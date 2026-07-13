رویترز صبح دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، اروپا بیش از هر منطقه دیگری در برابر اختلال در عرضه سوخت جت آسیب‌پذیر است و ذخایر این سوخت در این قاره، بر اساس محاسبات این خبرگزاری، کمتر از ۳۰ روز تقاضا را پوشش می‌دهد.

بر اساس داده‌های شرکت مشاوره انرژی «انرژی اسپکتس»، پیش‌بینی می‌شود اروپا در سه‌ماهه سوم سال با کسری روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه سوخت جت روبه‌رو شود، در حالی که آمریکا و منطقه آسیا-اقیانوسیه با مازاد عرضه مواجه خواهند بود.

رویترز نوشت اروپا با افزایش واردات سوخت جت از آمریکا و آسیا، افزایش تولید پالایشگاه‌ها و برداشت از ذخایر، تاکنون مانع تمام شدن منابع این سوخت شده است، اما بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌دلیل وابستگی به محموله‌های خاورمیانه‌ای که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به‌ویژه آسیب‌پذیرند.

کمیسیون اروپا نیز هشدار داده است ذخایر سوخت جت در اواخر فصل سفرهای تابستانی ممکن است محدودتر شود و بروکسل در صورت لزوم، آزادسازی ذخایر ملی کشورهای عضو را هماهنگ خواهد کرد.