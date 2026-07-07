رسانههای مختلف به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی گزارش دادهاند که سپاه پاسداران بامداد سهشنبه دستکم دو موشک به سوی دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس همین گزارشها، این دو کشتی آسیب جدی دیدهاند، اما تلفات جانی نداشتهاند.
یکی از کشتیها یک شناور حامل گاز طبیعی مایع قطر بود که پس از اصابت، در اتاق موتور آن آتشسوزی رخ داد.
این حمله در حالی رخ داد که به نوشته والاستریت ژورنال، مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان جنگ ادامه دارد.
این گزارشها پس از آن منتشر میشوند که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز ساعتی پیشتر از حمله به یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان و وقوع آتشسوزی در آن خبر داده بود.
سپاه پاسداران در روزهای گذشته نیز به کشتیها درباره استفاده از مسیر دریایی تعیینشده از سوی آمریکا در نزدیکی سواحل عمان هشدار داده بود. جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گزارشها اظهار نظری نکرده است.
وبسایت «اوراسیا ریویو» در تحلیلی نوشت جنگ ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مناقشه بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را از یک اختلاف دیرینه ارضی به بخشی از ترتیبات امنیتی و کشتیرانی تنگه هرمز تبدیل کرده است.
این گزارش مدعی است توافق پایان جنگ واشینگتن با تهران، نقش و موقعیت ایران را در مدیریت این آبراه راهبردی تقویت کرده است.
این تحلیل همچنین میگوید ادامه حضور و مدیریت ایران در تنگه هرمز میتواند موقعیت حقوقی تهران را نیز در مناقشه بر سر جزایر سهگانه تقویت، و ادعاهای امارات را تضعیف کند.
به نوشته این وبسایت، چنین شرایطی همزمان بر امنیت کشتیرانی، هزینه بیمه کشتیها و تجارت انرژی در خلیج فارس هم اثر گذار خواهد شد.
نشریه فوربس در گزارشی به این سوال پرداخته که چرا سیب آدم مردان بسیار مشهودتر از زنان است. براساس این گزارش اگرچه این ساختار در هر دو جنس وجود دارد، اما پس از بلوغ در مردان بهدلیل افزایش هورمون تستوسترون قابل مشاهده میشود.
سیب آدم، که یکی از ویژگیهای برجسته بدن مردان است، در واقع بخش جلویی غضروف تیروئید است که از حنجره یا جعبه صوتی محافظت میکند. تستوسترون زاویه غضروف را تیزتر میکند و تارهای صوتی را بلندتر میسازد؛ تغییری که باعث بمتر شدن صدا میشود.
زیستشناسان فرگشتی این ویژگی را به انتخاب جنسی نسبت میدهند؛ فرآیندی که در آن صدای بمتر نشانهای از برتری و جثه بزرگتر، بهویژه در نظامهای رقابتی جفتیابی، تلقی میشود. برخی پژوهشگران معتقدند کارکرد اصلی این ساختار صرفا پایین آوردن زیر و بمی صدا نیست، بلکه تغییر «فرمنتهای صوتی» است تا مردان بزرگتر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند.
با این حال، در این زمینه اختلافنظر وجود دارد. برخی دانشمندان استدلال میکنند که سیب آدم صرفا محصول جانبی رشد عمومی ناشی از هورمونهای آندروژنی است و نه یک علامت تکاملیافته مستقل برای ارسال پیام.
در نهایت، این برجستگی قابل مشاهده روی گردن، ثبت دائمی یک تغییر هورمونی است؛ تغییری که در اصل برای شنیده شدن طراحی شده، نه دیده شدن، و بازتابی از تلاش بدن در دوران نوجوانی برای القای جثهای بزرگتر است.
برآمدگی قابل مشاهده در جلوی گلوی مردان که معمولا سیب آدم نامیده میشود و در بیشتر نخستیهای دیگر دیده نمیشود، ممکن است در واقع تنها نشانهای از اندازه بدن باشد.
به تصویر یک مرد از روبهرو نگاه کنید؛ احتمالا برجستگی سفتی را خواهید دید که درست بالای استخوان ترقوه از جلو گردن بیرون زده است. اما اگر به شامپانزه، گوریل یا حتی بیشتر زنان نگاه کنید، این نشانه تقریبا وجود ندارد.
بهنوشته فوربس برای یک زیستشناس، این موضوع پدیدهای عجیب است که نیاز به توضیح دارد: تقریبا همه اجزای دیگر گلوی انسان شباهت بسیار نزدیکی با سایر نخستیها دارند، اما این ساختار خاص در یک جنس، آن هم عمدتا پس از بلوغ، به شکلی آشکار نمایان میشود. این همان ساختاری است که امروز آن را سیب آدم مینامیم.
خود این برجستگی یک اندام مستقل نیست، بلکه لبه جلویی غضروف تیروئید است؛ غضروفی سپرمانند که دور حنجره یا جعبه صوتی را فرا گرفته و از آن محافظت میکند.
در کودکان، چه دختر و چه پسر، این غضروف زاویهای نسبتا باز دارد و تقریبا دیده نمیشود. اما در دوران بلوغ مردان، افزایش سطح تستوسترون باعث میشود این غضروف به سمت جلو رشد کند و با زاویهای تندتر به هم برسد. همزمان، تارهای صوتی و مجرای صوتی که درست پشت آن قرار دارند نیز بلندتر میشوند. بنابراین، آنچه بهعنوان «سیب آدم» دیده میشود، در واقع محل اتصال همین زاویه تند غضروف است که از زیر پوست برجسته شده است.
رایجترین توضیح درباره علت وجود سیب آدم
پرسش جالبتر این است که چرا تستوسترون اصلا باید ساختار گلو را دگرگون کند؟
پاسخ اصلی که بیشتر دانشمندان ارائه میکنند، به آکوستیک یا ویژگیهای صوتی مربوط میشود.
تارهای صوتی بلندتر و ضخیمتر با سرعت کمتری میلرزند. به همین دلیل است که صدای پسران در دوران بلوغ تقریبا یک اکتاو بمتر میشود، در حالی که صدای دختران تنها اندکی کاهش پیدا میکند.
زیستشناسان فرگشتی که تفاوت صدای زنان و مردان را مطالعه میکنند، معمولا این پدیده را نمونهای از انتخاب جنسی میدانند؛ یعنی خصوصیتی که نه بهدلیل افزایش بقا، بلکه به علت تاثیرش بر جذب جفت و رقابت با رقیبان تکامل یافته است.
مطالعهای که سال ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد این تفاوت میان صدای نر و ماده در گونههای نخستی، در گونههایی که نظام جفتیابی رقابتیتری دارند، بسیار بیشتر است و انسان بیش از هر میمون دیگری چنین تفاوتی را نشان میدهد.
در فرهنگهای مختلف، صدای بم معمولا متعلق به فردی بزرگتر و مسلطتر تلقی میشود و شنوندگان، صرفنظر از اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، تنها از روی زیر و بمی صدا درباره سن، اندازه بدن و حتی میزان سلطه اجتماعی افراد قضاوت میکنند.
اختلافنظر درباره سیب آدم
البته همه زیستشناسان نظریه «بزرگتر جلوه دادن بدن» را بهطور کامل نمیپذیرند. مقالهای که سال ۲۰۱۸ منتشر شد، اشاره میکند که میان بم بودن صدای مردان و اندازه واقعی بدن یا قدرت جسمانی آنها تنها ارتباط ضعیفی وجود دارد.
نویسندگان این مقاله استدلال میکنند که شاید شنوندگان صرفا از یک سوگیری ادراکی قدیمی استفاده میکنند که صدای بم را معادل «بزرگ بودن» تلقی میکند؛ صرفنظر از اینکه این برداشت واقعا شاخص قابل اعتمادی باشد یا نه.
نظریه قدیمی دیگری نیز وجود دارد که با این دیدگاه رقابت میکند. بر اساس آن، بمتر شدن صدا و بزرگتر شدن حنجره صرفا محصول جانبی همان موج هورمونهای آندروژنی است که باعث افزایش حجم عضلات و پهنتر شدن شانهها در دوران بلوغ میشود و این تغییرات هیچ نقش مستقل و ویژهای در ارسال پیامهای تکاملی ندارند.
بر اساس این دیدگاه، تستوسترون در دوران بلوغ تقریبا همه بافتهای بدن را دگرگون میکند و گلو نیز صرفا یکی از همان بافتهاست؛ نه اینکه خود بهطور مستقل هدف انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی قرار گرفته باشد.
پاسخ صادقانه این است که احتمال دارد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده باشند؛ یعنی تغییرات ناشی از رشد عمومی در کنار خصلتی که بعدها، چون برای ارسال پیام مفید بوده، مورد انتخاب قرار گرفته است.
همچنین لازم است یک تصور رایج اصلاح شود: زنان نیز این غضروف را دارند.
غضروف تیروئید در همه انسانها از حنجره محافظت میکند و صدای همه افراد نیز در دوران بلوغ تا حدی بمتر میشود، زیرا تارهای صوتی بلندتر میشوند. تفاوت فقط در میزان این تغییر است، نه در وجود یا عدم وجود آن.
استروژن تغییر بسیار کوچکتری نسبت به تستوسترون در زاویه غضروف و طول تارهای صوتی ایجاد میکند. به همین دلیل، این برجستگی در زنان ظریف باقی میماند و کاملا از بین نمیرود.
علاوه بر این، برخی بیماریها و همچنین تفاوتهای فردی در ساختار گردن و میزان چربی بدن میتوانند باعث شوند سیب آدم در هر فرد، صرفنظر از جنسیت، کموبیش قابل مشاهده باشد.
آنچه سیب آدم را به نمونهای آموزشی و جذاب تبدیل میکند، خود غضروف نیست، بلکه مفهومی است که نمایندگی میکند: ثبت دائمی و قابل مشاهده یک پیام هورمونی که در اصل قرار بوده شنیده شود، نه دیده شود.
بم بودن صدا به محض اینکه فرد صحبت کردن را متوقف کند از میان میرود، اما معماری گلو باقی میماند.
از این منظر، این برجستگی روی گردن کمتر یک اندام با کارکرد مستقل است و بیشتر فسیلی از دوران نوجوانی محسوب میشود؛ شاهدی منجمد از دورانی که بدن، برای چند سال، سخت تلاش میکرد بزرگتر از آنچه واقعا بود به گوش برسد.
روسیه بامداد دوشنبه با موشکها و پهپادهای خود کییف و مناطق اطراف آن را بهشدت هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که براساس آخرین آمارها دستکم ۲۸ نفر را کشت و کمبود بحرانی موشکهای رهگیر ساخت آمریکا برای سامانههای پدافند هوایی اوکراین را آشکار ساخت.
این حمله در آستانه نشست ناتو انجام شد؛ نشستی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آن با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، دیدار و در چارچوب تلاشی تازه برای دستیابی به صلح گفتوگو کند.
حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کییف انجام شد. حملهای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین، ارتش این کشور نتوانست حتی یکی از ۲۳ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کند؛ موضوعی که آسیبپذیری روزافزون اوکراین در برابر حملات مسکو را، همزمان با رو به پایان بودن ذخایر موشکهای ارزشمند پاتریوت، نشان میدهد.
زلنسکی بارها خواستار دریافت موشکهای رهگیر شده است؛ تسلیحاتی که تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای مقابله با موشکهای بالستیک به شمار میرود، زیرا سرعت بسیار بالا و مسیر پرواز شیبدار این موشکها رهگیری آنها را بسیار دشوار میکند.
زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت:«واقعا مضحک است که در دنیای امروز، تولید این سامانهها هنوز به سطحی که واقعا برای حفاظت از مردم در برابر ترور موشکهای بالستیک لازم است، افزایش نیافته است.»
او افزود که اوکراین دانش فنی تولید این تسلیحات را در اختیار دارد و اگر مجوزهای آمریکا برای تولید سامانههای پاتریوت در اختیار کییف قرار گیرد، «توان تولید ما نهتنها برای دفاع از اوکراین کافی خواهد بود، بلکه میتوانیم به شرکایی که به این سامانهها نیاز دارند نیز کمک کنیم.»
رییسجمهوری اوکراین پیشتر نیز خواستار اتخاذ «تصمیمهای قاطع» در نشست ناتو در ترکیه که از سهشنبه ۱۶ تیر آغاز میشود، شده بود تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.
دادههای نیروی هوایی اوکراین نشان میدهد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در ماه ژوئیه تنها ۴ فروند از مجموع ۴۹ موشک بالستیک را رهگیری کردهاند.
زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که موشکهای پاتریوت در انبارهای متحدان ما باقی ماندهاند، روسیه تنها بیشتر تشویق میشود که به تخریب ساختمانهای مسکونی ادامه دهد. آمریکا و اروپا قدرت متوقف کردن این ترور را دارند.»
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حمله روز دوشنبه، علاوه بر موشکهای بالستیک، ۳۷ موشک دیگر و بیش از ۹۰ درصد از ۳۵۱ پهپاد بهکار گرفتهشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کرده است.
ملات متقابل روسیه و اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتابشونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حملهای گسترده» علیه کییف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاههای نظامی را در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.
بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دستکم یک نفر زخمی شد.
لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
همزمان، مقامهای روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.
به گفته این مقامها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.
این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره تلاشهای تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفتوگو کنند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران، گفت برخی شرکتهای دارویی تخصیص داروهای کمیاب را به خرید داروها و مکملهای دیگر مشروط کردهاند؛ اقدامی که به گفته او باعث شده داروخانههای برخوردار از نقدینگی، سهم بیشتری از این داروها دریافت کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی شرکتها در شرایط فشار مالی، به «سیاست سبدفروشی» روی میآورند. به این معنا که سهمیه دارو را مشروط به خرید داروها یا مکملهای دیگر میکنند. برای نمونه، اگر سهمیه عادی یک داروخانه سه عدد باشد، در صورت خرید اقلام اضافی، این سهمیه به ۳۰ عدد افزایش مییابد.
او افزود تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر، توان مالی بسیاری از داروخانهها را کاهش داده و در نتیجه بیماران برای یافتن داروهای مورد نیاز، به مراجعه به چندین داروخانه ناچار میشوند.
بر اساس گزارش وبسایت «هاوس آو سعود»، عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشستی برای آشتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی است، اما هنوز هیچ شرکتکننده رسمی از دو طرف تایید نشده و چارچوب مشخصی برای این نشست وجود ندارد.
این گزارش مدعی است اختلافهای داخلی در شورای همکاری خلیج فارس و ابهام درباره مرجع تصمیمگیری در ایران، از مهمترین موانع برگزاری چنین نشستی است.
مقامهای عربستان، جمهوری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس تاکنون درباره این گزارش اظهار نظری نکردهاند.