آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاح‌هایی که به گفته او برای کشتن اوکراینی‌ها به کار می‌روند.

او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بی‌اساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغ‌های ایران» روی آن درج شده بود.

وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش می‌کند توجه‌ها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.

او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بین‌المللی واکنشی قاطع نشان دهد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.

عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آن‌ها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.

او افزود: «آن‌ها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آن‌ها همین حالا هم این کار را انجام داده‌اند.»

ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کی‌یف برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند.

بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کی‌یف سخن گفته‌اند.

پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقام‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کی‌یف را تشدید کرده‌اند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوش‌رقصی برای ارباب واقعی‌شان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.

او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین می‌تواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقام‌های اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمی‌کرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.

در همین حال، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمان‌کننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس، نیز پیش‌تر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بی‌جواب نخواهد ماند.»

محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان از استدلال‌های حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده می‌کنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمام‌عیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد ، فناوری تولید آن‌ها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهم‌ترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.