او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.

دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.

این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسن‌ترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان می‌روند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!

- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز

- لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز

پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.

بهترین بازیکن زمین

با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومین‌بار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.

اکنون رونالدو به مسن‌ترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت می‌کند.