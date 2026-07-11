با وجود اینکه طوفان باوی در مسیر شمال‌غربی خود بر فراز آب‌های خنک‌تر همچنان در حال کاهش سرعت و تضعیف است، به‌دلیل حجم عظیم رطوبتی که در نوارهای باران‌زای خود دارد، همچنان خطری جدی محسوب می‌شود؛ گستره این نوارها از یک سر تا سر دیگر تقریبا به اندازه مساحت فرانسه است.

بر اساس اعلام مرکز ملی هواشناسی، باوی تا ساعت ۰۸:۰۸ به وقت گرینویچ، دارای حداکثر سرعت پایدار باد ۱۴۴ کیلومتر در ساعت، معادل طوفان رده یک در مقیاس باد طوفان سافیر-سیمپسون، بود و در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۴ مایلی) جنوب شرقی ونلینگ در استان شرقی ژجیانگ قرار داشت.

پیش‌بینی می‌شود باوی اوایل روز یکشنبه در حوالی ونژو، شهری با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت، به خشکی برسد.

رسانه‌های دولتی اعلام کردند بیش از ۱.۷ میلیون نفر در سراسر استان ژجیانگ، که ونژو در آن قرار دارد، و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان همجوار فوجیان تخلیه شده‌اند.

در حالی که ژاپن و تایوان تاکنون هیچ مورد مرگی بر اثر این طوفان گزارش نکرده‌اند، در فیلیپین ۱۷ نفر در اثر باران‌های شدید ناشی از تشدید بادهای موسمی جنوب‌غربی، که تأثیر باوی آن را وخیم‌تر کرده بود، جان باختند.

اداره آتش‌نشانی تایوان اعلام کرد ۸۷ نفر زخمی شده‌اند که بیشتر این موارد شامل سقوط از موتورسیکلت یا دوچرخه و همچنین زمین خوردن افراد یا برخورد اشیا با آنها بوده است.

تایوان از بدترین پیامدهای باوی در امان ماند

در تایوان، دولت بیش از ۱۴ هزار نفر را عمدتا از مناطق کوهستانی تخلیه کرد، در حالی که این جزیره در آستانه نزدیک شدن باوی از سمت شمال، عملا تعطیل شد.

اگرچه باوی در تایوان به خشکی نرسید، دولت با توجه به پیش‌بینی بارش نزدیک به یک متر در برخی مناطق، برای جلوگیری از تلفات جانی اقدامات احتیاطی انجام داد.

بیشتر افراد تخلیه‌شده در مناطق شمالی و شرقی بودند و ۹۲۰ پرواز بین‌المللی لغو شد؛ اقدامی که عملا فرودگاه بین‌المللی اصلی تایوان در تائویوان، در خارج از پایتخت، تایپه، را تعطیل کرد. همچنین همه ۲۸۲ پرواز داخلی لغو شدند.

تقریبا همه شهرها و شهرستان‌های سراسر تایوان روز شنبه را تعطیل اعلام کردند و هر اداره و مدرسه‌ای را که ممکن بود در تعطیلات آخر هفته باز باشد، تعطیل کردند؛ هرچند در تایپه برخی رستوران‌ها و فروشگاه‌های شبانه‌روزی همچنان باز ماندند.