اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت با نقض تعهدات آمریکا و آغاز حملات نظامی، اجرای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. او افزود اصل این تفاهم بر پایه «تعهد در برابر تعهد» بود و با ادامه نقض تعهدات از سوی واشینگتن، تهران نیز دیگر نمیتواند به تعهدات خود عمل کند.
بقائی در گفتوگو با یک فعال فضای مجازی گفت بر اساس این تفاهم، مدیریت آینده تنگه هرمز با مشورت عمان و گفتوگو با کشورهای منطقه انجام میشد و هیچ بندی به آمریکا اجازه ایجاد مسیر مستقل در این آبراه را نمیداد. او افزود آمریکا پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینیشده برای اجرای سازوکارهای توافق، حملات نظامی به ایران را آغاز کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت قرار بود در مرحله نخست اجرای تفاهم، ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران در دو مرحله شش میلیارد دلاری آزاد شود، اما با توقف اجرای توافق، این روند نیز متوقف شد.
بقائی درباره ادامه تنشها گفت جمهوری اسلامی مسیر دیپلماسی را دنبال میکند، اما همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و توان دفاعی کشور برای هر سناریوی احتمالی و مقابله با هرگونه تجاوز آمادگی کامل دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت جنگ علیه ایران تنها به این کشور یا منطقه محدود نمیشود و پیامدهای آن اقتصاد، تجارت و نظم بینالمللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همزمان با تشدید درگیریها و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، و در اوج گرمای سوزان در تابستان، تاسیسات حیاتی آب و انرژی در منطقه مورد هدف قرار گرفتهاند. حملات دوباره به زیرساختهای حیاتی انرژی نشانهای از مرحلهای جدید و خطرناکتر در این درگیریها است.
در ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از مدیرعامل شرکت آب منطقهای گزارش داد که پس از حمله آمریکا به یک مجتمع آبشیرینکن در روستای بونجی، در نزدیکی جاسک، حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا روز شنبه ۲۷ تیر با اختلال در تامین آب مواجه شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در هند نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را «جنایت جنگی» خواند.
تهران همچنین جمعه تایید کرد که زیرساختهای برق در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفتهاند. وزارت نیرو از مردم استانهای جنوبی خواستبه دلیل «گرمای شدید» در مصرف برق صرفهجویی کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اواخر جمعه اعلام کرد هفتمین شب متوالی حملات خود علیه زیرساختهای نظامی و «اهداف دیگر» را به پایان رسانده است. این نهاد اشارهای به حمله به زیرساختهای غیرنظامی نکرد. با این حال، در این حملات پلهایی در بندرعباس و استان هرمزگان و دست کم ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
اداره کل ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرد در پی حملات جمعه شب آمریکا به خطوط انتقال ارتباطات و پهنای باند در شهرهای بندرعباس و حاجیآباد، ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
بهگفته اداره کل ارتباطات استان هرمزگان در حال حاضر شبکههای تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در برخی از مناطق شمالی این استان با قطعی گسترده مواجه هستند و تلاشها برای ترمیم زیرساختها و برقراری مجدد ارتباطات همچنان در جریان است.
وزارت بهداشت ایران نیز گزارش داده که در جریان حملات آمریکا ۵۰ نفر کشته شدهاند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز که عمدتا متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده، دست کم دو بار به تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت حمله کرده است.
وزارت برق و آب کویت شنبه از مردم خواست در ساعات اوج مصرف برق صرفهجویی کنند. این درخواست پس از دومین حمله به نیروگاهها و تاسیسات آبشیرینکن و وقوع آتشسوزی در این تاسیسات صادر شد.
شرکت نفت کویت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی یکی از تاسیسات حیاتی این شرکت را هدف قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدهاند و «خسارات مادی قابل توجهی» به بار آمده است.
سرتیپ سعود العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، شنبه گفت حملات به تاسیسات نفتی و برق این کشور «خسارات شدیدی» بر جای گذاشته است.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد هدف قرار دادن «زیرساختهای حیاتی» از سوی ایران نشاندهنده «رویکردی نظاممند و تهاجمی با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی» است.
بهگفته وزارت امور خارجه کویت، حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تاسیسات آبشیرینکن، تاسیسات بخش نفت و شماری از زیرساختهای حیاتی، باعث آتشسوزی و خسارتهای گسترده به زیرساختها، تاسیسات غیرنظامی و ساختمانهای مسکونی شده است.
وزارت امور خارجه کویت این حملات را محکوم و تاکید کرد که هدف قرار دادن مکرر زیرساختهای حیاتی، نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
در همین حال، اکسیوس گزارش داد که برای نخستین بار در دور تازه درگیریها، جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که تهدیدها را خنثی کرده است.
ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه
حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن با موجی از محکومیتها مواجه شده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی در بحرین، کویت و اردن را جنایت جنگی خواند.
البدیوی خواستار آن شد که این حملات فورا در سطح بینالمللی مورد پیگرد و عاملان آن پاسخگو شوند.
وزارت امور خارجه قطر نیز که در هفتههای اخیر بار دیگر کوشید بین تهران و واشینگتن میانجیگری کند،شنبه ۲۷ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت از همه خطوط قرمز فراتر رفته و این حملات نقض آشکار قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
وزارت امور خارجه قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است این حملات به تشدید تنشها، تضعیف تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک و تهدید امنیت و ثبات منطقه منجر میشود.
وزارت امور خارجه اردن نیز حملات جمهوری اسلامی به بحرین و تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت را محکوم کرد و آن را تشدید خطرناک تنش، نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها و نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست.
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد این کشور همبستگی کامل خود را با بحرین و کویت اعلام میکند و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، حمایت میکند.
در همین حال کویت، بحرین و اردن شنبه نیز اعلام کردند که موشکهای و پهپادهای شلیکشده از خاک ایران را رهگیری کردهاند.
تهدید به حمله به فرودگاههای دبی و ابوظبی
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت: «تهران نیز همانند واشینگتن اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد را که ماه گذشته امضا شد، متوقف خواهد کرد.
او افزود: «ما دیگر این تعهدات را اجرا نمیکنیم و تمرکزمان بر دفاع از کشور است.»
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاههای دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبلعلی باید فورا تخلیه شوند.
او افزود این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی تلویزیونی گفت اگر قرار بر هدف قرار دادن زیرساختها باشد، جمهوری اسلامی دست برتر را دارد و میتواند راهآهن و پلهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
یوسفی گفت کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در حوزه زیرساختی به مراتب از جمهوری اسلامی آسیبپذیرتر هستند.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیمگیری درباره اقدام متقابل در ارتباط با قصاص خون علی خامنهای است، زیرا همه نهادهای امنیتی و نظامی کشور در این شورا حضور دارند.
بروجردی در گفتوگو با ایسنا گفت آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، شماری از اعضای خانواده او و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را کشتند و اقدام متقابل جمهوری اسلامی را طبیعیترین واکنش به «جنایت آمریکا و اسرائیل» است.
او افزود انتقام و قصاص عاملان کشتهشدن علی خامنهای و دیگر کشتهشدگان جنگ، حق جمهوری اسلامی است و این اقدام انجام خواهد شد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس شورای اسلامی و در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان را در دولت پیش میبرد و قرار است این طرح از ابتدای مرداد اجرا شود.
شریعتی درباره اجرای نرخ سوم پنج هزار تومانی بنزین در آذر ۱۴۰۴ نوشت این اقدام به کاهش مصرف منجر نشد و همچنان حدود یکسوم بنزین کشور با کارت سوخت جایگاه عرضه میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت علت اصرار بر ادامه این سیاست، «نفوذ» است و از مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواست از کنار گذاشتن طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» و ادامه این روند جلوگیری کند.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد دولت این کشور سطح تهدید تروریستی در آلمان را افزایش داده است. او گفت این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهادهای اطلاعاتی از افزایش نشانههای مربوط به اجرای طرحهای احتمالی حملات تروریستی خبر دادند.
این اقدام در حالی انجام میشود که دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حال آمادهسازی طرحی برای گسترش اختیارات دستگاههای اطلاعاتی این کشور است.
دوبریندت در گفتوگو با روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ گفت ارزیابی جدید بر اساس افزایش حجم اطلاعات و گزارشهای امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی انجام شده است.
او گفت: «افزایش حجم گزارشها و اطلاعات امنیتی باعث شد سطح تهدیدی را که پیشتر "انتزاعی" تعریف شده بود، به سطح "تهدید بالا" ارتقا دهم.»
دوبریندت افزود: «این بدان معناست که آلمان باید در هر لحظه انتظار خطر وقوع حملات تروریستی را داشته باشد.»
دوبریندت گفت مقامهای امنیتی بهطور مشخص توانستهاند طرحهایی برای حمله به آلمان را شناسایی کنند.
او هشدار داد این تهدیدها تنها متوجه زیرساختهای حیاتی نیست، بلکه افراد و نهادهای عمومی را نیز هدف قرار میدهد.
تهدید جمهوری اسلامی
پیشتر نیز سخنگوی وزارت کشور آلمان شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره سطح تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت ایران، رسانههای فارسیزبان، یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد، گفت: «نهادهای امنیتی فدرال و ایالتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (روز حمله حماس به اسرائیل) اقدامات حفاظتی برای حمایت از یهودیان و همچنین مراکز یهودی و اسرائیلی در آلمان را متناسب با شرایط تنظیم، و در صورت لزوم آنها را تقویت کردهاند.»
این سخنگو همچنین تاکید کرد: «سطح تهدید از سوی حکومت ایران و عوامل آن بسیار بالا ارزیابی میشود و ما در آمادهباش کامل هستیم.»
بر این اساس، در وضعیت کنونی، نهادهای امنیتی آلمان بهطور مستمر سطح تهدید را ارزیابی میکنند، در حالت آمادهباش بالا قرار دارند و در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی را باز هم تطبیق میدهند.
سخنگوی وزارت کشور آلمان با اشاره به اینکه این نهادها در ارتباطی نزدیک با یکدیگر، با مقامات ایالتی و همچنین با شرکای بینالمللی در تبادل اطلاعات هستند، گفت: «همکاری نزدیک میان دولت فدرال و ایالتها در موضوع "سرکوب فراملی" نیز وجود دارد.»
به گفته او، رصد و مقابله با گروهها و افراد مخالف در خارج از مرزهای ملی (سرکوب فراسرزمینی) همچنان بخشی از فعالیت بازیگران دولتی ایران محسوب میشود.
احتمال گسترش اختیارات دستگاههای اطلاعاتی
انتظار میرود کابینه آلمان در نشست خود در ۱۳ اوت انجام اصلاحات گسترده در قوانین مربوط به سرویسهای اطلاعاتی آلمان را بررسی کند.
قانون پیشنهادی به نهادهای اطلاعاتی اجازه خواهد داد در برخی شرایط پرخطر، به جای محدود شدن به جمعآوری و تحلیل اطلاعات، مستقیما وارد عمل شوند.
دوبریندت گفت: «هدف من این است که سرویسهای اطلاعاتی را به سازمانهای اطلاعاتی واقعی تبدیل کنم تا همچنان رقابتی باقی بمانیم و بتوانیم بهعنوان شریک سرویسهای اطلاعاتی کشورهای دوست همکاری کنیم.»
بر اساس تغییرات پیشنهادی، ماموران اطلاعات داخلی در شرایط اضطراری مرتبط با تروریسم، در صورتی که پلیس نتواند بهموقع وارد عمل شود، ممکن است اجازه ورود و بازرسی منازل را پیدا کنند.
با این حال، دوبریندت تاکید کرد اختیار بازداشت افراد همچنان در انحصار پلیس باقی خواهد ماند.
او گفت: «بازداشت افراد همچنان مسئولیت پلیس است.»
حملات اخیر نگرانیهای امنیتی را تشدید کرده است
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده که نگرانیها درباره امنیت ملی را افزایش داده است.
ماه گذشته، یک پزشک اهل عربستان سعودی به حبس ابد محکوم شد. او در دسامبر ۲۰۲۴ با خودرو اجارهای بیامو به میان جمعیت حاضر در بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در شرق آلمان رانندگی کرد که در نتیجه آن شش نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
در پروندهای دیگر، دادگاهی در آلمان سال گذشته یک شهروند سوری را بهدلیل حمله با چاقو در جشنوارهای در شهر زولینگن در غرب این کشور، که با الهام از گروه داعش انجام شده بود، مجرم شناخت. این حمله در سال ۲۰۲۴ سه کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در ضیافت شام فیفا که پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، با اشاره به شکست انگلیس از آرژانتین در مسابقه نیمه نهایی، گفت: «فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در بخشی از سخنانش با تمجید از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین او را در کنار کریستیانو رونالدو از جمله بازیکنانی دانست که «با ویژگیای خاص متولد شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا، گفت: «بازی مسی را تماشا میکردم. او بهخوبی مهار شده بود، اما ناگهان به سمت راست رفت. نمیدانم، فقط خودم متوجه این موضوع شدم و کسی دربارهاش حرفی نزد.»
ترامپ در ادامه گفت: «او را یک بازیکن بزرگ بهخوبی مهار کرده بود، اما وقتی به سمت راست رفت، مدافع دیگر فقط ایستاده بود و مسی زمان کافی داشت. ضربهاش را زد؛ ضربهای که شاید فقط کسری از یک اینچ با بینقص بودن فاصله داشت و همان ضربه کار را تمام کرد. فوقالعاده بود.»
او گفت: «این بازیکنان بزرگ بارها و بارها چنین کارهایی انجام میدهند. انگار با ویژگی خاصی به دنیا آمدهاند. به نظرم کریستیانو رونالدو هم یکی از آنهاست. در طول سالها او را شناختهام و انسان فوقالعادهای است.»
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شیوه بازی انگلیس با آرژانتین انتقاد کرد: «در انگلیس هم بازیکن بزرگی دارید؛ هری، که با او گلف بازی کردهام. او فوقالعاده بوده است. فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در ادامه گفت: «تیمشان جلو افتاد و بعد بهترین بازیکنشان را به خط دفاع بردند. به نظرم باید کمی هجومیتر بازی کرد، اما من که قرار نیست درباره مربیگری نظر بدهم؛ از مربیگری فوتبال چه میدانم؟»
اما توماس توخل، سرمربی انگلیس در پاسخ سخنان ترامپ گفت: «واقعا میخواهید از دونالد ترامپ به عنوان شاهد این پرونده استفاده کنید؟»
او گفت: «ما در یک بلوک دفاعی عقب بازی کردیم و وقتی تیم عقب مینشیند، همه بازیکنان باید دفاع کنند. این بخشی از فوتبال است. اگر پذیرفتن تقصیر همهچیز را سادهتر میکند، من مقصر هستم. اما وارد بازی مقصر پیدا کردن نمیشوم. این شکست، درد من و بازیکنان است.»