شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا به اسرائیل اطلاع داده است که در روزهای آینده حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.
این شبکه همچنین گزارش داد آمریکا برای نخستین بار از زمان عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در سال جاری، از بمبافکنهای سنگین استفاده خواهد کرد و انتظار میرود این بمبافکنها تاسیسات هستهای کوه کلنگگزلا را هدف قرار دهند.
بر اساس این گزارش، پس از اطلاعرسانی آمریکا، اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی قرار گرفته است.
آمریکا نیروهای ویژه، جنگندهها، بمبافکنها، تسلیحات و گروههای پزشکی بیشتری به خاورمیانه اعزام کرده است تا همزمان با بررسی گزینه گسترش جنگ علیه حکومت ایران، گزینههای نظامی بیشتری در اختیار دونالد ترامپ قرار دهد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از افراد آگاه، مقامهای آمریکایی و دادههای رهگیری پروازها گزارش داد که نیروهای عملیات ویژه طی هفته گذشته از پایگاههای خود در آمریکا به خاورمیانه منتقل شدهاند.
همزمان، اسکادرانهایی از جنگندههای آمریکایی در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر شدهاند و بمبافکنهای مستقر در پایگاههای آمریکا و بریتانیا نیز برای افزایش احتمالی عملیات در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
براساس این گزارش، بمبافکنهای دوربرد نیز برای انجام عملیات گسترده آماده میشوند. بمبافکنهای «بیـ۱» مستقر در بریتانیا از جمله هواپیماهایی هستند که ممکن است در این عملیات به کار گرفته شوند.
آمریکا در کنار افزایش نیرو و تجهیزات نظامی، توان پزشکی خود را نیز تقویت کرده است. طی روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ نیروی پزشکی به مرکز پزشکی منطقهای «لندشتول» در آلمان اعزام شدهاند؛ مرکزی که محل اصلی درمان نیروهای آمریکایی زخمیشده در درگیریهای خاورمیانه است.
این آمادهسازیها پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اردن صورت میگیرد. یک نظامی دیگر آمریکایی نیز هنگام انفجار کنترلشده یک پهپاد ایرانی در عراق کشته شد.
با این حال، یکی از فرماندهان پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است افزایش نیرو و تجهیزات لزوماً به معنای قریبالوقوع بودن عملیات نظامی گسترده تازهای نیست. به گفته او، این اقدام ممکن است با هدف افزایش انعطاف عملیاتی فرماندهان و گسترش گزینههای در دسترس آنها انجام شده باشد.
هزینه جنگ از ۳۷ میلیارد دلار فراتر رفت
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در حالی صورت میگیرد که نگرانیها در واشینگتن درباره هزینه جنگ و فشار آن بر ذخایر تسلیحاتی این کشور افزایش یافته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته به کنگره گفت هزینه جنگ با [حکومت] ایران از ۳۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. مقامهای آمریکایی همچنین نگراناند که بازگشت به درگیری تمامعیار، فشار بیشتری بر ذخایر مهمات این کشور وارد کند.
با وجود این نگرانیها، مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف اندکی یک بسته بودجهای ۹۵ میلیارد دلاری را تصویب کرده است. این طرح ۷۳ میلیارد دلار بودجه اضافی برای امور دفاعی و اطلاعاتی در نظر میگیرد.
مجلس نمایندگان همچنین بهطور جداگانه یک لایحه سیاستگذاری دفاعی را تصویب کرد که تنها شمار اندکی از دموکراتها از آن حمایت کردند.
تصویب منابع مالی تازه در کنگره نشان میدهد واشینگتن، دستکم در شرایط کنونی، قصد ندارد از حضور نظامی خود در خلیج فارس بکاهد و در پی حفظ توان ادامه جنگ است.
ترامپ و هگست از جنگ با [حکومت] ایران که اکنون وارد پنجمین ماه خود شده است دفاع کردهاند. آنها میگویند این جنگ برای جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای ضروری است.
با وجود برقراری آتشبسی شکننده از ماه فروردین، تاکنون ۱۸ نیروی نظامی آمریکا در جریان جنگ کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند. مقامهای ایرانی نیز گفتهاند حملات به نیروها و شرکای آمریکا در سراسر خلیج فارس را ادامه خواهند داد.
تهدید ترامپ به حمله به زیرساختهای ایران
ترامپ هشدار داده است که اگر حملات به کشتیهای در حال عبور از تنگه هرمز ادامه یابد، آمریکا ممکن است زیرساختهای ایران، از جمله پلها و نیروگاهها، را هدف قرار دهد.
حرکت احتمالی آمریکا بهسوی حمله به زیرساختهای ایران میتواند واکنش شدید تهران را در پی داشته باشد. احتمال حمله تلافیجویانه به تاسیسات انرژی یا ایجاد اختلال بیشتر در تنگه هرمز از جمله نگرانیهای مطرحشده در این زمینه است.
افزایش حضور نظامی آمریکا خطر گسترش جنگی را بالا برده است که پیشتر رفتوآمد نفتکشها در تنگه هرمز را مختل کرده بود. پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم جریان جهانی نفت از این گذرگاه راهبردی عبور میکرد.
ادامه حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثیها علیه کشتیرانی در دریای سرخ، هزینه حملونقل و بیمه کشتیها در منطقه را افزایش داده و عامل ریسکهای ژئوپلیتیک را در قیمت نفت تثبیت کرده است.
تحلیلگران میگویند حمله احتمالی آمریکا به زیرساختهای ایران میتواند واکنش شدیدتری در بازار نفت خام ایجاد کند؛ بهویژه اگر تهران تاسیسات انرژی را هدف قرار دهد یا رفتوآمد از تنگه هرمز بیش از پیش مختل شود.
در مجموع، انتقال نیروهای عملیات ویژه، استقرار جنگندهها، آمادهباش بمبافکنهای دوربرد، اعزام نیروهای پزشکی و تصویب بودجه دفاعی تازه، دامنه گزینههای نظامی ترامپ را گسترش داده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست که این آمادهسازیها به آغاز عملیات وسیعتری علیه حکومت ایران منجر خواهد شد یا صرفاً با هدف افزایش فشار و حفظ آمادگی نظامی انجام میشود.
وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به تشدید تنشهای منطقهای و وضعیت امنیتی، اعلام کرد که کارکنان بریتانیایی سفارت این کشور در تهران را «بهطور موقت» از ایران خارج کرده است و از شهروندانش خواست به ایران سفر نکنند.
این وزارتخانه چهارشنبه ۳۱ تیر اعلام کرد سفارت بریتانیا در تهران، با وجود خروج کارکنان، فعالیت خود را از راه دور ادامه خواهد داد. در اطلاعیه لندن آمده است که به دلیل شرایط امنیتی، ارائه خدمات حضوری کنسولی در ایران امکانپذیر نیست و حمایت دولت بریتانیا از اتباع خود در این کشور «بهشدت محدود» است.
وزارت خارجه بریتانیا از شهروندان بریتانیایی که بهعنوان مسافر یا مقیم در ایران حضور دارند خواست ادامه حضور خود در این کشور و خطرات ناشی از ماندن را با دقت ارزیابی کنند.
این وزارتخانه همچنین درباره «خطر بسیار بالای» بازداشت، بازجویی یا حبس شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتیهای بریتانیاییـایرانی هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که داشتن گذرنامه بریتانیایی یا حتی تصور وجود ارتباط با بریتانیا ممکن است برای بازداشت افراد از سوی مقامهای جمهوری اسلامی کافی باشد.
براساس این هشدار، افراد بازداشتشده در ایران ممکن است ماهها یا سالها در زندان بمانند و دولت بریتانیا نیز در صورت بروز مشکل، امکان ارائه کمک حضوری به آنها را نخواهد داشت.
تصمیم لندن برای خارج کردن کارکنان سفارت در حالی اتخاذ شده است که به گفته وزارت خارجه بریتانیا، وضعیت خاورمیانه با وجود یادداشت تفاهم میان آمریکا و حکومت ایران، همچنان پیشبینیناپذیر است.
در اطلاعیه بریتانیا آمده است که از هشتم ژوئیه [۱۷ تیر]، حکومت ایران در چند نقطه منطقه حملات تلافیجویانهای را علیه زیرساختهای نظامی و غیرنظامی آمریکا انجام داده و احتمال حملات بیشتر و تشدید پیشبینینشده درگیریها همچنان وجود دارد.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید آمریکا و اسرائیل نیز در جریان جنگ اخیر زیرساختهایی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار دادهاند. براساس گزارشهای مورد اشاره این وزارتخانه، بنادر، جادهها، خطوط راهآهن، پلها، تاسیسات انرژی، مراکز تولید نفت، سامانههای آبرسانی و فرودگاهها از جمله بخشهایی هستند که ممکن است آسیب دیده باشند.
لندن همچنین به شهروندان خود در سراسر خاورمیانه هشدار داد که برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دورهای حریمهای هوایی و اختلال در سفر آماده باشند. از آنها خواسته شده است اخبار محلی و بینالمللی را دنبال کنند، از مراکز نظامی و امنیتی فاصله بگیرند و مدارک و برنامههای خروج خود را بهروز نگه دارند.
در این توصیهنامه آمده است که حریم هوایی ایران ممکن است بدون اطلاع قبلی بسته شود. بنادر و مرزهای زمینی نیز تحت کنترل مقامهای ایرانی قرار دارند و احتمال بسته شدن ناگهانی آنها وجود دارد. اختلال در ارتباطات و محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران از دیگر مخاطرات ذکر شده است.
وزارت خارجه بریتانیا به افرادی که قصد خروج زمینی از ایران را دارند توصیه کرد پیش از حرکت، محدودیتهای مرزی، مقررات ورود و شرایط صدور روادید کشورهای همسایه را بررسی کنند. این وزارتخانه تاکید کرد که عبور از مرزهای زمینی ایران آسان نیست و مقررات ممکن است با فاصله زمانی کوتاهی تغییر کند.
براساس این راهنما، مرز ایران و ترکیه برای دارندگان گذرنامه بریتانیایی یا ایرانی همچنان بدون نیاز به روادید و برای اقامت حداکثر ۹۰روزه باز است، اما شهروندان بریتانیایی باید پیش از حرکت با وزارت خارجه این کشور تماس بگیرند. مقامهای ترکیه نیز اعلام کردهاند گذرگاه سرو ـ اسندره در سمت ایران برای رفتوآمد روزانه بازرگانان محلی بسته شده است.
شهروندان بریتانیایی برای عبور از مرز ایران و جمهوری آذربایجان به ثبت قبلی اطلاعات و دریافت کد ویژه، همراه با روادید، نیاز دارند. عبور از مرز ترکمنستان نیز منوط به دریافت مجوز قبلی از مقامهای این کشور و داشتن پرواز تایید شده برای ادامه مسیر است.
بریتانیا سفر به افغانستان و عراق و همچنین استان بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران را ممنوع اعلام کرده و به شهروندانش توصیه کرده است از این مسیرها برای خروج استفاده نکنند.
وزارت خارجه بریتانیا همزمان توصیههای سفر به اسرائیل را نیز بهروزرسانی کرده و از شهروندان خود خواسته است به بخشهایی از این کشور سفر نکنند.
این وزارتخانه هشدار داد سفر برخلاف توصیه رسمی دولت ممکن است اعتبار بیمه مسافرتی افراد را از بین ببرد. با این حال، از کسانی که تصمیم دارند با وجود هشدارها به ایران سفر کنند خواسته شده است بیمهای تهیه کنند که مسیر سفر، فعالیتهای برنامهریزیشده و هزینههای احتمالی شرایط اضطراری را پوشش دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا با تکیه بر آرای جمهوریخواهان، بستهای ۹۵ میلیارد دلاری را برای تامین هزینه جنگ با حکومت ایران و پیشبرد دیگر اولویتهای دولت دونالد ترامپ تصویب کرد؛ طرحی که به نوشته آسوشیتدپرس در سنا با آیندهای نامعلوم روبهرو است.
این طرح روز چهارشنبه با ۲۱۶ رای موافق در برابر ۲۱۴ رای مخالف به تصویب رسید. همه دموکراتها و شماری از جمهوریخواهان با آن مخالفت کردند.
در این بسته، ۶۰ میلیارد دلار برای پنتاگون و ۱۳ میلیارد دلار برای دیگر نیازهای امنیت ملی در نظر گرفته شده است. جمهوریخواهان میگویند بخش بزرگی از این منابع برای حفظ آمادگی نیروهای نظامی، پرداخت حقوق سربازان و ادامه عملیات آمریکا در جنگ با حکومت ایران ضروری است.
تصویب این بودجه در حالی صورت گرفت که کنگره بر سر جنگ با [حکومت] ایران در بنبست قرار دارد. قانونگذاران تاکنون نه توانستهاند حملات نظامی ترامپ را متوقف کنند و نه مجوز رسمی استفاده از نیروی نظامی آمریکا را صادر کردهاند. همزمان، به نوشته آسوشیتدپرس تامین میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان برای ادامه جنگ نیز به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
براساس نظرسنجی اخیر آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات امور عمومی نورک، بیشتر آمریکاییها با راهبرد ترامپ در قبال ایران مخالفاند.
بحث بر سر تامین هزینههای جنگ در شرایطی شدت گرفته است که شمار نیروهای نظامی آمریکایی کشتهشده در خاورمیانه به ۱۸ نفر رسیده است. ترامپ نیز بهتازگی در مراسم انتقال رسمی پیکر چهار نظامی کشتهشده در منطقه شرکت کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته در جلسهای پرتنش به سناتورها گفت که پنتاگون با کمبود نقدینگی روبهرو شده است؛ با وجود آنکه در لایحه بزرگ بودجه سال گذشته، یک بودجه یکباره ۱۵۰ میلیارد دلاری به این وزارتخانه اختصاص یافته بود.
جودی آرینگتون، نماینده جمهوریخواه تگزاس و رییس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، هدف بخش نظامی این طرح را «تامین گلوله و بمب برای تمام کردن کار» توصیف کرد.
مایک راجرز، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، نیز گفت: «فارغ از اینکه درباره رویدادهای جاری چه نظری دارید، این منابع برای حفظ آمادگی نیروهای رزمی، پرداخت حقوق نظامیان و تامین امنیت کشور ضروری است.»
در مقابل، دموکراتها میگویند این منابع باید در داخل آمریکا و برای کاهش هزینههای زندگی شهروندان صرف شود.
پیت آگیلار، رییس فراکسیون دموکراتهای مجلس نمایندگان، گفت: «جمهوریخواهان قصد دارند دهها میلیارد دلار برای جنگ شکستخورده ترامپ در ایران هزینه کنند. فکر کنید بهجای آن چه کارهایی میتوانستیم با این منابع انجام دهیم.»
حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، نیز جمهوریخواهان را متهم کرد که برای حفظ «ماشین جنگی ترامپ»، منابع مورد نیاز کودکان گرسنه، سالمندان و کهنهسربازان را کاهش دادهاند.
مخالفت با این طرح تنها به دموکراتها محدود نبود. کوین کیلی، نماینده مستقل کالیفرنیا که پیشتر جمهوریخواه بود، گفت هر لایحهای برای تامین هزینه جنگ باید با حمایت هر دو حزب تصویب شود. او همچنین خواستار نقش پررنگتر کنگره در پایان دادن به جنگ شد و گفت طرح کنونی چنین روندی را آغاز نمیکند.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان نیز درباره این بسته اتفاق نظر نداشتند. شماری از محافظهکاران به این دلیل که کاهش هزینهای برای جبران مخارج جدید پیشبینی نشده است، با آن مخالفت کردند.
با این حال، مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، طرح را پیش برد. او اقدام یکجانبه جمهوریخواهان را بهترین فرصت برای عبور دادن اولویتهای ترامپ از کنگرهای دوپاره میداند.
جمهوریخواهان برای تصویب این بسته به روند موسوم به «تطبیق بودجه» متوسل شدهاند؛ سازوکاری که امکان تصویب طرح با رای اکثریت را فراهم میکند و راه استفاده از «فیلیباستر» برای متوقف کردن آن در سنا را میبندد.
این سومین بار است که رهبران جمهوریخواه از این سازوکار استفاده میکنند. آنها تابستان گذشته نیز با همین روش، لایحه بزرگ کاهش مالیاتها و هزینههای ترامپ را تصویب کردند و امسال بودجه وزارت امنیت داخلی را، با وجود مخالفت دموکراتها با تامین مالی برنامه اخراج گسترده مهاجران، از همین مسیر گذراندند.
بسته جدید افزون بر بودجههای نظامی و امنیتی، ۱۲ میلیارد دلار برای کشاورزانی در نظر گرفته است که از تعرفههای ترامپ آسیب دیدهاند. همچنین ۱۰ میلیارد دلار به تغییر قوانین انتخاباتی همسو با «قانون نجات آمریکا» اختصاص یافته است؛ قانونی که ارائه مدرک تابعیت برای رای دادن را الزامی میکند و از اولویتهای اصلی ترامپ به شمار میرود.
با این همه، آینده این طرح در مجلس سنا نامعلوم است. جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، هنوز از آن حمایت نکرده و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بسته تنها گفته است: «خواهیم دید.»
این طرح در میان جمهوریخواهان سنا نیز اختلاف ایجاد کرده است. برخی سناتورها خواستار بودجه نظامی بیشتری هستند و گروهی دیگر میگویند هزینههای جدید باید با کاهش مخارج در بخشهای دیگر جبران شود.
در حال حاضر، اولویت تون جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت فدرال است. او میخواهد پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره، یک طرح موقت را برای ادامه تامین هزینههای معمول دولت به تصویب برساند.
اگر سناتورها بر سر بودجه دولت به توافق نرسند، ممکن است قطعنامه تصویبشده در مجلس نمایندگان تا پاییز نگه داشته شود و سپس برای جلوگیری از تعطیلی دولت به کار رود. اعتبار بودجه کنونی دولت فدرال ۳۰ سپتامبر پایان مییابد.
تون همچنین با تلاش ترامپ برای تصویب «قانون نجات آمریکا» اختلاف دارد. این طرح با وجود محبوبیت میان حامیان سرسخت ترامپ، از حمایت کافی جمهوریخواهان سنا برخوردار نیست.
رای دادن افراد فاقد تابعیت در انتخابات فدرال آمریکا هماکنون نیز غیرقانونی است. کارشناسان هشدار دادهاند که مقررات پیشنهادی جدید ممکن است شرکت شهروندان واجد شرایط در انتخابات را دشوارتر کند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۹ درصد از شهروندان آمریکایی در سن رای دادن، معادل ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، بهسادگی به مدرک اثبات تابعیت خود دسترسی ندارند. نزدیک به نیمی از آمریکاییها نیز گذرنامه ایالات متحده ندارند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به تاسیسات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده است تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا این موضوع را بررسی کنند که آیا روسیه با ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به تهران کمک کرده یا نه.
رویترز چهارشنبه ۳۱ تیر بهنقل از چهار منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نوشت مقامهای اطلاعاتی آمریکا هنوز به نتیجه قطعی درباره نقش احتمالی روسیه در این حملات نرسیدهاند. با این حال، آنها دقت و اثربخشی حملات، همراه با حمایتهای فنی گسترده روسیه از جمهوری اسلامی، را از جمله شواهد احتمالی این فرضیه میدانند.
مقامهای آمریکایی پیشتر تایید کرده بودند که روسیه در حملات جمهوری اسلامی به اهداف آمریکایی در منطقه خلیج فارس، اطلاعات هدفگیری و دیگر حمایتها را در اختیار تهران قرار داده است، اما تحقیقات جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال نقش روسیه در حملات به تاسیسات سیا تاکنون منتشر نشده بود.
براساس گزارش رسانهها دستکم دو مرکز وابسته به سیا در ماه مارس هدف حمله قرار گرفتند. یکی از این مراکز، ایستگاه سیا در عربستان سعودی بود که در داخل سفارت آمریکا در ریاض قرار دارد و مرکز دیگر در شرق عراق واقع شده بود.
برخی منابع همچنین گفتند تاسیسات دیگری نیز هدف قرار گرفتهاند، اما از ارائه جزئیات خودداری کردند.
یادداشت اطلاعاتی درباره نقش احتمالی روسیه
یک مقام منطقهای به رویترز گفت که به یک یادداشت داخلی یکی از سرویسهای اطلاعاتی غربی دسترسی یافته که در آن نتیجهگیری شده است که احتمالا روسیه در هدفگیری تاسیسات سیا در منطقه نقش داشته است.
این مقام نیز به شرط فاش نشدن هویت تهیهکننده سند، درباره محتوای آن توضیح داد.
دو مقام غربی مستقر در کشورهای خلیج فارس که در جریان گزارشهای اطلاعاتی قرار گرفتهاند، به رویترز گفتند تحلیلگران معتقدند حمله به سفارت آمریکا در عربستان با استفاده از دو فروند پهپاد شاهد ایران که از سوی روسیه ارتقا یافته بودند، انجام شده است.
بهگفته آنها، یکی از پهپادها بخش آسیبپذیری از نمای بیرونی سفارت را سوراخ کرد و پهپاد دوم از همان شکاف وارد ساختمان شد و منفجر شد. در این حمله هیچ کشته یا مجروحی گزارش نشده است.
اگرچه همکاری نظامی روسیه و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد، اما هدف قرار دادن مستقیم تاسیسات حساس سیا میتواند نشان دهد که مسکو آماده است برای مختل کردن عملیات آمریکا، گامهای بیشتری بردارد؛ آن هم در شرایطی که واشینگتن تلاش میکند به جنگ ایران پایان دهد.
نگرانیها درباره احتمال ارائه اطلاعات هدفگیری از سوی روسیه به حکومت ایران، پس از حمله این آخر هفته به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن نیز افزایش یافت؛ حملهای که در آن جمهوری اسلامی با موشکهای بالستیک پادگان ارتش آمریکا را هدف قرار داد و سه سرباز را کشت.
کاخ سفید درخواست رویترز برای اظهار نظر را به سازمان سیا ارجاع داد و این سازمان از اظهار نظر خودداری کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، وزارت دفاع روسیه و دولت عربستان سعودی نیز به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
تاسیسات محرمانه
دو مقام غربی حاضر در منطقه به رویترز گفتند روسیه به حکومت ایران کمک کرده است تا توانایی پهپادهای شاهد برای رسیدن به اهداف را بهبود بخشد و تحلیلگران معتقدند از همین نسخههای ارتقایافته در حمله به ریاض استفاده شده است.
به گفته یک منبع دیگر، روسیه با در اختیار گذاشتن سامانه ناوبری ماهوارهای کومتا-ام (Kometa-M) به تهران، به افزایش دقت پهپادهای شاهد-۱۳۶ کمک کرده است؛ سامانهای که به گفته کارشناسان، بسیار دقیقتر بوده و اخلال در آن نیز دشوارتر از نمونه تولید داخل ایران است.
روزنامه والاستریت ژورنال نخستین بار در ماه مارس گزارش داده بود که روسیه سامانه کومتا-ام را در اختیار ایران قرار داده است. کرملین این گزارش را رد و آن را «اخبار جعلی» توصیف کرده بود.
تاسیسات سیا در خارج از آمریکا شامل دفاتر اصلی این سازمان در کشورهای مختلف است که معمولا در داخل سفارتخانههای آمریکا قرار دارند و به آنها «ایستگاه» (Station) گفته میشود.
علاوه بر این، سیا دفاتر عملیاتی، خانههای امن، مراکز پشتیبانی لجستیکی و پایگاههایی برای عملیات نظارتی و سایر ماموریتها نیز در اختیار دارد.
محل دقیق این مراکز از محرمانهترین اطلاعات امنیتی به شمار میرود.
منابع حاضر در این گزارش از اعلام تعداد دقیق یا محل تاسیساتی که هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند خودداری کردند.
یکی از منابع تعداد این مراکز را «بیش از یک و کمتر از دوازده» عنوان کرد و منبع دیگری گفت چندین مرکز هدف قرار گرفتهاند.
آیا روسیه اطلاعات هدفگیری را در اختیار تهران قرار داده است؟
بهگفته منابع آگاه، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا جمهوری اسلامی برای حمله به سفارت آمریکا در ریاض از اطلاعات هدفگیری روسیه استفاده کرده است یا خیر.
با این حال، همچنان تردیدهایی وجود دارد.
برخی از منابع هشدار دادند که ممکن است هدف اصلی جمهوری اسلامی سفارت آمریکا بوده باشد و ایستگاه سیا بهطور تصادفی مورد اصابت قرار گرفته باشد.
بهگفته این منابع، برخی تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که بهجز روسیه، کشورهای بسیار معدودی توانایی دستیابی به چنین اطلاعات حساس هدفگیری و همچنین انگیزه استفاده از آنها علیه آمریکا را دارند.
دنیل هافمن، رییس پیشین یکی از ایستگاههای سیا و افسر سابق عملیات مخفی این سازمان، گفت همکاری مسکو با تهران برای هدف قرار دادن تاسیسات سیا، با توجه به مشارکت راهبردی نزدیک دو کشور، موضوعی دور از انتظار نیست.
او گفت: «آنها در تلاش برای کاهش یا حتی حذف کامل نفوذ آمریکا در حوزههای نفوذی که خود برایشان تعریف کردهاند، منافع مشترکی دارند.»
پژوهشی روی نزدیک به ۱۳ هزار بزرگسال نشان داد سرعت افت حافظه و تواناییهای شناختی در افرادی که بیشترین میزان شیرینکنندههای مصنوعی را مصرف میکردند، ۶۲ درصد بیشتر از افراد دارای کمترین میزان مصرف بود؛ تفاوتی که پژوهشگران آن را معادل حدود ۱.۶ سال پیری بیشتر دانستند.
نتایج این مطالعه که در «نورولوژی»، نشریه پزشکی آکادمی عصبشناسی آمریکا، منتشر شد، نشان میدهد مصرف شماری از جایگزینهای کمکالری یا بدون کالری شکر ممکن است با افت سریعتر عملکرد مغز ارتباط داشته باشد.
با این حال، پژوهشگران تاکید کردند این مطالعه مشاهدهای است و نمیتواند ثابت کند شیرینکنندههای مصنوعی عامل افت تواناییهای شناختیاند.
بهگفته آنها، ممکن است عوامل دیگری نیز در شکلگیری این ارتباط نقش داشته باشند.
در این پژوهش که با مشارکت سه دانشگاه برزیلی انجام شد، وضعیت ۱۲ هزار و ۷۷۲ بزرگسال ساکن مناطق مختلف برزیل بهمدت حدود هشت سال پیگیری شد. میانگین سنی شرکتکنندگان در آغاز مطالعه ۵۲ سال بود.
پژوهشگران مصرف هفت شیرینکننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسهسولفام پتاسیم (شیرینکنندههای مصنوعی)، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول (الکلهای قندی) و تاگاتوز (نوعی قند کم کالری) را بررسی کردند.
این مواد در بسیاری از محصولات فوقفرآوریشده، از جمله نوشابههای رژیمی، آبهای طعمدار، نوشیدنیهای انرژیزا، ماستها و دسرهای کمکالری وجود دارند. برخی از آنها نیز جداگانه برای افزودن به قهوه و چای یا استفاده در آشپزی و شیرینیپزی فروخته میشوند.
افت سریعتر حافظه و عملکرد شناختی
شرکتکنندگان بر اساس میزان مصرف روزانه شیرینکنندهها در سه گروه قرار گرفتند. میانگین مصرف در گروه دارای کمترین میزان مصرف، روزانه ۲۰ میلیگرم و در گروه دارای بیشترین مصرف، روزانه ۱۹۱ میلیگرم بود.
میزان آسپارتام مصرفشده در گروه دارای بالاترین مصرف (۱۹۱ میلیگرم در روز)، تقریبا با آسپارتام موجود در یک قوطی نوشابه رژیمی برابری میکرد.
شرکتکنندگان در آغاز، میانه و پایان مطالعه در آزمونهایی برای سنجش حافظه فعال، یادآوری واژهها، روانی کلامی و سرعت پردازش اطلاعات شرکت کردند.
پژوهشگران پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنسیت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبیعروقی دریافتند سرعت افت کلی حافظه و تواناییهای شناختی در گروه دارای بیشترین مصرف، ۶۲ درصد بیشتر از گروه دارای کمترین مصرف بود.
سرعت افت در گروه دارای مصرف متوسط نیز ۳۵ درصد بیشتر از گروه دارای کمترین میزان مصرف بود. پژوهشگران این تفاوت را معادل حدود ۱.۳ سال پیری بیشتر دانستند.
این ارتباط در افراد زیر ۶۰ سال مشاهده شد، اما پژوهشگران در میان شرکتکنندگان بالای ۶۰ سال ارتباط مشابهی نیافتند. ارتباط میان مصرف شیرینکنندهها و افت سریعتر تواناییهای شناختی در مبتلایان به دیابت نیز قویتر بود.
افراد مبتلا به دیابت ممکن است بیشتر از جایگزینهای شکر استفاده کنند، زیرا معمولا به آنها توصیه میشود مصرف محصولاتی را که قند خون را بهسرعت افزایش میدهند، محدود کنند.
ارتباط شش شیرینکننده با تغییرات حافظه
بررسی جداگانه شیرینکنندهها نشان داد مصرف آسپارتام، ساخارین، آسهسولفام پتاسیم، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریعتر عملکرد شناختی، بهویژه حافظه، ارتباط داشت.
تاگاتوز تنها شیرینکننده بررسیشده در این مطالعه بود که پژوهشگران میان مصرف آن و افت تواناییهای شناختی ارتباطی نیافتند.
کلودیا کیمیه سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه سائوپائولو و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «شیرینکنندههای کمکالری و بدون کالری اغلب جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافتههای ما نشان میدهد برخی شیرینکنندهها ممکن است در درازمدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند.»
او خواستار انجام پژوهشهای بیشتر برای تایید نتایج و بررسی جایگزینهایی مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا و شکر نارگیل شد.
اطلاعات غذایی این مطالعه بر اساس گزارش خود شرکتکنندگان جمعآوری شده بود و احتمال فراموشی مواد غذایی یا برآورد نادرست میزان مصرف وجود داشت. این پژوهش همه شیرینکنندههای موجود در مواد غذایی و نوشیدنیها را نیز بررسی نکرد؛ بنابراین نتایج آن را نمیتوان به همه جایگزینهای شکر تعمیم داد.
وزارت بهداشت برزیل، وزارت علوم، فناوری و نوآوری این کشور و شورای ملی توسعه علمی و فناوری، حامیان مالی این پژوهش بودند.