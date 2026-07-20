رسانههای انگلیسی تندترین واکنشها را به عملکرد آرژانتین نشان دادند. تلگراف با تیتر «فوتبال ۱ - تبهکاران ۰» نوشت: «مسی و آرژانتین شایسته هیچچیز نبودند، چون هیچ کاری نکردند.» تایمز این فینال را «پیروزی روش اسپانیا بر جنون آرژانتین» خواند.
دیلی میل نیز با توصیف بازی به عنوان یک «مبارزه برای قهرمانی»، به درگیریهای پس از سوت پایان پرداخت و نوشت: «حتی مسی هم خود را از هنرهای تاریک فراتر ندانست. برخی بازیکنان آرژانتین کنترل خود را از دست دادند.» گاردین این قهرمانی را «پیروزی یک ایده و هویت» دانست و بیبیسی نوشت اسپانیا به نخستین کشوری تبدیل شد که همزمان در ردههای مردان و زنان قهرمان جهان است.
پیرس مورگان نیز رفتار بازیکنان آرژانتین، بهویژه لیاندرو پاردس، را «زننده، قلدرمآبانه و مایه ننگ فوتبال» توصیف کرد. اسکای اسپورتس هم این قهرمانی را یادآور قهرمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۰ دانست.
در آرژانتین، رسانهها با پذیرش شکست، به برتری اسپانیا اذعان کردند. اوله نوشت: «اسپانیا بهتر بازی کرد، مسلط بود و شایسته قهرمانی شد.» کلارین، با انتقاد از عملکرد داور، تیم لیونل اسکالونی را کمفروغ توصیف کرد و نوشت: «آخرین رقص مسی با اشک به پایان رسید.» لا ناسیون نیز نوشت آرژانتین «تا جایی که میتوانست مقاومت کرد»، اما در نهایت تسلیم شد.
رسانههای آلمانی، فرانسوی و پرتغالی نیز به ابعاد مختلف این دیدار پرداختند. بیلد نوشت: «یامال بت خود را شستوشو داد و قهرمان جهان را از تخت پادشاهی پایین کشید.» کیکر، مسی را در این مسابقه «رنگپریده» توصیف کرد و آبولا، عملکرد آرژانتین را «ناامیدکننده» خواند.
در ایتالیا، گازتا دلو اسپورت با تمجید از لوییس دلافوئنته نوشت: «اگر آرژانتین میبرد، توهینی به فوتبال بود.» توتو اسپورت با اشاره به شکست آرژانتین، این تیم را «آرژانتین گریان» نامید و به رکورد دلافوئنته به عنوان مسنترین مربی قهرمان جام جهانی اشاره کرد. ایل مساجرو نیز این قهرمانی را «پیروزی فوتبال زیبا، ایدهها و سازماندهی» توصیف کرد. اکیپ فرانسه هم با تیتر «پادشاهان بازی» نوشت اسپانیا در مسیر قهرمانی «هرگز سبک خود را رها نکرد.»