علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»

محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او موکلش نباید به رابطه نامشروع نیز محکوم می‌شد.

کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.

اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.

در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وب‌سایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجام‌خواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.

پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمی‌دهد. او گفت: «اجازه نمی‌دهم خشونتی که متحمل شده‌ام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»

او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر می‌کند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراه‌کننده مجازات شود.

شاکی با استناد به محکوم‌شدن جمشیدی و مجازات‌نشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کرده‌اند و می‌گویند دادگاه اتهام‌های تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.

متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمی‌توان برداشت‌های متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را به‌طور مستقل بررسی کرد.

پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانه‌ای شد . بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.⁩

جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلم‌برداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیش‌تولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.

از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلم‌های «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.

فعالیت‌های تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیه‌کننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهره‌ها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.

در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از برقراری آتش‌بس نیز جمشیدی حضوری فعال در تجمع‌های شبانه تهران داشت و تصاویری از همراهی او با امدادگران هلال‌احمر منتشر شد.