این اقدام از سوی خانواده، وکلای او و نهادهای حقوق بشری، ربایش فرامرزی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف شد.

شارمهد که سخنگوی «انجمن پادشاهی ایران» بود، از سوی جمهوری اسلامی به دست داشتن در انفجار حسینیه سیدالشهدا در شیراز در سال ۱۳۸۷ متهم شد؛ اتهامی که او و خانواده‌اش همواره رد کردند.

در طول دوران بازداشت، اعترافات تلویزیونی او در حالی منتشر شد که سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به احتمال اخذ اعتراف تحت فشار و شکنجه هشدار دادند.

پرونده شارمهد به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آنچه منتقدان «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» می‌نامند، تبدیل شد.

دولت‌های آلمان و آمریکا بارها خواستار آزادی او شدند و پارلمان اروپا نیز در چندین قطعنامه، رفتار جمهوری اسلامی با شارمهد را محکوم کرد. با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک نتوانست مانع صدور و اجرای حکم اعدام یا مرگ او در بازداشت شود.

در آبان ۱۴۰۳، مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ جمشید شارمهد خبر دادند. نحوه اعلام این خبر، روایت‌های متناقض درباره علت مرگ و عدم دسترسی خانواده و نهادهای مستقل به جزئیات پرونده، پرسش‌های تازه‌ای درباره آنچه در زندان بر او گذشته است، ایجاد کرد.

خانواده شارمهد و وکلای او معتقدند که مسئولیت مرگ وی بر عهده جمهوری اسلامی است و همچنان خواستار تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول هستند.

پرونده شارمهد تنها به سرنوشت یک زندانی محدود نماند؛ بلکه به نمادی از استفاده جمهوری اسلامی از عملیات برون‌مرزی، بازداشت مخالفان در خارج از کشور و بهره‌گیری از پرونده‌های امنیتی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شد.

کارشناسان حقوق بشر این پرونده را در کنار موارد مشابه، از مهم‌ترین نمونه‌های «سرکوب فرامرزی» جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ارزیابی می‌کنند.

هم‌زمان با ششمین سالگرد ربایش جمشید شارمهد، ایران اینترنشنال مستند تحقیقی «خوبم، تماس می‌گیرم!» را منتشر کرده است؛ مستندی به کارگردانی اردوان روزبه که با اتکا به اسناد، داده‌های دیجیتال، گفت‌وگو با اعضای خانواده، وکلای پرونده، مقام‌های بین‌المللی و شخصیت‌های سیاسی، مسیر این پرونده را از لحظه ربایش در امارات تا مرگ شارمهد در بازداشت جمهوری اسلامی بازسازی می‌کند و به پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده می‌پردازد.