داده که جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ضمن احضار جیانی اینفانتینو، از فیفا خواسته است تا ۱۸ مرداد، همه اسناد مربوط به تماسهای این نهاد با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دولت او و سازمان ترامپ، شرکت خانوادگی رییس جمهور را ارائه کند.
در نامهای که شامگاه یکشنبه، ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۵ مرداد) ارسال شده و نشریه اتلتیک میگوید آن را مشاهده کرده است، راسکین از اینفانتینو خواسته فهرست «هرگونه مورد دارای ارزش، از جمله انتقال پول، هدایا، جوایز، تقدیرها یا حضورهای عمومی» که به دونالد ترامپ، اعضای دولت او، اعضای خانواده آنها یا نهادهای وابسته مانند سازمان ترامپ ارائه شده است، در اختیار کمیته قرار دهد.
او همچنین خواستار ارائه سوابق ورود و خروج به دفاتر فیفا در میامی و نیویورک در طول مدت اجاره دفتر نیویورک شد.
در سالهای منتهی به جام جهانی مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، اینفانتینو اقداماتی انجام داد که از نگاه منتقدان، نشاندهنده تلاش برای جلب نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بود.
از جمله این اقدامات میتوان به اهدای «جایزه صلح فیفا» به ترامپ، افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ در نیویورک و تغییر محل برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی از لاسوگاس به مرکز جان اف. کندی در واشینگتن اشاره کرد؛ مرکزی که تحت مدیریت ترامپ و متحدان سیاسی او قرار گرفته بود.
در جریان جام جهانی نیز این روابط با واکنشهای گستردهای روبهرو شد؛ زمانی که ترامپ در تماس تلفنی با اینفانتینو خواستار بازنگری در محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، شد و فیفا پس از آن اعلام کرد این بازیکن میتواند در دیدار مرحله حذفی به میدان برود. فیفا تاکید کرده است که این تصمیم به طور مستقل گرفته شده بود.
احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا
به نوشته اتلتیک، راسکین در این نامه تاکید کرده است که همه مکاتبات میان کارکنان فیفا و افراد وابسته به دولت ترامپ یا کمیته مراسم تحلیف او، از جمله پیامهایی که در پیامرسانهایی مانند سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس و تروت سوشال رد و بدل شده و ممکن است حذف شوند، باید حفظ شوند.
نامه همچنین از اینفانتینو میخواهد برای انجام یک مصاحبه رسمی و ثبتشده در کمیته حضور یابد.
فیفا برای برگزاری جام جهانی به حمایت دولت فدرال آمریکا، به ویژه در زمینه لجستیک، ایمنی و امنیت، نیاز داشت، اما راسکین این پرسش را مطرح کرده است که آیا این رابطه از حد معمول فراتر رفته است یا خیر.
«آدمهای نادان، جیمی راسکین را باهوش تصور میکنند»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این درخواست به اتلتیک گفت: «جیمی راسکین نمونه فردی است که آدمهای نادان او را باهوش تصور میکنند. هیچ رییسجمهوری در تاریخ نتوانسته بود دستاوردی را که دونالد ترامپ برای مردم آمریکا و جهان رقم زد، محقق کند.»
او گفت: «به لطف چشمانداز جسورانه و رهبری قاطع ترامپ، جام جهانی ۲۰۲۶ میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، رونق اقتصادی بزرگی برای شهرهای میزبان به همراه داشت و تجربهای ایمن، روان و موفق را برای میلیونها هوادار و ورزشکار از سراسر جهان رقم زد. این رقابتها بدون تردید یکی از بزرگترین و موفقترین رویدادهای ورزشی تاریخ خواهد بود.»
اگرچه راسکین در شرایط کنونی، به دلیل در اختیار نداشتن اکثریت مجلس نمایندگان، احتمالا نمیتواند اینفانتینو را به حضور در کمیته ملزم کند، اما این اقدام نشان میدهد در صورت پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای نوامبر، فیفا با نظارت و بررسیهای گستردهتری روبهرو خواهد شد.
همچنین این موضوع میتواند نشانهای از چالشهایی باشد که فیفا پیش از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، که انتظار میرود آمریکا یکی از میزبانان آن باشد، در صورت بازگشت دموکراتها به کاخ سفید با آن مواجه شود.
در صورت به دست گرفتن ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان توسط راسکین، او اختیار صدور احضاریه نیز خواهد داشت. یک منبع دموکرات آگاه از این پرونده هشدار داد سازمانها باید بدانند که پرسشهای نظارتی امروز، در صورت تغییر موازنه قدرت، میتواند به تحقیقات رسمی فردا تبدیل شود. به گفته این منبع، همین موضوع باید فیفا را به همکاری صادقانه با تحقیقات ترغیب کند.
بازگشت به فساد ۲۰۱۵
راسكين همچنین درباره تصمیم اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای کنار گذاشتن برخی کیفرخواستها در پروندههای فساد فوتبال بینالمللی، که ریشه آن به بحران فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بازمیگردد، سوالاتی مطرح کرده است.
او خواستار ارائه همه اسناد و مکاتبات فیفا از سال ۲۰۲۴ تاکنون با مقامهای آمریکایی یا افراد مرتبط با روند انتقال قدرت پیش از بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری شده است تا مشخص شود آیا تلاشی برای تاثیرگذاری بر پروندههای در حال رسیدگی صورت گرفته است یا نه.
در این نامه آمده است: «در یکی از پروندههای کیفری، هیات منصفه فدرال شرکت فول پلی گروپ و یکی از مدیران فاکس را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخت و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا تایید شد. با این حال، تنها چند ماه پس از این پیروزی، دولت ترامپ به شکلی ناگهانی و بدون توضیح از ادامه پیگیری پرونده صرفنظر کرد و حتی در برابر درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی نیز پاسخی ارائه نداد.»
در ادامه نامه آمده است: «وقتی به تلاش آشکار فیفا برای جلب نظر دونالد ترامپ پس از انتخاب دوباره او نگاه میکنیم، تصمیم وزارت دادگستری قابل درکتر میشود؛ کارزاری که اکنون همزمان با نخستین میزبانی مشترک جام جهانی در آمریکای شمالی، سود زیادی برای فیفا به همراه داشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، شما جایزهای به نام "جایزه صلح فیفا" ابداع کردید و آن را به دونالد ترامپ اهدا کردید؛ فردی که بارها اعلام کرده خواهان دریافت جایزه صلح نوبل است.»
راسكين همچنین مدعی شده است فضای اداری فیفا در طبقه هفدهم برج ترامپ در منهتن، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزش اجاره دارد؛ هرچند فیفا پیشتر اعلام کرده بود اجاره این دفتر بر اساس نرخ متعارف بازار پرداخت میشود.
او نوشت: «این اقدامات به نظر میرسد با هدف ترغیب دونالد ترامپ و دولت او به اتخاذ تصمیمهایی به سود فیفا انجام شده باشد.»
بلیت جام جهانی
نامه راسکین همچنین به سیاستهای جنجالی فروش بلیت جام جهانی پرداخت؛ موضوعی که هماکنون از سوی دادستانهای کل ایالتهای نیویورک، نیوجرسی، تگزاس و کالیفرنیا نیز در دست بررسی است.
در بیانیه دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی آمده است که شماری از هواداران شکایت کردهاند نقشههای ورزشگاه درباره محل دقیق صندلیها گمراهکننده بوده، فیفا از قیمتگذاری شناور استفاده کرده، کمبود بلیت را بزرگنمایی کرده و پس از فروش میلیونها بلیت، رده جدید و گرانتری با عنوان «ردیف جلو» ایجاد کرده است.
راسكين در نامه خود نوشت: «فیفا از جایگاه ویژهای که در دولت ترامپ به دست آورده، چنین برداشت کرده که میتواند از مصرفکنندگان سوءاستفاده کند؛ به ویژه از طریق افزایش غیرقانونی قیمتها و شیوههای متقلبانه فروش بلیت.»
او نوشت: «در پرونده نامزدی میزبانی آمریکای شمالی، حداکثر قیمت بلیت دیدار نهایی هزار و ۵۵۰ دلار اعلام شده بود، اما فیفا قیمت برخی بلیتهای فینال را تا نزدیک ۳۳ هزار دلار برای هر صندلی افزایش داد؛ بیش از ۲۰ برابر رقم وعده داده شده.»
افزایش فشارها به اینفانتینو
فشارها بر اینفانتینو پس از تصمیم برای لغو محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان افزایش یافته است. بیش از ۷۰ قانونگذار اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
این درخواست در پی نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن مطرح شد که در آن از فیفا خواسته بودند به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ و آنچه «نقضهای مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو خوانده شده، رسیدگی کند.
در حالی که اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است، فدراسیون فوتبال نروژ مخالفت خود را با برخی تصمیمهای اخیر فیفا اعلام کرده است.
فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده قصد دارد به دلیل نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فولارین بالوگون، شکایت رسمی به فیفا ارائه کند.
لیزه کلاونِس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، تایید کرده است این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ اقدامی که در ادامه حمایت این فدراسیون از شکایت اخلاقی دسامبر گذشته درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ انجام میشود.
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیهای لغو محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» خواند و اعلام کرد این تصمیم «از یک خط قرمز عبور کرده است».
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای منطقهای نوشت تلاشهای قطر و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی«پیشرفت چشمگیری» داشته است. دونالد ترامپ نیز به پیشرفت گفتوگوها اشاره و همزمان تاکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، دستور حملات نظامی گستردهتر را صادر خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، شامگاه دوشنبه ۵ مرداد به وقت ایران، به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد میانجیها به رهبری قطر و پاکستان میکوشند اختلاف میان واشینگتن و تهران را کاهش دهند تا دو طرف بار دیگر به توافق موقتی بازگردند که دو هفته پیش در پی ازسرگیری حملات هوایی فروپاشید.
یکی از این مقامها پیشرفهای حاصلشده در تلاشهای میانجیگرانه را «چشمگیر» خواند و گفت میانجیها همراه با جمهوری اسلامی و عمان در حال کار روی طرحی برای ایجاد ساز و کار مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند. این آبراه استراتژیک کانون آخرین دور حملاتی بود که ۱۷ تیر آغاز شد و به مدت ۱۳ روز ادامه داشت.
همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در آغاز سفر خود به میشیگان مذاکره با جمهوری اسلامی را «خوب» توصیف کرد و افزود: «ما همین الان در حال مذاکره هستیم. فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد و اگر بیفتد، خوب است. اگر نیفتد، به کاری که دو روز پیش انجام میدادیم، برمیگردیم.»
ساعاتی پیش از این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارشها درباره درخواست تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را «خبرسازی» خواند و گفت میانجیگران پیامهایی را از سوی واشینگتن منتقل میکنند، اما هیچ مذاکرهای میان دو طرف جریان ندارد.
بقائی افزود گفتوگوهای تهران با عمان تنها بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای عبور کشتیها از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت: «درخواست مذاکرات مستقیم با آمریکا اصلا با ژن ما همخوانی ندارد.»
او وجود هرگونه آتشبس را نیز رد کرد و گفت گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی جمهوری اسلامی صحت ندارد.
شبکه خبری سیبیاس یکشنبه چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.
ترامپ: در صورت شکست مذاکرات، حملات از سر گرفته میشود
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در ایرفورس وان گفت آمریکا «تقریبا نیروهای نظامی» جمهوری اسلامی را نابود کرده و مقامهای تهران در نتیجه حملات سنگین خواهان مذاکره شدهاند.
او افزود: «تنها دلیلی که مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند ملاقات کنند این است که ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردهایم.» ترامپ وضعیت تنگه هرمز را نیز «بسیار خوب» توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره موضع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت دیدگاه دو طرف در مجموع به یکدیگر نزدیک است و تنها اختلاف اندکی میان آنها وجود دارد. او گفت جمهوری اسلامی در ۱۴ روز گذشته ضربه سختی خورده و از آمریکا خواسته است حملات را متوقف کند.
او درباره جبران خسارت شرکتهای کشتیرانی نیز گفت واشینگتن از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی که در اختیار و کنترل آمریکاست، برای پرداخت خسارت کشتیها استفاده خواهد کرد. او افزود از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره تصاویر ماهوارهای ارائهشده به جمهوری اسلامی سوال خواهد کرد.
ترامپ در مصاحبهای جداگانه با اکسیوس گفت آمریکا در حال انجام «مذاکرات بسیار جدی» با جمهوری اسلامی است و اگر این گفتوگوها موفق نشود، واشینگتن به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» بازخواهد گشت.
ترامپ افزود جمعه حملات آمریکا را متوقف کرد، زیرا کشورهای میانجی و شماری از دولتهای منطقه از او خواستند فرصت دیگری به مذاکرات بدهد. او گفت: «همه کسانی که در مذاکرات با جمهوری اسلامی دخیلاند از من خواستند شلیک نکن.»
گازتا دلو اسپورت گزارش داده که پس از کنار گذاشته شدن آندرهآ پیرلو، پائولو مالدینی و لئوناردو حاضر نیستند هیچ گزینه دیگری را برای هدایت تیم ملی ایتالیا بپذیرند. در نتیجه، احتمال استعفای هر دو، یعنی مدیر فنی و مشاور فدراسیون، افزایش یافته است.
این درحالی است که اتزیو ماریا سیمونلی، رییس سری آ، پس از پایان نشست با جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، و ارکان فدراسیون، گفت: «از طریق تلویزیون از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو مطلع شدیم.»
روز گذشته، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی قرارداد پیرلو با شرکت روسی فونبت تصمیم گرفت او سرمربی بعدی تیم ملی نباشد، همین تصمیم باعث اختلاف در فدراسیون فوتبال ایتالیا شده است.
جانکارلو آبته، رییس لیگ ملی فوتبال آماتور ایتالیا، امروز پس از پایان نشست با مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «از ماجرای ارتباط آندرهآ پیرلو با روسیه اطلاعی نداشتیم.»
به نوشته گازتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو برای هدایت تیم ملی تصمیم مالدینی بود. او تنها کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را بالاتر از پیرلو میدانست و در مقابل، گزینههایی باتجربهتر مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی را کنار گذاشته بود.
این روزنامه مینویسد: «مالاگو قصد دارد از مالدینی بخواهد همان اعتمادی را که از رییس فدراسیون دریافت کرده بود، متقابلا نشان دهد و بپذیرد که برخی تصمیمها، به دلیل ملاحظات نهادی و مصالح عمومی، در نهایت بر عهده رییس فدراسیون است. این کار آسان نخواهد بود. هر دو، به ویژه مالدینی، پیشتر روشن کردهاند که بدون حضور پیرلو به عنوان سرمربی، به احتمال زیاد در سمت مدیر فنی باقی نخواهند ماند.»
از سوی دیگر، این روزنامه ایتالیایی خبر داده که تیاگو موتا، سرمربی پیشین یوونتوس، جدیدترین گزینه پائولو مالدینی و لئوناردو برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است: «هدف این است که از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو جلوگیری شود. مالدینی و لئوناردو بر انتخاب گزینهای جوان، مدرن و آیندهنگر تاکید دارند. این مشخصات میتواند با تیاگو موتا مطابقت داشته باشد؛ مربیای که توانایی کار با بازیکنان جوان را دارد، با فضای کوورچیانو آشنا است و مهمتر از همه، میتواند نظر همه طرفها را جلب کند.»
مالدینی و لئوناردو امروز با جووانی مالاگو گفتوگو کردند و درباره کنار گذاشتن آندرهآ پیرلو توضیح خواستند. آنها همچنین احتمال کنارهگیری از سمتهای خود را مطرح کردند.
با این حال، پس از یک روز گفتوگوهای فشرده تلفنی، هنوز تصمیم نهایی آنها به طور رسمی اعلام نشده است.
به نظر میرسد طرفها همچنان در تلاش هستند تا اختلافها را برطرف کنند و از آنچه آندرهآ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا آن را «آبروریزی» توصیف کرده است، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که در شرایط کنونی به سود هیچیک از طرفها نخواهد بود.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از ایران خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر گزارش داد اسفندیاری و محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند. میزان همچنین نوشت در پرونده میدان علیخانی اصفهان برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز اول مرداد از جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای حکم اعدام این ۱۰ جوان را متوقف کند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به پرونده باقریان جبلی، یکی از ۱۰ محکومی که همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند، اشاره شده است.
به گفته کارشناسان، او تنها چند روز پیش از بازداشت ۱۸ ساله شده بود و کمتر از یک هفته پس از بازداشت، پیش از آغاز محاکمه، تلویزیون دولتی ویدیویی از اعتراف او به اعمال خشونت علیه ماموران امنیتی در جریان بازجویی پخش کرد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند در این ویدیو به نظر میرسید باقریان جبلی از مفهوم اتهام «محاربه» که مجازات آن اعدام است، آگاهی نداشت؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد میکند که آیا هنگام پخش این اعتراف به وکیل منتخب خود دسترسی داشته است یا خیر.
در این بیانیه آمده است اعترافات اجباری نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از دادگاه، اصل برائت را نقض میکند. کارشناسان افزودند پرونده باقریان جبلی نمونهای از صدور حکم اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند بسیاری از اعدامشدگان جوانانی بودند که از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کرده بودند و در میان آنان، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز بودند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای آن را متوقف کنند و از این فرصت برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام به جدیترین جرایم، بهره ببرند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و اندوهی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.» آنان در پایان اعلام کردند درباره این موضوع با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
دو روز پس از توقف حملات هوایی آمریکا که عمدتا بر حاشیه خلیج فارس متمرکز بود، عربستان سعودی، اردن و عراق از حملات پهپادی خبر دادند. ریاض «یک گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی» را مسئول حمله به تاسیسات نفتی خود دانست و هشدار داد حق پاسخگویی را محفوظ میداند.
وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه پنجم مرداد به وقت محلی اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروههای مسلح مورد حمایت [حکومت] ایران از حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم شدند.
در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتابشده از خاک عراق تلاش کردند تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و شهر ریاض را هدف قرار دهند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ میدانیم.
در رویدادی جداگانه، حوثیهای همپیمان جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند تاسیسات انتقال نفت به ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ، را هدف قرار دادهاند. آنها این حمله را واکنشی به «ورود پهپادهای سعودی به حریم هوایی یمن» توصیف کردند.
پیش از آن، اردن از سرنگونی دو پهپاد خبر داده بود و منابع امنیتی عراق نیز وقوع مجموعهای از حملههای پهپادی به اردوگاههای محل استقرار نیروهای کرد مخالف حکومت ایران در شمال عراق را گزارش کرده بودند. مقامهای عراقی منشا این پهپادها را مشخص نکردند.
ادیب خالدیان، از حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تایید کرد که چهار پهپاد انتحاری دو اردوگاه «پاکشار» و «چمشار» در حاشیه استان اربیل را هدف قرار دادند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن نیز اعلام کرد هواپیماهای نیروی هوایی این کشور صبح دوشنبه (به وقت محلی) دو پهپاد را رهگیری و سرنگون کردند.
این نهاد افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی، هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشد.
مصر و قطر: حمله به عربستان سعودی محکوم است
قطر و مصر در بیانیههایی جداگانه، به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان سعودی اعتراض و آن را بهشدت محکوم کردند.
در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه قطر صادر شد، آمده است: « قطر این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی، تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن و نقض آشکار قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری میداند.»
این بیانیه، مشابه بیانیههایی که طی دو هفته گذشته در حمایت از کشورهای مورد حمله جمهوری اسلامی منتشر شده بود، بر همبستگی کامل دولت قطر با عربستان سعودی تاکید کرد.
مصر نیز در بیانیهای عربستان سعودی را «کشور برادر» خواند و حملات علیه تاسیسات نفتی این کشور را نقض امنیت و ثبات عربستان سعودی و تشدید تنشی خواند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر میاندازد.
از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، همزمان با دور تازه حملات هوایی آمریکا به مواضعی که عمدتا در جنوب ایران قرار داشتند، جمهوری اسلامی نیز به کویت، اردن و عربستان سعودی حمله کرد. این دور از حملات در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک آغاز شده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از پایان سیزدهمین شب حملات به ارتش این کشور دستور داد حملات جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندهند و به این ترتیب، روند نزدیک به هفتهای حملات متوقف شد.
به گفته یک مقام آمریکایی و بر اساس چند گزارش رسانههای این کشور، تصمیم ترامپ برای متوقف کردن کارزار، بازتاب توصیه فرماندهان نظامی، از جمله دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بود که معتقد بودند بمبارانها به بیشینه اثربخشی خود رسیدهاند.
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت فرماندهان نظامی به رییسجمهوری آمریکا اطلاع داده بودند اهداف قابل حمله در حال تمام شدن است. به گفته او، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی ابراز نگرانی کرده بود.
ترامپ پس از توقف حملات به تمایل جمهوری اسلامی به بازگشت به مذاکرات اشاره و همزمان تاکید کرد آنها هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیستند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست رسانهای طرح درخواست از سوی جمهوری اسلامی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد. او گفت تهران «هیچ مذاکرهای» با آمریکا ندارد و گفتوگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.
بقایی افزود: «گفتوگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»
مقامهای عمانی دوم مرداد، همزمان با تصمیم ترامپ به توقف حملات پس از ۱۳ شب پیاپی، برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه خبری سیبیاس چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.