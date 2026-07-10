بر اساس دادههای «مارینترافیک»، دستکم ۱۵ کشتی تجاری در ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردهاند که از این تعداد، ۱۱ کشتی وارد خلیج فارس شدهاند و شامل شش کشتی باری و پنج نفتکش بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین چهار کشتی باری دیگر از تنگه هرمز عبور کرده و وارد دریای عمان شدهاند.
فابین رویس، ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا، در دقیقه سیام بازی برابر بلژیک گل اول تیمش را به ثمر رساند.
هافبک لاروخا که ریباند شوت دنی اولمو را وارد دروازه کورتوا کرد، پس از گلزنی خوشحالی کرد که بازیکنان فوتبال در زمان بارداری شریک زندگی خود انجام داده و در پیش بودن فرزند خود را نوید میدهند.
به این ترتیب فرزند آینده فابین رویس تا سالیان سال با گلزنی پدرش در یکچهارم نهایی جام جهانی شناخته خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت که مجتبی خامنهای در انزوا پنهان شده و حکومت او در حال فروپاشی است.
او ادامه داد که وزارت خزانهداری به استفاده از تمامی ابزارهای خود برای منزوی کردن او و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد.
بسنت افزود: «ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
پیشتر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنهای در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
چند ماه پیش، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، طی سالهای اخیر صدها میلیون یورو را به شبکهای گسترده از املاک در سراسر اروپا منتقل کرده است.
انصاری بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
دیوان امیری قطر اعلام کرد امیر این کشور و نخستوزیر پاکستان آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک و مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، امیر قطر و نخستوزیر پاکستان بر ضرورت ادامه تلاشها برای کاهش تنشها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تاکید کردند.
دیوان امیری قطر همچنین اضافه کرد این دو رهبر بر ادامه همکاریها برای حمایت از امنیت منطقهای و حفظ امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی تاکید کردند.
شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد. نماینده آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید به دلیل نقض صلح و امنیت بینالمللی پاسخگو شود.
همزمان، دونالد ترامپ در نشست سران ناتو از کشورهای دیگر خواست برای مقابله با اقدامهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شوند. برخی کارشناسان این موضع را تلاشی برای ایجاد ائتلافی گستردهتر علیه تهران میدانند.
گفتوگو با مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، و محسن مدیرشانهچی، تحلیلگر سیاسی در موسسه صلح جهانی
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، گفت: «اگر جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند، میتواند دوباره همان بیثباتیهای منطقهای را ایجاد کند که با منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس در تضاد است و این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.»
او افزود: «تشکیل ائتلاف نیازمند زمان، صبر و همکاری با دیگران است، در حالی که به نظر میرسد دونالد ترامپ ترجیح میدهد بهعنوان قدرت برتر تصمیم بگیرد و از دیگران بخواهد با سیاستهای او همراه شوند.»