اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت که مجتبی خامنه‌ای در انزوا پنهان شده و حکومت او در حال فروپاشی است.

او ادامه داد که وزارت خزانه‌داری به استفاده از تمامی ابزارهای خود برای منزوی کردن او و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد.

بسنت افزود: «ما این دارایی‌ها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»

پیشتر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

چند ماه پیش، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد علی انصاری، بنیان‌گذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، طی سال‌های اخیر صدها میلیون یورو را به شبکه‌ای گسترده از املاک در سراسر اروپا منتقل کرده است.

انصاری به‌دلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد.