سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری بیش از حد خطرناک است. این مهمترین هشدار به صنعت کشتیرانی درباره ایمنی ناوبری از زمان فروپاشی تفاهم میان واشینگتن و تهران به شمار میرود.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در گفتوگو با رادیو بلومبرگ گفت تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیها ناامن است.
او گفت: «بر پیام خود مبنی بر رعایت حقوق بینالملل تاکید میکنم و از کشورها میخواهم همین رویکرد را در پیش بگیرند. همچنین به شرکتها توصیه میکنم، بهویژه با توجه به بیثباتی کنونی، خطر عبور از تنگه هرمز را نپذیرند.»
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی همچنین گفت همچنان ۶ هزار دریانورد در منطقه گرفتار هستند.
بلومبرگ گزارش داد دو نفتکش حامل نفت ایران در اقدامی غیرمعمول، پاکستان را به عنوان مقصد بعدی خود اعلام کردهاند. این اقدام ممکن است نشاندهنده تلاش آنها برای یافتن محلی امن همزمان با اجرای محاصره دریایی آمریکا باشد.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیها که بلومبرگ گردآوری کرده، دو نفتکش «رانی» و «امیل» که در مجموع یک میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، سهشنبه ۲۳ تیر مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند.
این دو نفتکش پیش از آنکه واشینگتن محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کند، از خلیج فارس خارج شده بودند.
بلومبرگ گزارش داد بعید است این نفتکشها محموله خود را در پاکستان تخلیه کنند، زیرا چنین اقدامی این کشور را در معرض خطر نقض تحریمهای آمریکا قرار میدهد.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات بازار کپلر، پاکستان دستکم در یک دهه گذشته هیچ نفت خامی از ایران وارد نکرده است.
همزمان با تشدید دوباره تنشها در خلیج فارس، نیوزیلند و بریتانیا دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند و چین، هند و ژاپن خواستار کاهش تنشها و بازگشت به دیپلماسی شدند.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
ترامپ در دیدار با نخستوزیر عراق گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد محمد امینی دهاقانی، از شهروندان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه، به اتهام «آتش زدن و تخریب اموال عمومی» و «محاربه» اعدام شده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۲۴ تیر امینی را به «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهاقان» متهم کرد و نوشت او همچنین در «مسدود کردن خیابان» در جریان انقلاب ملی ایرانیان دست داشت.
در این گزارش آمده است امینی در اعتراضات ۱۹ دی «جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل مولوتفی را که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود، روشن و به سمت فرمانداری پرتاب میکند که منجر به آتشسوزی میشود».
رسانه قوه قضاییه افزود این شهروند سپس به سوی کلانتری دهاقان رفته و معترضان را «با حرکت دست» به حمله به کلانتری تشویق کرده است.
میزان در گزارش خود، امینی را «از عناصر همکار دشمن» و انقلاب ملی ایرانیان را «اغتشاشات»، «آشوبهای خشن و مسلحانه» و «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» توصیف کرد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی بامداد ۲۴ تیر به اجرا درآمد که پیش از این، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده بود.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی اعتراضات دیماه را «آشوب مسلحانه» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» امینی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد اتهامات علیه امینی بر پایه «تحقیقات، پایش دوربینهای مدار بسته و اعترافات متهم» مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، امینی در جریان تحقیقات اعتراف کرد «همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است».
میزان سایر اتهامات این زندانی سیاسی را «بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، درخواست ارتباطگیری با حسابهای کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، درخواست ارتباطگیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان پهلوی و کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از ماموران» عنوان کرد.
این رسانه حکومتی افزود دادگاه با توجه به «اقاریر متهم و مستندات موجود»، حکم اعدام امینی را به اتهام «محاربه، افساد فیالارض و برهم زدن امنیت کشور» صادر کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.
دیدار نیمهنهایی جام جهانی با شکست ۲ بر صفر فرانسه مقابل اسپانیا و ناکامی خروسها در صعود به فینال به پایان رسید. دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، پس از این شکست در گفتوگو با شبکه M6، ناراحتی خود و بازیکنانش را ابراز کرد.
دشان گفت: «قطعا ناامیدی بزرگی است. بازیکنانم نابود شدهاند، چون ما جاهطلبی زیادی داشتیم. با این حال، باید منطقی باشیم و بپذیریم که از نظر فنی، یک پله پایینتر از حریف بودیم. مقصر اول خودمان هستیم.»
دشان همچنین از عملکرد کادر داوری انتقاد کرد و گفت: «من یک سوال میپرسم و پاسخی به آن نمیدهم: آیا این داور در حد و اندازه قضاوت در نیمهنهایی جام جهانی بود؟ این حرف را به خاطر باختمان نمیگویم، اما تصمیماتی گرفته شد که اغلب به ضرر ما بود.»
او با پذیرش برتری اسپانیا و اشاره به مصدومیت ویلیام سالیبا افزود: «علت اصلی شکست ما این بود که در خط حمله کماثرتر بودیم. اسپانیا کیفیت بهتری نشان داد و تسلط خوبی بر بازی داشت. اکنون باید خود را برای بازی ردهبندی آماده کنیم. این شکست چیزی از ارزش کارهای بزرگی که انجام دادیم کم نمیکند.»