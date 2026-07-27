آندری سیبیا، وزیر خارجه اوکراین در شبکه ایکس، در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، اعلام کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی غیرموجه و بیاساس است.
او در ادامه نوشت: «حکومت تهران شریک مستقیم تجاوز روسیه علیه اوکراین است و با سلاحهایی که از سال ۲۰۲۲ باعث کشته شدن اوکراینیها شدهاند، به جنگ جنایتکارانه مسکو دامن میزند.»
وزیر خارجه اوکراین همچنین افزود جمهوری اسلامی در جایگاهی نیست که خود را قربانی جلوه دهد، چه برسد به آنکه بخواهد تهدیدهایش را با «استنادهای مضحک» به منشور سازمان ملل توجیه کند.
وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی درباره شلیک اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و گفت تهران نه میتواند خود را قربانی جلوه دهد و نه تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
باشگاه رئال مادرید بهطور ناگهانی وارد رقابت برای جذب یان دیومانده، ستاره ۱۹ ساله ساحلعاجی، شده و اکنون بخت نخست امضای قرارداد با این بازیکن لایپزیگ است. ارزش این انتقال احتمالا از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور خواهد کرد.
رقمی شگفتانگیز برای بازیکنی که تنها یک سال پیش با مبلغ ۲۰ میلیون یورو از لگانس به آلمان رفت. به نظر میرسد رئال با پذیرش این مبلغ، رقبای سرسختی چون پاریسنژرمن و لیورپول را کنار زده است.
با این حال، خرید احتمالی این پدیده جوان واکنشها و گمانهزنیهای زیادی را در اسپانیا به همراه داشته و این سوال مطرح است که چرا رئال مادرید حاضر شده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن هزینه کند.
توماس رونسرو، خبرنگار روزنامه «آس»، درباره این پدیده ۱۹ ساله گفت: «در جام جهانی او بازیکن بسیار جذابی بود. او ۱۹ سال دارد و از پتانسیل فوقالعادهای برخوردار است. او میتواند به وینیسیوس جدیدی تبدیل شود. این نشان میدهد که رئال مادرید از جذب مایکل اولیسه منصرف شده و دیومانده طرح دوم آنهاست.»
رونسرو همچنین معتقد است حضور دیومانده میتواند به معنای پایان کار وینیسیوس جونیور در مادرید باشد. او گفت: «من طرفدار سرسخت این بازیکن برزیلی هستم. امیدوارم حتی اگر دیومانده بیاید، وینیسیوس بماند، اما سادهلوح نیستم؛ فکر میکنم آمدن دیومانده میتواند به معنای جدایی وینیسیوس باشد.»
از سوی دیگر، خولیو مالدونادو، دیگر کارشناس مطرح اسپانیایی، به انعطافپذیری تاکتیکی این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او بازیکنی است که بهخوبی با سمت راست هماهنگ میشود، اما میتواند در سمت چپ هم بازی کند. حضور او در هر دو جناح یک مزیت بزرگ است. این بازیکن برخلاف وینیسیوس یک بال چپ خالص نیست. وینیسیوس وقتی در سمت راست بازی میکند کارایی کمتری دارد، اما در مورد دیومانده اینطور نیست؛ او تقریبا در هر دو سمت به یک اندازه خوب عمل میکند.»
خود دیومانده که در لایپزیگ آمار ۱۳ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده، پیشتر در گفتوگو با مجله «سو فوت» درباره پست مورد علاقهاش گفته بود: «در تیم ملی، سرمربی من را در پست دلخواهم و در سمت چپ قرار میدهد. این همان چیزی است که دوست دارم. اما اینجا [در لایپزیگ] دائما مرا در سمت راست میگذارند. دوست ندارم، اما بازی میکنم.»
حال باید دید با توجه به مصدومیت رودریگو و تغییرات خط حمله، آیا دیومانده در صورت پیوستن به رئال مادرید جانشین وینیسیوس خواهد شد یا به عنوان بال راست در ترکیب کهکشانیها به میدان خواهد رفت.
یکی از فرماندهان حشد شعبی در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، حضور شماری از شبهنظامیان عراقی در ایران را تایید کرد و گفت این افراد برای آمادگی در برابر حمله زمینی احتمالی آمریکا به ایران رفتهاند.
او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.
به گفته این فرمانده، این افراد بهعنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشدهاند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.
این فرمانده حشد شعبی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.
در این میان، گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، بهویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.
در صورت درخواست سپاه، عراقیهای بیشتری اعزام میشوند
فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، از حضور شبهنظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیشتر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثیها و حمایت از آنها میدانستند».
او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، از عراقیهایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»
پیشتر گزارشهایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
بهدنبال اقدام سپاه پاسداران در جلوگیری از عبور شش کشتی از تنگه هرمز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گذرگاه راهبردی همچنان بسته است و مذاکرات تهران و مسقط برای بازگشایی آن بدون نقشآفرینی واشینگتن، ادامه دارد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد شش شناور که قصد داشتند شبانه از «مسیر غیرتعیینشده» در تنگه هرمز عبور کنند، با شلیک هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران «متوقف شدند».
پیشتر نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «مقام آگاه» گزارش داد شش کشتی «متخلف» بامداد پنجم مرداد پس از خاموش کردن سامانههای ناوبری و موقعیتیاب خود، به «تحریک» ارتش آمریکا قصد عبور از «مسیر غیرقانونی و ناایمن» در جنوب تنگه هرمز را داشتند.
بر اساس این گزارش، یکی از این شناورها «دچار حادثه» شد و سایر کشتیها تحت آنچه فارس «مدیریت قاطع» جمهوری اسلامی خواند، به خلیج فارس بازگردانده شدند.
این رسانه حکومتی افزود: «مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخصشده توسط ایران است و مابقی مسیرها آلوده است و راه به جایی ندارد.»
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
بقایی: در حال حاضر چیزی به نام آتشبس وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجم مرداد در نشست خبری خود گفت تهران «هیچ مذاکرهای» با آمریکا ندارد و گفتوگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.
بقایی افزود: «گفتوگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»
او با تاکید بر بسته بودن این آبراه گفت که آمریکا همزمان با مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشتیها را به سمت مسیر «ناامن» در جنوب تنگه هرمز منحرف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین ایالات متحده را متهم کرد که از کشتیهای تجاری برای حمل تجهیزات نظامی استفاده میکند.
به گفته بقایی، در حال حاضر چیزی به نام آتشبس وجود ندارد و گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی تهران، نادرست است.
شبکه خبری سیبیاس نیوز چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کرده بودند. این سفر همزمان با تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی انجام گرفت.
اظهارات بقایی درباره نبود هرگونه مذاکره با آمریکا در شرایطی مطرح شد که مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ کارزار نظامی را با هدف ایجاد فرصت برای پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
خبرگزاری رویترز پنجم مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد تصمیم ترامپ برای توقف حملات بر پایه توصیه فرماندهان ارشد ارتش اتخاذ شده، زیرا آنان معتقد بودند این کارزار با هدف بر هم زدن کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز، به سقف اثربخشی خود رسیده و اهداف بالقوه برای ادامه عملیات رو به پایان است.
بر اساس این گزارش، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز نسبت به کاهش ذخایر سامانههای پدافند هوایی مورد استفاده برای حفاظت از پایگاههای ایالات متحده در منطقه، ابراز نگرانی کرده بود.
ثبت جهانی دژ الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو با استقبال گسترده افکار عمومی در ایران همراه شده و همزمان، نقش حمیده چوبک، باستانشناس و سرپرست کاوشهای این مجموعه، در شناسایی، حفاظت و ثبت جهانی این اثر تاریخی، مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.
پرونده «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» چهارم مرداد در چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی، بهعنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
چوبک از سال ۱۳۸۰ کاوشهای باستانشناسی در قلعه الموت را آغاز کرد؛ پژوهشهایی که طی ۲۵ سال و در قالب ۱۶ فصل کاوش ادامه یافت.
او علاوه بر کاوش در خود قلعه، محوطههای پیرامونی و چندین دژ وابسته را مورد بررسی قرار داد و با آشکارسازی بخشهای مدفون قلعه، کاربری قسمتهای مختلف آن را شناسایی کرد.
او در جریان این کاوشها، زندان، سردر اصلی، رصدخانه و صحن مرکزی قلعه را از زیر خاک بیرون آورد و مولاسرا، محل استقرار حسن صباح و دیگر رهبران اسماعیلی، را یافت.
چوبک همچنین سامانههای انبارداری، آبیاری و راههای ارتباطی مجموعه را شناسایی کرد و با انجام مطالعات گیاهشناسی، برخی روایتهای رایج درباره مصرف حشیش در دوره حسن صباح را به چالش کشید.
بررسی شش قلعه مجاور نیز نشان داد این استحکامات در دوره خود بهصورت یک شبکه یکپارچه اداره میشدهاند.
چوبک همچنین از اجرای پروژههایی مانند احداث جاده، تلهکابین و برخی ساختوسازها در عرصه تاریخی الموت جلوگیری کرد و مانع زمینخواری و کوهخواری در این منطقه شد.
از تپهای خاکی تا ثبت جهانی
چوبک که بهعنوان مدیر پایگاه میراث جهانی الموت فعالیت میکند، دوشنبه پنجم مرداد گفت این محوطه پیش از آغاز کاوشها در سال ۱۳۸۰، بر اثر سالها فرسایش و رهاشدگی به تپهای خاکی تبدیل شده بود و تنها بخشهایی از دیوارهای آن دیده میشد.
او افزود طی ۲۵ سال گذشته، ساختارهای اصلی قلعه مورد شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت قرار گرفتند که هدف آن، آمادهسازی پرونده به منظور ثبت جهانی این اثر بود.
چوبک با اشاره به جایگاه تاریخی الموت گفت این مجموعه تنها یک دژ نظامی نبوده، بلکه مرکز حکومت، دانش و فرهنگ در دوره اسماعیلیان به شمار میرفته است.
به گفته این باستانشناس، حضور دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، وجود کتابخانه و فعالیتهای علمی، بیانگر جایگاه فرهنگی این مجموعه فراتر از کارکرد نظامی آن است.
بازتاب گسترده در رسانهها و شبکههای اجتماعی
پایگاه خبری عصر ایران چهارم مرداد در گزارشی با عنوان «۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران»، از نقش چوبک در حفاظت و معرفی دژ الموت قدردانی کرد.
عصر ایران نوشت چوبک عمر خود را صرف پژوهش و حفاظت از این مجموعه تاریخی کرده و اکنون سالها تلاش او با ثبت جهانی این اثر به ثمر نشسته است.
در این گزارش آمده است: «شاید ثبت جهانی الموت تنها یک خبر باشد، اما برای زنی که بیش از یکچهارم قرن زندگیاش را پای این کوه و این قلعه گذاشت، این لحظه پایان یک مسیر طولانی و آغاز ماندگاری نام الموت در حافظه جهانی است.»
این رسانه به دیگر فعالیتهای علمی چوبک، از جمله سرپرستی کاوشهای باستانشناسی در شهر تاریخی جیرفت و حوزه جازموریان اشاره کرد و افزود این پژوهشها به شناسایی مسجد، بازار، میدان، گورستان، شبکه آبرسانی و کارگاههای صنعتی این محوطههای تاریخی انجامید.
فعالیتهای چوبک در شبکههای اجتماعی نیز با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبهرو شد.
زینب کریمیان که خود را «روزمرهنویس» معرفی کرده است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نقش چوبک در ثبت جهانی الموت قدردانی کرد و در مقابل، حضور پررنگ مقامهای جمهوری اسلامی در مراسم ثبت جهانی و کمرنگ ماندن نقش این باستانشناس را مورد انتقاد قرار داد.
او با انتشار تصویری از لحظه اعلام ثبت جهانی دژ الموت و اشک شوق چوبک نوشت: «ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۵ سال ایستادگی خانم چوبک بود، اما باز هم ردیف اول را مدیران مردی پر کردند که چند صباحی وزیر و معاون وزیرند و او گوشهنشین بود.»
در ادامه این پیام آمده است: «تاریخ نام صندلینشینان را فراموش میکند، اما نام کسانی را که برای این سرزمین عمر گذاشتند، نه.»