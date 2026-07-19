علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر تنگه هرمز، باب‌المندب و «ده‌ها نقطه راهبردی دیگر» را در اختیار دارد و در صورت تهدید منافع و زیرساخت‌های کشور، از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

این عضو هیات‌رییسه مجلس، گفت: «اگر قرار باشد صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با محدودیت مواجه شود، هیچ کشوری در منطقه نفت صادر نخواهد کرد و اگر در زیرساخت‌های انرژی ما مشکلی ایجاد شود، کل زیرساخت‌های انرژی منطقه و جهان دچار اختلال خواهد شد.»

سلیمی افزود اقدامات دونالد ترامپ، نمی‌تواند «حیثیت از دست رفته‌» او را احیا کند و اقدامات جدی جمهوری اسلامی، منجر به وارد آمدن «ضربات جبران‌ناپذیر» به اقتصاد آمریکا خواهد شد.