محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتوگو با دفاعپرس اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هرگونه «شرارت» ارتش آمریکا هستند.
کرمی افزود «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای و فرماندهان نظامی کشتهشده «بهزودی» گرفته خواهد شد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: «آمادگی مستمر، آموزشهای تخصصی و حضور یگانهای این نیرو، رکن اصلی امنیت پایدار در خلیج فارس است و نیروهای سپاه با هوشیاری دائمی، سدی در برابر دشمنان ایجاد کردند.»
کرمی با اشاره به حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی گفت این نیرو با رصد تحرکات «فرامنطقهای»، ظرفیتهای دفاعی خود را برای «خنثیسازی» هرگونه تهدید بهطور مستمر بازآرایی و تقویت میکند.