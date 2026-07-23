براساس گزارش اکسیوس، این ماموریت روز سه‌شنبه ۳۰ تیر و پس از آغاز دور تازه درگیری‌ها از ۱۲ روز پیش انجام شد و نشانه‌ای از گسترش چشمگیر عملیات نظامی آمریکا علیه حکومت ایران بود.

بمب‌افکن بی‌ـ۱ ماموریت خود را از یک پایگاه هوایی در بریتانیا آغاز کرد و پرواز آن در وب‌سایت‌های رهگیری هواپیماها مشاهده شد. با این حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیه رسمی خود درباره حملات روز سه‌شنبه اشاره‌ای به استفاده از این بمب‌افکن نکرد.

مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند بی‌ـ۱ برای حمله به اهداف سپاه پاسداران در ایران به کار گرفته شده است، اما هنوز مشخص نیست این هواپیما دقیقاً چه تاسیساتی را هدف قرار داده و ماموریت آن تا چه اندازه موثر بوده است.

بمب‌افکن بی‌ـ۱ توانایی حمل ۲۴ بمب دوهزار پوندی یا ده‌ها موشک کروز را دارد. این هواپیما می‌تواند در ارتفاع پایین با سرعتی بیشتر از سرعت صوت پرواز کند و در میان انواع بمب‌افکن‌های آمریکا، بیشترین حجم مهمات را حمل کند.

آمریکا پیش‌تر در جریان «عملیات خشم حماسی» نیز چند ماموریت با بمب‌افکن‌های بی‌ـ۱ انجام داده و پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی حکومت ایران را هدف قرار داده بود.

سنتکام از حمله به مراکز نظامی و زیرساخت‌های لجستیکی خبر داد

سنتکام در بیانیه تازه خود اعلام کرد مراکز عملیات نظامی، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، تاسیسات نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی ایران هدف حمله قرار گرفته‌اند.

در این بیانیه آمده است که هدف حملات، «تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز» بوده است.

با وجود گسترش حملات آمریکا، به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی موضع خود را درباره تنگه هرمز تغییر داده باشد. حکومت ایران همچنین به حملات خود علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه ادامه داده است.

برخی مقام‌های دفاعی آمریکا به اکسیوس گفته‌اند توانایی نظامی حکومت ایران در اطراف تنگه هرمز «تقریباً از بین رفته است». مقام‌های دیگری، در مقابل، معتقدند تهران همچنان توانایی حمله به کشتی‌ها در این منطقه را دارد.

ترامپ بازگشت به عملیات گسترده را بررسی می‌کند

اکسیوس گزارش داد هم‌زمان با افزایش نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، دونالد ترامپ همچنان بازگشت به عملیات رزمی گسترده علیه حکومت ایران را بررسی می‌کند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفته‌اند تصمیم برای آغاز چنین عملیاتی ممکن است ظرف چند روز گرفته شود.

ترامپ چهارشنبه تهدید کرد اگر [حکومت] ایران کشتی‌های بیشتری را در تنگه هرمز هدف قرار دهد، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، از جمله تاسیساتی در تهران، را بمباران خواهد کرد.

جمهوری اسلامی نیز در واکنش تهدید کرده است زیرساخت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس را که متحد آمریکا هستند، هدف قرار خواهد داد.

تهران آخرین پیشنهاد میانجیگران را نپذیرفت

با وجود افزایش حملات، تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ ادامه دارد. منابع آگاه و مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند میانجیگران قطر همچنان با مقام‌های آمریکا، ایران و عمان در تماس‌اند.

هدف این مذاکرات دستیابی به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری‌ها عنوان شده است.

یک منبع منطقه‌ای گفت رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد میانجیگران را نپذیرفته‌اند. هنوز مشخص نیست ترامپ چه مدت برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک فرصت خواهد داد.

ترامپ شامگاه چهارشنبه در سخنرانی خود در ایالت جورجیا گفت مقام‌های [حکومت] ایران به دلیل شدت حملات خواهان دستیابی به توافق هستند، اما هنوز آمادگی لازم را ندارند.

او گفت: «آنها به‌شدت هدف حمله قرار می‌گیرند و می‌خواهند توافق کنند.»

ترامپ افزود: «اما من می‌گویم آنها برای توافق آماده نیستند؛ زیرا هر بار توافقی می‌کنند، می‌خواهند آن را تغییر دهند و همه‌چیز را عوض کنند. آنها آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد.»

حملات حوثی‌ها جبهه تازه‌ای در دریای سرخ گشود

اکسیوس در بخش دیگری از گزارش خود نوشت حوثی‌ها چهارشنبه برای نخستین بار پس از اعلام محاصره بنادر عربستان سعودی، کشتی‌های این کشور را هدف قرار دادند.

یک مقام دفاعی آمریکا گفت این حملات، پس از چند ماه دور ماندن تقریبا کامل حوثی‌ها از جنگ، ممکن است با تحریک [حکومت] ایران انجام شده باشد.

به گفته این مقام، جمهوری اسلامی می‌خواهد با استفاده از حوثی‌ها، در کنار جبهه خلیج فارس جبهه تازه‌ای در دریای سرخ ایجاد و یکی دیگر از مسیرهای حیاتی انتقال نفت در جهان را تحت فشار قرار دهد.

چهارشنبه چند کشتی تجاری در حال عبور از دریای سرخ، از بیم حملات حوثی‌ها مسیر خود را تغییر دادند تا از تنگه باب‌المندب عبور نکنند.

افزایش فعالیت حوثی‌ها در دریای سرخ، ادامه حملات حکومت ایران در تنگه هرمز و استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های دوربرد، خطر گسترش دامنه جنگ و اختلال بیشتر در مسیرهای بین‌المللی انتقال نفت را افزایش داده است.

