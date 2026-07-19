وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در گفتوگوی تلفنی با فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، بر لزوم پایبندی همه طرفها به گفتوگو، دیپلماسی و اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر همچنین بر ضرورت تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقهای، صیانت از دستاوردهای حاصلشده و تقویت ثبات منطقه تاکید کرد.
او همچنین گفت دولت قطر از همه تلاشها برای کاهش تنشها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، حمایت کامل میکند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر تنگه هرمز، بابالمندب و «دهها نقطه راهبردی دیگر» را در اختیار دارد و در صورت تهدید منافع و زیرساختهای کشور، از این ظرفیتها استفاده خواهد کرد.
این عضو هیاترییسه مجلس، گفت: «اگر قرار باشد صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با محدودیت مواجه شود، هیچ کشوری در منطقه نفت صادر نخواهد کرد و اگر در زیرساختهای انرژی ما مشکلی ایجاد شود، کل زیرساختهای انرژی منطقه و جهان دچار اختلال خواهد شد.»
سلیمی افزود اقدامات دونالد ترامپ، نمیتواند «حیثیت از دست رفته» او را احیا کند و اقدامات جدی جمهوری اسلامی، منجر به وارد آمدن «ضربات جبرانناپذیر» به اقتصاد آمریکا خواهد شد.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد یک نظامی آمریکایی ۲۷ تیر در شمال عراق، هنگام انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده بهجا مانده از یک پهپاد سرنگونشده جمهوری اسلامی، کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.
سنتکام افزود نظامی زخمی دچار جراحتی جزیی شده و همچنان تحت درمان است.
این نهاد همچنین اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا پس از جستوجویی گسترده، یکشنبه بقایای انسانی ناشناس را در محل حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن پیدا کردند و بررسیها برای تایید هویت این بقایا ادامه دارد.
سنتکام پیشتر از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در پی حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن خبر داده بود.
این نهاد اعلام کرد به احترام خانوادهها و تا زمان تکمیل روند اطلاعرسانی به خانوادهها، اطلاعات بیشتری، از جمله هویت نظامیان کشتهشده و مفقودشده، منتشر نخواهد کرد.
حزب «پارت آزادی کوردستان» با انتشار بیانیهای گفت جمهوری اسلامی در حمله پهپادی بامداد شنبه به یکی از پایگاههای این حزب از مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.
این حزب با استناد به معاینه مجروحان و آتشسوزی گسترده در محل حمله، خواستار اقدام نهادهای بینالمللی برای بررسی و پیگرد این موضوع شد.
جمهوری اسلامی تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد یک نظامی آمریکایی ۲۷ تیر در شمال عراق، هنگام انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده بهجا مانده از یک پهپاد سرنگونشده جمهوری اسلامی، کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.
سنتکام افزود نظامی زخمی دچار جراحتی جزیی شده و همچنان تحت درمان است.
این نهاد همچنین اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا پس از جستوجویی گسترده، یکشنبه بقایای انسانی ناشناس را در محل حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن پیدا کردند و بررسیها برای تایید هویت این بقایا ادامه دارد.
سنتکام پیشتر از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در پی حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن خبر داده بود.
این نهاد اعلام کرد به احترام خانوادهها و تا زمان تکمیل روند اطلاعرسانی به خانوادهها، اطلاعات بیشتری، از جمله هویت نظامیان کشتهشده و مفقودشده، منتشر نخواهد کرد.
روسیه در یکی از گستردهترین حملات موشکی بالستیک از آغاز جنگ، کییف و چند شهر دیگر اوکراین را هدف قرار داد؛ حملاتی که بر اساس آمار اولیه، دستکم هفت کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت و بار دیگر کمبود سامانههای پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرد.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۸ تیر گزارش داد در حمله شبانه به پایتخت اوکراین، دستکم یک نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حمله را یکی از بزرگترین موجهای حملات موشکی بالستیک روسیه در طول جنگ خواند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ۴۱ موشک از انواع مختلف و ۱۲۵ پهپاد به کار برد. به گفته ارتش اوکراین، ۱۸ موشک و ۱۰۸ پهپاد رهگیری و سرنگون شدند.
به گزارش خبرنگار رویترز از کییف، بامداد یکشنبه رشتهای از انفجارهای مهیب در سراسر این شهر طنینانداز شد و ساختمانهایی را در چندین منطقه ویران کرد. ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت ساختمانهای مسکونی، انبارها، یک سوپرمارکت و یک خوابگاه آسیب دیدند و حال سه نفر از زخمیها وخیم است.
حملات همچنین به یک ایستگاه مترو که پیشتر نیز بارها هدف قرار گرفته بود، خسارت زد و یک زیرگذر عابر پیاده در نزدیکی آن را ویران کرد.
در شمالشرق اوکراین نیز اصابت موشک به یک مرکز پستی در حومه خارکیف، نزدیک مرز روسیه، چهار کشته و ۱۹ زخمی بر جا گذاشت.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در شهر زاپوریژیا در جنوبشرق این کشور نیز بمبهای روسیه به ساختمانهای مسکونی اصابت کردند. دستکم دو نفر در این حملات کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند و نیروهای امدادی برای یافتن بازماندگان به جستوجو در میان آوارها پرداختند.
کمبود سامانههای دفاعی ضد موشک بالستیک
روسیه در هفتههای اخیر حملات موشکی بالستیک به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را افزایش داده است. این در حالی است که اوکراین با کمبود شدید سامانههای پدافند هوایی طراحیشده در آمریکا روبهرو است.
زلنسکی هفته گذشته گفت آمریکا و اوکراین بر سر صدور مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به توافق سیاسی رسیدهاند و ابراز امیدواری کرد تولید این موشکها تا پایان سال آغاز شود.
او یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محافظت در برابر موشکهای بالستیک اکنون اولویت همیشگی و اصلی ماست. ما هر روز به موشکهای رهگیر نیاز داریم.»
افزایش حملات روسیه در پنجمین سال جنگ تمامعیار، فشار بر متحدان خارجی کییف را برای تسریع در تحویل سامانههای دفاعی ضد موشک بالستیک افزایش داده است.
با وجود خسارتهای گسترده، فعالیتهای روزمره ساعاتی پس از حمله در بخشهایی از کییف از سر گرفته شد. خبرنگار رویترز مستقر در کییف نوشت میوهفروشان غرفههای موقت خود را دوباره برپا کردند و کارگران همزمان مشغول جمعآوری آوارهای ایستگاه مترو و زیرگذر فروریخته بودند.