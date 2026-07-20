مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ «نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافته است.»

سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت: «صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی با دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است.»

ابن‌الرضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان، در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد «فناورانه سربلند بیرون آمد.»