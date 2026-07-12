بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم پنجاهمین سالگرد عملیات انتبه اعلام کرد اسرائیل بهطور سیستماتیک محور شرارت جمهوری اسلامی را که تلاش کرده بود طرح نابودی این کشور را پیش ببرد، در هم میکوبد.
او افزود جمهوری اسلامی محوری است که با ایجاد حلقهای از تروریسم در اطراف ما، این طرح را دنبال کرده است.
نتانیاهو گفت: «از زمان کشتار هفتم اکتبر، ما ورق را برگرداندهایم. ما به سرکوبگران، از غزه تا یمن و از لبنان تا ایران، ضربه زدهایم. ما یک تهدید فوری و وجودی را از خود دور کردهایم؛ از جمله تهدید فوری ناشی از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای هستهای.»
شبکه ۱۲ اسرائیل بخشهایی از یک سند دستنویس متعلق به یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس، مربوط به اوت ۲۰۲۲ را که به دست «مرکز اطلاعات و تروریسم میر امیت» رسیده منتشر کرده است که نشان میدهد این گروه از پیش برای حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل برنامهریزی کرده و حتی احتمال استفاده اسرائیل از سلاح هستهای را در واکنش در نظر داشته است.
در این سند آمده است که نیروهای حماس انتظار داشتند اسرائیل در پاسخ به این حمله «حتی از بمب هستهای استفاده کند.»
همچنین در بخش دیگری از این سند، دستورهایی برای نحوه اجرای حمله به نیروهای مهاجم داده شده است. در این دستورها تاکید شده است که «هدف، بیرون راندن شهرکنشینان با خودروهایشان است» و «کودکان و زنان در اولویت قرار دارند».
در ادامه این دستورها آمده است که «مردان ۱۷ تا ۵۰ ساله به گروگان گرفته شوند» و «تمام تلفنها باید گرفته شود، همراه با هرگونه مدرک یا اسناد اضافی که آنها با خود حمل میکنند.»
انتشار «فهرست انتقام» در روزنامه همشهری، حاوی نام و تصویر رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا، واکنش مقامها و رسانههای غربی را برانگیخت. ایتالیا در حال بررسی امنیتی این موضوع است و رسانههای آلمان و بریتانیا آن را تهدیدی مستقیم از سوی جمهوری اسلامی دانستهاند.
روزنامه ایتالیایی رپوبلیکا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور در حال بررسی این موضوعاند که چه اشخاص یا نهادهایی پشت انتشار این تصویر قرار داشتهاند و آیا موضع روزنامه با نظر رهبران جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است.
این روزنامه نوشت احضار سفیر جمهوری اسلامی در رم نیز یکی از گزینههای مورد بررسی عنوان شده، اما تصمیم نهایی به نتیجه تحقیقات بستگی دارد.
روزنامه همشهری، از ارگانهای رسانهای شهرداری تهران، که زیر نظر علیرضا زاکانی، سیاستمدار محافظهکار و نزدیک به جبهه پایداری فعالیت میکند، شنبه تصویری حاوی عکس ۱۳ نفر از رهبران جهانی از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا منتشر و ادعا کرد این افراد در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار دارند.
در صدر این فهرست، عبارت «جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد» دیده میشود. این جمله بخشی از تازهترین بیانیه رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از دفن علی خامنهای، رهبر پیشین است. زیرِ این عنوان، تصاویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با لباس نارنجی زندانیان در آمریکا و نشانه هدفگیری روی پیشانیشان منتشر شده است.
وزرای خارجه و جنگ آمریکا، فرمانده سنتکام، وزرای دفاع و خارجه اسرائیل، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و سفیر آمریکا در اسرائیل، همراه با کییر استارمر، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دیگر شخصیتهایی هستند در فهرست روزنامه همشهری به «انتقام حتمی» تهدید شدهاند.
به نوشته رپوبلیکا در کاخ نخستوزیری ایتالیا سطح هوشیاری بالا رفته است. ملونی علنا واکنش مستقیمی نشان نداده، اما آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، گفته است او مرعوب چنین تهدیدهایی نخواهد شد و احتمال احضار سفیر ایران را نیز رد نکرده است.
روزنامه رپوبلیکا با اشاره به اینکه خط مشی روزنامه همشهری بازتابدهنده دیدگاههای مدیریت شهری تهران به رهبری زاکانی است، تاکید کرده که هنوز مشخصی نیست آیا میان این روزنامه و ساختار حاکمیتی در ایران ارتباط مستقیمی وجود دارد و آیا مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی مواضع منتشرشده در این روزنامه را تایید میکنند یا نه.
رپوبلیکا میگوید دولت ایتالیا پس از انتشار این تصویر رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. یکی از دلایل این احتیاط آن است که سرویسهای اطلاعاتی ایتالیا از مدتها پیش کانال ارتباطی مستقیمی با تهران دارند که آن را باثبات و قابل اعتماد میدانند و مایل نیستند این کانال، بهویژه در شرایط جنگ و تنش منطقهای، از بین برود.
روزنامه بیلد آلمان: فراخوان مُلاها برای قتل مرتس
روزنامه آلمانی و محافظهکار بیلد، در گزارش خود، بر خلاف رپوبلیکا، فاصله چندانی میان جمهوری اسلامی و روزنامه همشهری بهعنوان ارگان رسانهای یکی از جناحهای تندروی حاکمیت قائل نشده و انتشار این تصویر را تهدیدی مستقیم از سوی «حکومت ملاها» صورتبندی کرده است.
بیلد این روزنامه را رسانهای «نزدیک به حکومت» و «تریبون تندروها» معرفی میکند. سپس به سابقه محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هفتههای گذشته با آمریکا، در مدیریت همشهری اشاره میکند و او را از قدرتمندترین چهرههای حکومت و فردی مؤثر در تماسهای جمهوری اسلامی با آمریکا میخواند.
این روزنامه آلمانی نوشته است که وجود تصویر مرتس در این فهرست ترور «تصادفی» نیست، زیرا صدراعظم این کشور در ماههای گذشته بهتندی از جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
در این گزارش به انتقاد کمسابقه صدراعظم آلمان از عملکرد داخلی جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته اشاره شده است. مرتس پس از کشتار گسترده معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی گفت حکومت ایران «عملا به پایان رسیده» است و احتمالا بهزودی سقوط خواهد کرد. بیلد نتیجه گرفته است که این مواضع احتمالا مرتس را از انگاه تندروهای جمهوری اسلامی به یک «دشمن سیاسی» تبدیل کرده است.
تلگراف: فهرستی از اهداف انتقام
روزنامه بریتانیایی تلگراف نیز در گزارشی، انتشار این تصویر را به پیام مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، پیوند میدهد. خامنهای شنبه ۲۰ تیر در پیامی به مناسبت دفن پدرش، علی خامنهای، نوشت انتقام او خواست ملت است و «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
مجتبی خامنهای همچنین به وجود «فهرست جنایتکاران» اشاره کرد: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.»
هرچند در مطلب روزنامه تلگراف به حضور کییر استارمر در میان دیگر شخصیتها تاکید دارد، اما صحبتی از واکنش رسمی دفتر نخستوزیری یا وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است.
در اسرائیل، رسانههای تایمز آو اسرائیل و شبکه خبری آی۲۴ که به دیدگاههای دولت نتانیاهو نزدیک است، تصویر روزنامه همشهری را با عنوان «فهرست انتقام» بازتاب دادند و حضور نتانیاهو، مقامهای نظامی و دیپلماتیک اسرائیل و علامت هدفگیری روی تصویر نتانیاهو را برجسته کردند، اما تا زمان انتشار این گزارش واکنش رسمی جداگانهای از سوی دولت اسرائیل ارائه نشده است.
تهدید رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا به انتقام و مرگ بابت کشته شدن علی خامنهای در مراسم هفتروزه تشییع جنازه او شدت گرفت. در این مراسم دستنوشتهها و بیلبوردهای بسیاری حاوی درخواست کشتن ترامپ در دست شرکتکنندگان دیده شد و شخصیتهای سیاسی نزدیک به تندروهای جمهوری اسلامی در سخنرانیها و اظهار نظرهای خود طی یک هفته گذشته بر این موضوع تاکید کردند.
این تهدیدهای فزاینده ترامپ را به واکنش واداشت. او شامگاه جمعه ۱۹ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، نوشت اگر حکومت ایران برای ترور من اقدام کند، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد.
با اوج گرفتن دما در روزهای گذشته و تنها چند روز پس از پایان مراسم هفتروزه تشییع و تدفین علی خامنهای، شهروندان در نقاط مختلف ایران از افزایش قطعیهای برق بدون اطلاع قبلی و همچنین افت ولتاژ و قطع شدن یک فاز شبکه برق خبر میدهند.
مقامهای صنعت برق، علاوه بر افزایش دما و رشد مصرف سامانههای سرمایشی، حملات آمریکا و اسرائیل را عامل فشار بر شبکه معرفی میکنند. محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، یکشنبه ۲۱ تیر در ملاقات با ۱۵ نماینده مجلس گفت در جریان جنگ ۴۰روزه بیش از دو هزار نقطه از شبکه برق ایران آسیب دید و حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافت. او خسارتهای وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق ایران را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اعلام کرد از روز یکشنبه ۲۱ تیر، خاموشیهای نوبتی در بخش خانگی این شهر اعمال میشود. او افزایش دمای هوا و ضرورت «حفظ پایداری شبکه» را دلیل اجرای مدیریت اضطراری بار عنوان کرد.
در تهران نیز کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت نیاز مصرف برق استان در ۲۰ تیر از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرده است. به گفته او، به ازای هر درجه افزایش دما و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات به بار شبکه برق تهران افزوده میشود؛ رقمی که معادل مصرف برق حدود ۲۵۰ هزار خانوار است.
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خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حملات عصر یکشنبه ۲۱ تیر سپاه به اهدافی در کویت را تایید کرد.
فارس نوشت: «سپاه پاسداران در ادامه عملیاتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سکوهای موشکهای زمینبهزمین آمریکایی هایمارس در کویت را در یک عملیات پهپادی هدف قرار داد.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه افزود در این عملیات، سکوها و خشابهای موشکی همراه آنها که آماده شلیک بهسمت ایران بودند، منهدم شدند.
این ادعا از سوی سپاه پاسداران مطرح شده و از سوی آمریکا یا منابع مستقل، تایید نشده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شبکه ایکس، نگرانی عمیق خود را از تشدید اوضاع و ازسرگیری درگیریهای نظامی در خلیج فارس اعلام کرد.
او افزود حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز، حمله آمریکا به جمهوری اسلامی و حملات تهران به اهدافی در کشورهای همسایه باید متوقف شوند.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «از جمهوری اسلامی و آمریکا میخواهم فورا مذاکرات را از سر بگیرند و مسائل باقیمانده را از طریق دیپلماسی حلوفصل کنند.»