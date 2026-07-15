یک منبع آگاه از وضعیت این زوج به ایران‌اینترنشنال گفت لیندزی و کریگ همچنان از تماس تلفنی محروم‌اند و تنها ماهی یک‌بار اجازه ملاقات دارند. به گفته این منبع، وعده مسئولان زندان برای برقراری تماس تلفنی بند به بند نیز تاکنون عملی نشده است.

این منبع افزود با وجود ادامه اعتصاب غذا، پرستاران برای اندازه‌گیری و ثبت فشار و قند خون و انجام معاینات پزشکی، نه به لیندزی و نه به کریگ مراجعه نمی‌کنند؛ در حالی که زندانیان اعتصاب‌کننده معمولا روزی یک یا دو بار بررسی و معاینه می‌شوند.

خانواده این زوج ۱۶ تیر نیز درباره وضعیت جسمی آن‌ها ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بودند کریگ ۹ هفته و لیندزی هشت هفته است در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند و هر دو با کاهش شدید وزن مواجه شده‌اند.

بر اساس اطلاعات رسیده، وضعیت جسمی لیندزی رو به وخامت گذاشته و لرزش دست او بسیار شدید شده است. او همچنین با سرگیجه مداوم، معده‌درد طولانی و تقریبا روزانه و ضعف عضلانی روبه‌رو است.

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اعتصاب غذا اخیرا بر وضعیت چشمان او نیز اثر گذاشته است. لیندزی از درد در حدقه چشم و حساسیت شدید به نور رنج می‌برد و حتی نور معمولی اتاق موجب درد و ناراحتی چشمانش می‌شود.

این منبع آگاه گفت لیندزی فردی صبور است و معمولا از مشکلات جسمی خود سخن نمی‌گوید، اما هم‌بندی‌هایش با مشاهده وضعیت او متوجه تشدید عوارض جسمی‌اش شده‌اند.

هفته گذشته نیز به‌دلیل وخامت حال لیندزی و نبود دستگاه فشار خون در بند، هم‌بندی‌هایش با اصرار دستگاهی را از پرستار مستقر در بند زنان گرفتند و فشار خون او را اندازه‌گیری کردند. فشار او ۹ روی شش ثبت شد.

به‌گفته این منبع، هرچند پرستاری در بند زنان مستقر شده است، به او اجازه نمی‌دهند برای بررسی وضعیت زندانیان بیمار یا اعتصاب‌کننده وارد بند شود. در نتیجه، زندانیان باید برای معاینه از پله‌های متعدد عبور داده شوند؛ کاری که مدتی است انجام روزانه آن برای لیندزی، با توجه به وضعیت جسمی‌اش، امکان‌پذیر نیست.

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این منبع همچنین گفت حدود یک ماه پیش سفیر بریتانیا مقداری دارو و اقلام بهداشتی برای لیندزی و کریگ به زندان برد. یکی از مسئولان حفاظت زندان اوین به نام سرلک این وسایل را از سفیر تحویل گرفت، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز آن‌ها را به این زوج تحویل نداده‌اند.

به گفته منبع مطلع، مسئولان زندان در پاسخ به پیگیری‌های مکرر، هر بار وعده داده‌اند داروها و اقلام بهداشتی «فردا» تحویل داده خواهد شد.

ایران‌اینترنشنال ۱۶ خرداد نیز گزارش داده بود این زوج در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در آن زمان نیز هر دو با کاهش شدید وزن روبه‌رو بودند و مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی درمانی به لیندزی خودداری می‌کردند.

ایران‌اینترنشنال ۲۹ اردیبهشت نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقام‌های زندان پس از مصاحبه این زوج با بخش جهانی بی‌بی‌سی، تماس تلفنی، ملاقات آن‌ها با یکدیگر و دیدارشان با وکیل را قطع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که زمینه‌ساز آغاز اعتصاب غذای آن‌ها شد.

خانواده فورمن پیش‌تر از دولت بریتانیا خواسته بودند دسترسی فوری و مستقل این زوج به خدمات پزشکی، تحویل اقلام ضروری و اقدام برای آزادی آن‌ها را از مقام‌های جمهوری اسلامی مطالبه کند.

دو سال حبس بیشتر برای کریگ فورمن

خبرگزاری رویترز به نقل از خانواده فورمن گزارش داد دادگاه دو سال به حکم زندان کریگ فورمن به‌دلیل گفت‌وگو با رسانه‌ها افزوده است.

جو بنت، پسر لیندزی فورمن و سخنگوی خانواده، گفت بر اساس گزارش‌های رسیده، مقام‌ها به کریگ گفته بودند برای دیدار با وکیلش منتقل می‌شود، اما او را نزد قاضی بردند و همان‌جا از افزایش دو ساله حکمش مطلع کردند.

به گفته بنت، کریگ در این روند به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و هیچ فرصتی نیز برای دفاع از خود به او داده نشد.

خانواده این زوج پیش‌تر اعلام کرده بودند لیندزی و کریگ فورمن به اتهام «جاسوسی» که آن را رد می‌کنند، هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد افزایش گزارش‌شده حکم کریگ را به‌طور فوری از مقام‌های جمهوری اسلامی پیگیری می‌کند.