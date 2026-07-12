در حالی که درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده است، مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند تل‌آویو تحولات را «از نزدیک» زیر نظر دارد، اما در حال حاضر به‌طور مستقیم در این رویارویی مشارکت ندارد.

به گزارش یدیعوت آحرونوت، یک مقام اسرائیلی شامگاه یکشنبه گفت: «فعلاً خارج از این درگیری هستیم، اما ممکن است این وضعیت تغییر کند.»

به گفته این مقام، ارزیابی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی در مقطع کنونی تمایلی به حمله به اسرائیل ندارد، زیرا می‌داند چنین اقدامی می‌تواند بار دیگر جنگی گسترده با اسرائیل را شعله‌ور کرده و چرخه تشدید تنش را از کنترل خارج کند.

این مقام افزود اگر [حکومت] ایران اهداف یا شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دهد، شرایط به‌سرعت تغییر خواهد کرد. به گفته او، اسرائیل تنها در دو حالت وارد این درگیری خواهد شد: اگر واشینگتن چنین درخواستی مطرح کند یا اگر جمهوری اسلامی با حمله مستقیم، اسرائیل را وارد جنگ کند.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، در پی ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشته شدن شش سرباز آمریکایی در کویت به دست سپاه پاسداران، مقام‌های اسرائیلی احتمال می‌دهند طی ساعات آینده دور تازه‌ای از تشدید درگیری میان تهران و واشینگتن رخ دهد، هرچند همچنان بر این باورند که اسرائیل فعلا خارج از این رویارویی باقی خواهد ماند.

گزارش درباره طرح ترور ترامپ در ترکیه

این روزنامه همچنین گزارش داد اطلاعاتی که یک سرویس اطلاعاتی «دوست» در اختیار آمریکا قرار داده، از وجود برنامه‌ای مشخص برای ترور ترامپ در خاک ترکیه حکایت داشته است.

بر اساس این گزارش، این اطلاعات شامل اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز بوده که گفته‌اند چنین فرصتی برای ترور رییس‌جمهوری آمریکا دیگر تکرار نخواهد شد.

به دنبال دریافت این اطلاعات، سرویس مخفی آمریکا تصمیم گرفت ترامپ را با هواپیمای اصلی «ایرفورس وان» که به سامانه‌های دفاع هوایی مجهز است، از آنکارا خارج کند. یدیعوت آحرونوت می‌نویسد هواپیمای اهدایی قطر به رییس‌جمهوری آمریکا فاقد چنین سامانه‌هایی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قصد دارد در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در ایالت کارولینای جنوبی شرکت کند و همزمان با ترامپ نیز دیدار داشته باشد. با این حال، هنوز زمان برگزاری مراسم و انجام احتمالی این دیدار مشخص نیست.

جزئیات عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز

یدیعوت آحرونوت به نقل از نیویورک‌تایمز نوشت طی دو ماه گذشته و در چارچوب توافقی محرمانه با نیروی دریایی آمریکا، نفتکش‌های تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده‌های موقعیت‌یاب خود را خاموش می‌کردند تا از شناسایی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا برای این کشتی‌ها پوشش هوایی محدودی فراهم می‌کرد و ناوهای آمریکایی از طریق بی‌سیم به آنها دستور می‌دادند در نزدیکی سواحل عمان، دورتر از سواحل ایران، حرکت کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این سازوکار در فاصله ماه‌های مه و ژوئن و همزمان با آتش‌بس شکننده میان تهران و واشینگتن، باعث افزایش تدریجی شمار کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز شد.

اما به گزارش این روزنامه،تفاهم‌نامه‌ای که ماه گذشته میلادی میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، به دلیل بندهایی که به تهران اختیارات رسمی در تنگه هرمز می‌داد و نیز ابهام در برخی مفاد آن، به این سازوکار پایان داد.

در حالی که ترامپ پس از امضای این تفاهم‌نامه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کشتی‌های جهان، موتورهای خود را روشن کنید»، منتقدان معتقدند این توافق عملا به ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل تنگه هرمز مشروعیت بخشیده است.

ایران در پی کنترل بیشتر بر تنگه هرمز

بر اساس این گزارش، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری اندکی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، عملا به بسته شدن تنگه هرمز منجر شد.

پس از برقراری آتش‌بس غیررسمی میان تهران و واشینگتن در اوایل آوریل، برخی نفتکش‌ها مسیر جنوبی‌تر تنگه را برای عبور انتخاب کردند؛ مسیری که فاصله بیشتری با سواحل ایران داشت.

یدیعوت آحرونوت می‌نویسد جمهوری اسلامی اکنون با حملات هفته گذشته تلاش می‌کند کشتی‌ها را وادار کند از آب‌های سرزمینی ایران در بخش شمالی تنگه عبور کنند؛ جایی که تهران می‌تواند مدعی دریافت عوارض یا حق عبور شود.

به گفته ارتش آمریکا، نیروهای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سه کشتی را در مسیر جنوبی هدف حمله قرار دادند و در پی آن، ترامپ دستور حملات هوایی به ایران را صادر کرد.

تنش‌ها در پایان هفته نیز افزایش یافت؛ زمانی که نیروی دریایی سپاه اعلام کرد به یک کشتی دیگر در تنگه هرمز شلیک کرده و این آبراه را «تا پایان مداخله آمریکا در منطقه» خواهد بست.

در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در پاسخ به این اقدام، حدود ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. با این حملات، شمار اهدافی که آمریکا طی یک هفته گذشته در ایران بمباران کرده، به ۳۱۰ هدف رسیده است.

افزایش دوباره قیمت انرژی

این گزارش می‌افزاید پس از آنکه ترامپ اعلام کرد توافق امضاشده با جمهوری اسلامی در ماه ژوئن «دیگر وجود ندارد»، نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگی تمام‌عیار افزایش یافته و همین موضوع بار دیگر موجب رشد قیمت جهانی انرژی شده است.

پیش از آغاز جنگ، حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. به نوشته یدیعوت آحرونوت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ با حمله به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری دریایی، عبور و مرور از این آبراه را تقریباً متوقف کرد و تنها به کشتی‌هایی که مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کردند، اجازه عبور امن در امتداد سواحل ایران داده می‌شد.

