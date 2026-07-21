سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی، زندانیان سیاسی را به‌دلیل کمک‌رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ ۱۴۰۴ به اعدام محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزه‌ای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پرده‌فروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آن‌ها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»

او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آن‌ها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.

دهبندی و همزه‌ای هم‌اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) محبوس هستند.

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