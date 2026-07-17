محمد العاطفی، از مقامات حوثیهای یمن، به خبرگزاری سبا گفت این گروه آماده است از دستورهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیروی کند.
او گفت: «آمادگی نیروهای مسلح را برای اجرای هر دستور صادرشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در صورت ادامه محاصره مردم یمن، تایید میکنیم.»
العاطفی همچنین به «کشورهای متجاوز، بهویژه عربستان سعودی و حامیان آن» هشدار داد که حوثیها همه گزینهها را در اختیار دارند.
شبکه امتیوی لبنان به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد مذاکرات درباره لبنان از طرح اجرای آزمایشی توافق در دو منطقه جنوب این کشور فراتر رفته و اکنون بر امتیازهایی متمرکز است که آمریکا به دولت لبنان خواهد داد و خواستههایی که در مقابل از آن خواهد داشت.
به گزارش این شبکه، سفر رییسجمهوری لبنان به کاخ سفید دیگر تنها برای بررسی خروج اسرائیل انجام نمیشود، بلکه هدف آن مذاکره درباره توافقی است که شامل حمایت نظامی، بازسازی و تضمینهای آمریکا در برابر طرح لبنان برای گسترش حاکمیت دولت خواهد بود.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد آمریکا در آستانه گسترش احتمالی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام دهها هواپیمای سوخترسان دیگر به این کشور مطلع کرده است.
این رسانه جمعه ۲۶ تیر نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی اجرای حملهای گستردهتر علیه مواضع حکومت ایران است؛ عملیاتی که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در مناطق پیرامون تنگه هرمز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، گزینههای مورد بررسی شامل حمله به زیرساختهای ایران از جمله نیروگاههای برق، تشدید حملات به تاسیسات هستهای با هدف دفن عمیقتر ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی و همچنین بمباران سایت زیرزمینی «کلنگ گزلا» است.
اکسیوس افزود هرچند ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ نکرده، اما او مایل است با وارد آوردن «خسارت کافی»، تهران را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواستههای هستهای واشینگتن وادار کند.
بهگفته مقامهای آمریکایی و اسرائیلی، ترامپ ممکن است طی چند روز آینده دستور گسترش عملیات را صادر کند.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
بندرعباس، «مرکز اصلی» عملیات سپاه در تنگه هرمز
اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ارتش ایالات متحده دستکم هفت پل را در اطراف بندرعباس بمباران کرده است؛ شهری که از آن بهعنوان «مرکز اصلی» عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز یاد میشود.
بهگفته او، مهمات، تجهیزات و نیروهای کمکی از طریق بندرعباس به دیگر نقاط این آبراه راهبردی منتقل میشوند.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی حملات خود را به پایگاههای آمریکا در اردن، قطر، بحرین و کویت شدت بخشیده است.
حکومت ایران همچنین از حمله به یک پایگاه ایالات متحده در سوریه خبر داد، اما اکسیوس نوشت نیروهای آمریکایی چند ماه پیش این پایگاه را تخلیه کرده بودند. دولت سوریه نیز خبر انجام این حمله را تکذیب کرده است.
افزایش شمار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در اسرائیل
اکسیوس در ادامه گزارش داد آمریکا هماکنون حدود ۳۰ هواپیمای سوخترسان نظامی را در فرودگاه بنگوریون تلآویو و تقریبا همین تعداد را در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل مستقر کرده است.
بهگفته مقامهای اسرائیلی، واشینگتن قصد دارد طی روزهای آینده دهها فروند هواپیمای سوخترسان دیگر را به اسرائیل اعزام کند تا شمار آنها به سطح ابتدای جنگ ایران بازگردد.
این مقامها افزودند ارتش ایالات متحده ترجیح میدهد این هواپیماها در فرودگاه بنگوریون مستقر باشند، زیرا دیگر پایگاههای هوایی منطقه بیش از این فرودگاه در معرض حملات احتمالی جمهوری اسلامی قرار دارند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۳ تیر هشدار داد هرگونه حمله احتمالی حکومت ایران با پاسخی «کاملا متفاوت و بسیار قدرتمندتر» روبهرو خواهد شد.
اختلاف در اسرائیل بر سر استقرار هواپیماهای سوخترسان
به گزارش اکسیوس، حضور گسترده هواپیماهای سوخترسان آمریکا در اسرائیل اکنون به موضوعی سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
استقرار دهها فروند از این هواپیماها در فرودگاه بنگوریون طی ماههای گذشته بخش زیادی از ظرفیت این فرودگاه را به اشغال خود درآورده است.
این وضعیت در اوج درگیریها که حریم هوایی اسرائیل بسته بود و بیشتر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود را به تلآویو لغو کرده بودند، بحرانساز نبود.
اما اکنون در پی بازگشایی آسمان اسرائیل و آغاز سفرهای تابستانی، تداوم حضور این سوخترسانها میتواند باعث لغو گسترده پروازهای مسافربری شود.
اکسیوس افزود این مساله در فاصله تنها سه ماه به انتخابات سرنوشتساز اسرائیل میتواند به زیان ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو تمام شود.
در همین راستا، میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل و از متحدان نزدیک نتانیاهو، خواستار انتقال هواپیماهای سوخترسان آمریکا از فرودگاه بنگوریون یا دستکم کاهش تعداد آنها شده است، اما وزارت دفاع و ارتش اسرائیل با این درخواست مخالفت کردهاند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل جمعه حمله به زیرساختهای غیرنظامی را «غیرقابل قبول» خواند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که جمهوری اسلامی، آمریکا را به هدف قرار دادن پلها و مراکز حملونقل متهم کرد.
فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: «دبیرکل همچنان عمیقا نگران تشدید مداوم درگیری نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا است.»
او افزود: «دبیرکل بهویژه درباره حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه نگران است. چنین حملاتی غیرقابل قبول است.»
ایالات متحده اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی را تایید نکرده است، هرچند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود چنین اهدافی را هدف قرار خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد کویت و پاکستان در حال مذاکره برای گسترش پیمان دفاعی خود هستند؛ مذاکراتی که در ازای همکاریهای گستردهتر در حوزه انرژی و سرمایهگذاری دنبال میشود. پاکستان از جمله با عربستان سعودی نیز پیمان دفاعی دوجانبه دارد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، گفتوگوها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند روند مذاکرات را با پیچیدگی روبهرو کند.
رویترز نوشت هرگونه توافق دفاعی جدید میان کویت و پاکستان میتواند درباره نقش اسلامآباد در میانجیگری احتمالی میان تهران و واشینگتن در آینده پرسشهایی ایجاد کند.
دو کشور از سال ۲۰۲۳ یک توافق دفاعی محدود برای آموزش نیروها و برگزاری رزمایشهای مشترک دارند، اما کویت اکنون خواهان توافقی گستردهتر، مشابه پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی است.
به گفته یکی از مقامهای دولت پاکستان، خواستههای کویت شامل استقرار «هزاران نیروی پاکستانی، جنگندهها، پهپادها، یک سامانه پدافند هوایی و دیگر تجهیزات دفاعی» در خاک این کشور است.
با این حال، هنوز مشخص نیست اسلامآباد تا چه اندازه حاضر است چنین تعهدی را بپذیرد، زیرا توافق دفاعی با ریاض حاصل دههها همکاری راهبردی و روابط نزدیک دو طرف بوده است.
یک مقام امنیتی پاکستان در مصاحبه با رویترز گفت فهرست خواستههای کویت «همه چیز» را در بر میگیرد، اما اسلامآباد در شرایط فعلی قادر به بررسی اعزام نیروهای رزمی نیست.
یک منبع خاورمیانهای نیز تایید کرد کویت در حال مذاکره با اسلامآباد از جمله درباره خرید تجهیزات دفاعی است، اما مشخص نیست این گفتوگوها به امضای یک پیمان دفاعی منجر شود.
پیشتر در ۲۵ تیر، رویترز گزارش داده بود این نگرانی در اسلامآباد وجود دارد که پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی که سال گذشته به امضا رسید، پای این کشور را به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بکشاند.
بر پایه این گزارش، پس از حمله حوثیهای یمن به عربستان سعودی در ۲۲ تیر، اسلامآباد به تهران اطلاع داد هرگونه حمله به عربستان سعودی را حمله به خود تلقی خواهد کرد.
از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کویت بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این حملات بهویژه در روزهای اخیر تشدید شده است.
همکاری دفاعی در برابر امنیت انرژی
به گزارش رویترز، پاکستان توافقهای دفاعی با کشورهای منطقه را راهی برای جذب سرمایهگذاریهای مورد نیاز اقتصاد خود میداند.
این رسانه نوشت در چارچوب مذاکرات با کویت، اسلامآباد همچنین بهدنبال همکاری در زمینه امنیت انرژی است؛ موضوعی که بخشی از برنامه این کشور برای افزایش ذخایر راهبردی نفت و سوخت خود محسوب میشود.
یک منبع پاکستانی گفت کویت در حال بررسی ایجاد انبار سوخت تحت نظام «ذخیرهسازی امانی» در پاکستان است؛ طرحی که بر توافق موجود دو کشور برای تامین گازوئیل استوار خواهد بود.
ذخیرهسازی امانی سازوکاری است که در آن کالا یا سوخت بدون پرداخت فوری عوارض و مالیات در انبار نگهداری میشود و حقوق گمرکی هنگام ترخیص یا مصرف آن پرداخت خواهد شد.
دو منبع آگاه خبر دادند انتظار میرود پس از کاهش تنشها میان واشینگتن و تهران، مذاکرات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند این خوشبینی ممکن است واقعبینانه نباشد. محمد فیصل، پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در دانشگاه فناوری سیدنی، در همین رابطه گفت پاکستان باید نسبت به خطرات پذیرش «تعهدات بیش از حد» آگاه باشد.
کشورهای خلیج فارس در پی شرکای امنیتی
رویترز در ادامه گزارش داد پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس طی یک سال گذشته مزایای ایجاد پیمانهای دفاعی جدید را مورد توجه قرار دادهاند.
پاکستان با برخورداری از ارتشی بزرگ و توان تولید جنگنده، برای برخی کشورهای عربی به گزینهای جایگزین یا مکمل برای چتر امنیتی آمریکا تبدیل شده است.
یک منبع آگاه به رویترز گفت مقامهای کویتی پاکستان را گزینهای مطمئن میدانند، زیرا این کشور علاوه بر همکاری دیرینه با ریاض، روابط مناسبی نیز با ایالات متحده دارد، مسلمان و سنیمذهب است و همکاری با آن نسبت به برخی گزینههای دیگر حساسیت کمتری ایجاد میکند.
رویترز افزود ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی نیز در حال تهیه پیشنویس یک پیمان دفاعی سهجانبه هستند که جدا از توافق دوجانبه کنونی اسلامآباد و ریاض خواهد بود.
همچنین بحرین به انعقاد توافقی مشابه علاقهمند است و اردن نیز برای همکاری با پاکستان در زمینه خرید تسلیحات و آموزش نظامی ابراز تمایل کرده است.
بحرین و اردن نیز از جمله کشورهایی هستند که در ماههای اخیر هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با رهبری تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، خطوط لوله جدید از عراق به سوریه میتواند بخشی از کاهش صادرات انرژی ناشی از حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را جبران کند.»
ویلسون همچنین گفت عراق بیش از گذشته به سوریه و کمتر به جمهوری اسلامی متکی خواهد شد و یکپارچگی اقتصادی با سوریه به کاهش نفوذ گروههای افراطی کمک میکند.
او افزود احیای خط لوله کرکوک-بانیاس امکان صادرات روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت را فراهم میکند.