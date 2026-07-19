بر اساس این گزارش، از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در یک هفته گذشته دست‌کم سه و احتمالا چهار نظامی آمریکایی کشته شده‌اند. دو نظامی روز جمعه در حمله حکومت ایران به یک پایگاه نظامی در اردن جان باختند و سنتکام یکشنبه اعلام کرد بقایای انسانی ناشناس دیگری نیز در محل این حمله پیدا شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای جداگانه گفت یک نظامی آمریکایی شنبه در شمال عراق کشته شد. به گفته این فرماندهی، مرگ او هنگام «انفجار کنترل‌شده مهمات منفجرنشده» متعلق به یک پهپاد سرنگون‌شده ایرانی رخ داد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، کشته‌شدن دو نظامی در اردن را که در پنجمین ماه جنگ رخ داد، «رویدادی بسیار غم‌انگیز» توصیف کرد. او در گفت‌وگوی تلفنی کوتاهی با شبکه نیوزنیشن گفت اعلام [حکومت] ایران مبنی بر پایان پایبندی به یادداشت تفاهم دوجانبه امضاشده در ماه گذشته، برای او «ذره‌ای اهمیت ندارد».

یک مقام مطلع از گفت‌وگوهای داخلی دولت آمریکا به واشینگتن‌پست گفت: «آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگی گسترده‌تر است.» به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، پنتاگون شمار هواپیماهای نظامی مستقر در منطقه را افزایش می‌دهد.

با این حال، او هشدار داد کاهش ذخایر تجهیزات پدافند هوایی و مهمات دوربرد می‌تواند دامنه عملیات آمریکا را محدود کند. خسارات ناشی از نبرد نیز توانایی واشینگتن برای اعزام سریع نیروها و هواپیماهای بیشتر به منطقه را کاهش داده است. این مقام گفت: «تجهیزات کافی برای ادامه ایمن عملیات در اختیار نداریم و فکر نمی‌کنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.»

کارشناسان نظامی نیز می‌گویند آمریکا علاوه بر کاهش ذخایر مهمات و خسارت‌های واردشده به تجهیزاتش، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران آمادگی ندارد. ترامپ هفته گذشته حاضر نشد احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران را رد کند.

ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشینگتن، استقرار نیروهای زمینی آمریکا در جزایر تنگه هرمز یا سواحل ایران را اشتباه دانست. او گفت نیروهای آمریکایی برای مقابله با حملات دورایستای ایران آمادگی کافی ندارند.

به نوشته واشینگتن‌پست، یکشنبه هشتمین روز پیاپی بمباران‌ها پس از فروپاشی آتش‌بس مورد مذاکره بود. این آتش‌بس پس از موج حملات تلافی‌جویانه‌ای از میان رفت که در پی هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهران عبور این کشتی‌ها را نقض یادداشت تفاهم میان دو کشور دانسته بود.

ادامه حملات به تاسیسات نظامی و غیرنظامی، افزایش شمار کشته‌شدگان آمریکایی و تقویت حضور هوایی پنتاگون، دو کشور را به مرحله تازه‌ای از رویارویی نزدیک کرده است. با این حال، گزارش واشینگتن‌پست نشان می‌دهد توانایی آمریکا برای ادامه ایمن و گسترده عملیات، با محدودیت‌هایی در زمینه مهمات، تجهیزات دفاعی و اعزام نیرو روبه‌رو است.

