این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۱ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد توجه جهانی به درگیری‌های منطقه‌ای، به جمهوری اسلامی امکان داده است اعدام مخالفان را به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کند.

این کارزار که در سال ۲۰۰۶ به دست شماری از زندانیان سیاسی پیشین پایه‌گذاری شد، نوشت: «با گذشت هر روز بدون غذا، وضعیت جسمانی زندانیان وخیم‌تر می‌شود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون این احتمال واقعی وجود دارد که آنان یا به دست حکومت کشته شوند یا بر اثر اعتصاب غذا جان ببازند.»

زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی، اعتصاب غذا و تحصن کردند. سازمان حقوق بشر ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، نیز آغاز این اعتراض را تایید کرده‌اند. قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تاکنون درباره اعتصاب یا وضعیت زندانیان منتقل‌شده اظهارنظر نکرده‌اند.

کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفت وضعیت جسمانی اعتصاب‌کنندگان پیوسته وخیم‌تر می‌شود و مسئولان زندان به خواسته‌هایشان رسیدگی نکرده‌اند. این نهاد همچنین گزارش داد چند زندانی لب‌های خود را دوخته‌اند.

این کارزار ویدیویی را منتشر کرد که گفته می‌شود ۲۸ تیر در داخل قزلحصار ضبط شده است. زندانیان در این ویدیو شعارهای «نه به اعدام» و «جوانان ایرانی سزاوار زندان و اعدام نیستند» سر می‌دهند.

گسترش اعتراض به زندان دستگرد

بر اساس این بیانیه، شماری از زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان نیز پس از انتقال ۱۴ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به سلول‌های انفرادی، اعتصاب غذا کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۴ معترض دیگر، که آنان نیز در همان اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، به سلول‌های انفرادی انتقال یافتند.

به‌گفته این کارزار، انتقال این زندانیان نگرانی‌ها را از اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام افزایش داده است. گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز آغاز این اعتصاب را تایید کرده‌اند.

یک منبع آگاه در ایران ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باخته‌اند.

هم‌زمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد بیش از ۷۰ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در زندان دستگرد با حکم اعدام روبه‌رو هستند و خطر اجرای حکم دست‌کم ۲۶ نفر از آنان را تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش، ۱۴ محکوم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلول‌های پیش از اجرای حکم منتقل شده بودند.

عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو متهم این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند .

در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد.

کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه خود شمار زندانیان سیاسی اعدام‌شده از آغاز جنگ را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود بسیاری از اعدام‌ها مخفیانه اجرا می‌شوند و خانواده‌ها برای خودداری از اطلاع‌رسانی تحت فشار قرار می‌گیرند. ایران‌اینترنشنال نتوانسته است این آمار را به‌طور مستقل تایید کند.

این کارزار از جامعه جهانی خواست توقف فوری اعدام‌ها را به‌طور علنی مطالبه کند، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پرونده زندانیان در معرض خطر را در مجامع بین‌المللی مطرح کند و عاملان نقض جدی حقوق بشر را پاسخ‌گو کند.