آندری ووروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، دوشنبه ۲۹ تیر در تلگرام نوشت نیروهای پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک، حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند.

خبرگزاری رویترز به نقل از ووروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله، در پودولسک، دوموددوو و منطقه اودینتسوو ثبت شد.

به گفته او، دو نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساختی غیرنظامی آتش گرفت و آسیب دید.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، نیز گفت بیش از ۴۰۰ پهپاد از ساعت ۸:۳۰ شب یک‌شنبه تا پنج بامداد دوشنبه به وقت محلی، به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.

او افزود بیشتر پهپادها در فاصله‌ای دور به وسیله سامانه‌های پدافند هوایی خنثی شدند و ۸۵ فروند نیز هنگام نزدیک شدن به پایتخت روسیه، سرنگون شدند.

شرکت وایلدبریس، بزرگ‌ترین خرده‌فروش آنلاین روسیه، اعلام کرد مرکز لجستیکی خود در منطقه پودولسک را به عنوان اقدامی احتیاطی تخلیه کرده بود، اما فعالیت آن بعدا به حالت عادی بازگشت.

پیش از این، روسیه در یکی از گسترده‌ترین حملات موشکی بالستیک از آغاز جنگ اوکراین، کی‌یف و چند شهر دیگر را هدف قرار داد؛ حملاتی که بر اساس آمار اولیه، دست‌کم هفت کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت و بار دیگر کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرد.

خبرگزاری رویترز ۲۸ تیر گزارش داد در حمله شبانه به پایتخت اوکراین، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این حمله را یکی از بزرگ‌ترین موج‌های حملات موشکی بالستیک روسیه در طول جنگ خواند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ۴۱ موشک از انواع مختلف و ۱۲۵ پهپاد به کار برد. به گفته ارتش اوکراین، ۱۸ موشک و ۱۰۸ پهپاد رهگیری و سرنگون شدند.

به گزارش خبرنگار رویترز از کی‌یف، بامداد ۲۸ تیر رشته‌ای از انفجارهای مهیب در سراسر این شهر طنین‌انداز شد و ساختمان‌هایی را در چندین منطقه ویران کرد.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت ساختمان‌های مسکونی، انبارها، یک سوپرمارکت و یک خوابگاه آسیب دیدند و حال سه نفر از زخمی‌ها وخیم است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

حملات اوکراین به روسیه اما دو روز پس از موج دیگری از حملات پهپادی این کشور رخ داد که به گفته مقام‌های روس، هفت کارگر یکی از انبارهای وایلدبریس را کشت و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرد.

در حمله‌ای جداگانه نیز یک انبار نفت در منطقه مسکو آتش گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی در طول شب ۳۸۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون کردند.

کی‌یف حملات پهپادی خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه گسترش داده است. روندی که به گفته مقام‌های روسیه، باعث کمبود سوخت در برخی مناطق این کشور شده است.

حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه مسکو در سوم تیر سبب وارد آمدن خسارت‌های گسترده به این مجموعه نفتی شد و به تعطیلی این پالایشگاه دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۶ انجامید.