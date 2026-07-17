بر اساس اعلام جمعه ۲۶ تیر لندن، این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.

بر اساس این قانون ، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیت‌های آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب می‌شود و مرتکبان ممکن است به حداکثر ۱۴ سال زندان محکوم شوند.

همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.

تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.

از سوی دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آن‌ها می‌تواند حبس ابد باشد.

اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را به‌دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی ، روزنامه‌نگار ایران‌اینترنشنال، در برابر خانه‌اش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد .

قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.

جمهوری اسلامی پیش‌تر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئه‌ها در بریتانیا را رد کرده است.

اکنون و بر اساس اعلام لندن، سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، نخستین گروه‌هایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شده‌اند.

دولت بریتانیا این هفته اعلام کرده بود قصد دارد سپاه پاسداران را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.

مقام‌های بریتانیایی بارها گفته‌اند در سال‌های اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کرده‌اند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۲ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آن‌ها را انجام می‌دهد، آسان‌تر خواهد کرد.»

آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، نیز در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» می‌شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده نخست‌وزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.