وزارت مدیریت بحران بنگلادش شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که سیل در هفت منطقه چاتوگرام، کاکس‌بازار، بندربان، رانگاماتی، خاگراچاری، مولوی‌بازار و حبی‌گنج، زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار ساخته است.

بسیاری از ساکنان، به دلیل زیر آب رفتن خانه‌هایشان، چند روز است که قادر به آشپزی نبوده‌اند و برخی دیگر نیز پس از آنکه لایه‌های ضخیم گل‌ولای آشپزخانه‌ها و فضاهای زندگی‌شان را پوشاند، با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

هزاران خانواده به مواد غذایی خشک، برنج تخت‌شده، برنج پف‌کرده یا بیسکویت‌هایی که نیازی به پخت‌وپز ندارند و کمک‌های اضطراری متکی هستند. با این حال، جاده‌های شسته‌شده و پل‌های آسیب‌دیده، دسترسی امدادگران به برخی از مناطقی را که بیشترین آسیب را دیده‌اند، دشوار کرده است.

نیروهای ارتش و نیروی دریایی با قایق، غذا، آب آشامیدنی، دارو و دیگر اقلام ضروری را به جوامع دورافتاده می‌رسانند.

اقبال حسین، وزیر مدیریت بحران و امدادرسانی، هنگام بازدید از مناطق آسیب‌دیده در چاتوگرام گفت: «دولت هر کاری که ممکن است برای حمایت از قربانیان سیل انجام می‌دهد. کمک‌های امدادی، آب آشامیدنی سالم و تجهیزات پزشکی در حال توزیع است و از افرادی که خانه‌هایشان زیر آب رفته می‌خواهیم به نزدیک‌ترین پناهگاه منتقل شوند.»

باران‌های شدید همچنین اوایل این هفته باعث رانش زمین در اردوگاه‌های پناهجویان روهینگیا در کاکس‌بازار شد که در نتیجه آن ۱۶ پناهجو، از جمله زنان و کودکان، جان باختند. بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند؛ جایی که سرپناه‌های موقت ساخته‌شده روی دامنه‌های شیب‌دار و جنگل‌زدایی‌شده، به‌ویژه در فصل باران‌های موسمی، بسیار آسیب‌پذیر هستند.

بنگلادش یکی از کشورهای جهان است که بیش از همه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و باران‌های فصلی موسمی به‌طور منظم موجب سیل، فرسایش رودخانه‌ای و رانش زمین می‌شوند. دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی بارش‌های شدید را مکررتر و شدیدتر می‌کند و ابعاد و شدت چنین فجایعی را افزایش می‌دهد.