برنهام در کنفرانس ویژه حزب کارگر گفت برای به دست گرفتن قدرت آماده است و خواهد کوشید به مردم ساکن در «تمام مناطق فراموش‌شده» امید بدهد. او وعده داده است جلو قدرت‌گیری حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» را بگیرد.

او در دوران شهرداری منچستر بزرگ و به دلیل پافشاری بر دفاع از منافع این منطقه به‌عنوان «پادشاه شمال» شهرت یافت.

برنهام ۵۶ ساله هشدار داد که این آخرین فرصت حزب کارگر برای تغییر سرنوشت خود است. او وعده داد قدرت را از وست‌مینستر، مرکز سیاست بریتانیا، به مناطق مختلف کشور منتقل کند و تیمی «متحد» را برای ایجاد تغییری که کشور «فریادزنان خواستار آن است» رهبری کند.

او در جمع نمایندگان پارلمان و مقام‌های حزب کارگر گفت: «ما متحد هستیم و قدرتی را که از این اتحاد به دست می‌آید، در خدمت مردم و مناطقی قرار می‌دهیم که بیش از حد انتظار کشیده‌اند تا سیاست دوباره به آنها اجازه امیدواری بدهد.»

برنهام افزود: «و این همان کاری است که انجام خواهیم داد؛ امید را به آنها بازخواهیم گرداند.»

او همچنین از کی‌یر استارمر، فردی که روز دوشنبه جانشینش در مقام نخست‌وزیری خواهد شد، قدردانی کرد. اعضای حزب اکنون در انتظار معرفی اعضای کابینه و روشن‌تر شدن رویکرد برنهام به اداره دولت هستند.

برنهام پس از انتخاب به‌عنوان رهبر جدید حزب کارگر، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این افتخار زندگی من است که رهبر حزب کارگر باشم. من رهبر همه مناطق و ملت‌های این کشور خواهم بود، و این حزب در اولویت‌هایش و در تصمیم‌هایی که می‌گیرد، بی‌پرده و آشکارا کارگری خواهد بود. با هم، بریتانیا را در مسیری جدید قرار خواهیم داد.»

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طرح بزرگ برنهام برای «توازن دوباره قدرت»

برنهام بار دیگر وعده داد اختیارات بیشتری به مناطق واگذار کند و به انتشار گزارش‌ها و حملات تفرقه‌افکنانه علیه نمایندگان حزب کارگر که با دیدگاه‌های او موافق نیستند پایان دهد. با این حال، هنوز جزئیات زیادی درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری او مشخص نیست.

او گفت هنوز درباره ترکیب تیم اصلی وزیرانش تصمیم نگرفته است، اما اطمینان خواهد داد که کابینه «بازتاب‌دهنده همه بخش‌های حزب و همه جوامع» باشد.

برنهام در رقابت رهبری هیچ رقیبی نداشت و سخنرانی پیروزی او نیز جزئیات چندانی فراتر از برنامه‌هایی ارائه نکرد که پس از بازگشتش به پارلمان در ماه گذشته مطرح کرده بود. او با پیروزی در حوزه انتخابیه میکرفیلد به مجلس عوام بازگشت و روند جانشینی استارمر را آغاز کرد.

برنهام در آن سخنرانی بخشی از برنامه داخلی خود را ترسیم کرده و گفته بود می‌خواهد بزرگ‌ترین «توازن دوباره قدرت» به سود مناطق بریتانیا را هدایت کند. او معتقد است این سیاست می‌تواند نابرابری و خشم جوامع نادیده‌گرفته‌شده‌ای را کاهش دهد که شمار فزاینده‌ای از آنها به حزب اصلاح بریتانیا و در برخی موارد به حزب چپ‌گرای سبزها روی آورده‌اند.

او روز جمعه گفت حزب کارگر نباید برای مقابله با این دو حزب تلاش کند «از سبزها سبزتر یا از اصلاح بریتانیا اصلاح‌طلب‌تر» باشد، بلکه باید «جسورانه، با اعتمادبه‌نفس و به‌طور اصیل خودمان باشیم؛ یعنی حزب کارگر».

وعده مقابله با قدرت‌گیری حزب نایجل فاراژ

پیام برنهام درباره داشتن برنامه‌ای برای متوقف کردن رشد حزب اصلاح بریتانیا توانست نمایندگان حزب کارگر را با او همراه کند. بسیاری از این نمایندگان نگران‌اند در انتخابات سراسری آینده، که باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود، کرسی‌های خود را به حزب پوپولیست نایجل فاراژ، چهره باسابقه کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، واگذار کنند. حزب اصلاح بریتانیا ماه‌هاست در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد.

با این حال، پذیرش کمک‌های مالی از سوی ثروتمندان از سوی فاراژ در هفته‌های اخیر تا حدی به اعتبار او آسیب زده و شاید فرصتی برای برنهام فراهم کرده باشد تا محبوبیت حزب کارگر را احیا کند.

اما او زمان زیادی در اختیار ندارد.

با توجه به اینکه انتخابات سراسری حداکثر سه سال دیگر برگزار خواهد شد، برنهام باید اجرای وعده‌هایش را که بسیاری از آنها بر برنامه‌ریزی بلندمدت استوارند، هرچه سریع‌تر آغاز کند.

او وعده داد دولتش از هفته آینده با سرعت عمل خواهد کرد.

برنهام گفت: «دولتی که من رهبری می‌کنم، از هفته آینده با اعتمادبه‌نفس این مسیر را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل، تغییر امروز مهم‌ترین لحظه تحول در سیاست ما طی ۴۰ سال گذشته است.»