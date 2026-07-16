فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که موج تازه عملیات علیه حکومت ایران که از ساعت ۳ بعدازظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا [۱۰:۳۰ شب به وقت ایران] آغاز شده بود، ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا [۴:۳۰ صبح ایران] به پایان رسیده است.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین تاسیسات پایش ساحلی ایران را هدف قرار دادند تا «توانایی ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز» بیش از پیش تضعیف شود.

به گفته سنتکام، در این حملات از مهمات هدایت‌شونده دقیق استفاده شده و اهدافی در چندین نقطه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفته‌اند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد که پیش‌تر در بامداد چهارشنبه نیز در یک عملیات ۹۰ دقیقه‌ای، مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده بود.

سنتکام در پایان بیانیه خود تاکید کرد که «ارتش ایالات متحده به دستور فرمانده کل قوا، [حکومت] ایران را پاسخگو می‌کند.»

همزمان با این حملات، گزارش‌های متعدد از داخل ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی در تهران و چندین شهر دیگر منتشر شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان، صدای انفجار یا شلیک پدافند هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله جمالزاده، میرداماد، کن، پارچین، کیانشهر، شهرک غرب، سعادت‌آباد و یوسف‌آباد شنیده شده است. همچنین شهروندان از پرواز جنگنده‌ها بر فراز مناطق جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران خبر دادند.

کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند که سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین با یک «شیء ناشناس» در آسمان تهران درگیر شده‌اند. کانال «سپاه سایبری پاسداران» نیز ویدیویی منتشر کرد که به گفته آن، فعالیت پدافند هوایی در پارچین را نشان می‌دهد.

در استان مرکزی، معاون استاندار اعلام کرد که ساعت ۳:۳۰ بامداد، منطقه‌ای در خارج از شهر خنداب هدف دو حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. او گفت ساکنان این منطقه دو انفجار شدید را شنیده‌اند، اما تاکنون گزارشی از میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. راکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب در نزدیکی محل حمله قرار دارد.

در هرمزگان، منابع استانداری به خبرگزاری تسنیم گفتند که ساعت ۱:۲۷ بامداد نقطه‌ای در شرق بندرعباس و ساعت ۵۵ دقیقه بامداد منطقه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که دقایقی بعد، نقاطی در حوالی جزیره قشم هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، اما جزئیاتی درباره خسارت‌ها منتشر نشده است.

در سیستان و بلوچستان نیز گزارش‌های متعددی از حملات منتشر شد. خبرگزاری تسنیم از شنیده شدن دو انفجار در کنارک خبر داد و خبرگزاری مهر نیز از وقوع انفجار در راسک گزارش داد. مهر پیش‌تر از شنیده شدن دست‌کم سه انفجار در چابهار و انفجارهایی در بندرعباس خبر داده بود.

همزمان، ویدیوهای منتشرشده در کانال‌های تلگرامی وحیدآنلاین و حال‌وش حاکی از هدف قرار گرفتن پاسگاه دریابانی «احمدریزه» در چابهار بود. همچنین پیام‌های شهروندان از حمله به پاسگاه احمدریزه، شهرک بهار، جاده رمین و مناطقی در اطراف چابهار حکایت داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده و درباره خسارت‌ها یا تلفات احتمالی توضیحی نداده‌اند.

در خوزستان نیز پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز، به‌ویژه در محدوده محله گلستان، خبر داد. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که چهار نقطه در اطراف اهواز هدف حمله آمریکا قرار گرفته‌اند.

در لرستان، خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بخش‌هایی از استان خبر داد و اعلام کرد که بررسی‌ها درباره منشأ این انفجارها ادامه دارد.

همزمان با ادامه حملات، تنش در کشورهای منطقه نیز افزایش یافت. وزارت کشور بحرین برای دومین بار طی روزهای اخیر آژیر خطر را در سراسر این کشور به صدا درآورد و از شهروندان خواست به نزدیک‌ترین محل امن بروند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهای «متخاصم جمهوری اسلامی» هستند و صدای انفجارهای شنیده‌شده ناشی از انهدام این پهپادها بوده است.

در تهران، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد که هدف عملیات جمهوری اسلامی «نابودی زیرساخت‌های تهاجمی آمریکا در منطقه» است و مراحل بعدی این عملیات نیز اجرا خواهد شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا نباید تصور کند می‌تواند این درگیری را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که به گفته کشورهای منطقه، بخش عمده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پیش از اصابت به اهداف رهگیری و منهدم شده‌اند.

از سوی دیگر، محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز منوط به اجرای «مقررات جمهوری اسلامی» از سوی آمریکا و پایبندی واشینگتن به تفاهم‌نامه موجود است. او هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، آمریکا و متحدانش باید انتظار بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز را نیز داشته باشند.

دونالد ترامپ نیز در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌گونه که آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را نیز از بین ببرد، گفت: «بله، ممکن است. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی اکنون خواهان مذاکره است و گفت روسای‌جمهوری پیشین آمریکا باید سال‌ها پیش با تهران به شیوه‌ای متفاوت برخورد می‌کردند. او ضمن انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما، حمله بمب‌افکن‌های بی-۲ آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را «به‌موقع» توصیف کرد و تاکید کرد که آن عملیات به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان داده است.

ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی اکنون به‌شدت تضعیف شده و گفت توان تسلیحاتی [حکومت] ایران حدود ۹۱ درصد، ذخایر موشکی آن حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد و توان پهپادی، ظرفیت تولید و پرتابگرهای موشکی این کشور نیز به شدت کاهش یافته است. او با این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان خطرناک است، اما حملات آمریکا باعث شده است تهران اکنون به دنبال توافق باشد.

