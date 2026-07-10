اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز جمعه ۱۹ تیر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تلفنی گفتوگو کرد.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز اعلام کرد دو طرف در این تماس درباره تحولات جاری منطقه، از جمله روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تبادل نظر کردند.
دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند. مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که در صورت خودداری تهران از این اقدام، با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
مقامهای ارشد دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند واشینگتن ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را به انتشار یک بیانیه رسمی از سوی تهران درباره تنگه هرمز مشروط کرده است. به گفته این مقامها، حکومت ایران باید تا روز شنبه بهطور علنی اعلام کند که همه مسیرهای تنگه هرمز برای عبور کشتیها باز است، هیچگونه عوارضی از کشتیها دریافت نخواهد شد و حملات به کشتیهای تجاری متوقف میشود.
به گفته مقامهای آمریکایی که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، این پیام هم بهطور مستقیم و هم از طریق میانجیهای منطقهای به جمهوری اسلامی منتقل شده است. واشینگتن انتظار دارد تهران این موضع را در جریان دیدار روز شنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط اعلام کند.
بنابر گزارش رویترز یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «آنچه از ایران میخواهیم این است که بهطور علنی اعلام کند دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد و همه مسیرهای تنگه هرمز باز هستند.» او هشدار داد که اگر چنین بیانیهای صادر نشود، «نتیجه خوبی» در انتظار جمهوری اسلامی نخواهد بود. مقام دیگری نیز گفت: «اگر این موضع ایران نباشد، فردا روز خوبی برای آنها نخواهد بود.»
به گزارش پولیتیکو و اکسیوس، واشینگتن علاوه بر توقف حملات، انتظار دارد تهران در بیانیه خود «بهطور صریح یا دستکم ضمنی» بپذیرد که در حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده است. یکی از مقامهای آمریکایی تاکید کرد مقامهای ایرانی در گفتوگوهای خصوصی این موضوع را پذیرفته و به آمریکا گفتهاند: «اشتباه کردیم؛ بیایید گفتوگوها را ادامه دهیم.»
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع داده است که حملات اخیر به کشتیرانی از سوی «بخشی سرکش» در ساختار حکومت ایران انجام شده است. به گفته آنها، نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جریانهای تندرو و عملگرا» در داخل جمهوری اسلامی دیده میشود و همین اختلافها بر روند اجرای توافقها اثر گذاشته است.
به گفته این مقامها، سه حمله به کشتیهای تجاری در هفته جاری موجب شد دونالد ترامپ دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند و سپس اعلام کند آتشبس [تفاهمنامه] امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد. با این حال، ترامپ روز جمعه تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت، هرچند آتشبس «پایان یافته است». او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی از ما خواسته است گفتوگوها ادامه یابد. ما پذیرفتهایم، اما به آنها بهصراحت گفتهایم که آتشبس پایان یافته است.»
اکسیوس گزارش داد دولت ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی با حملات مکرر به کشتیهای تجاری، تفاهمنامهای را که حدود سه هفته پیش میان دو طرف امضا شده بود نقض کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، این موضوع تردیدهای جدی درباره آمادگی و توانایی تهران برای اجرای یک توافق هستهای پیچیدهتر ایجاد کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، با وجود بحران هرمز، مذاکرات هستهای در سه هفته گذشته، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، پیشرفتهایی داشته است و آمریکا همچنان با مقامهایی در ایران در تماس است که میگویند خواهان دستیابی به توافق هستند. به نوشته اکسیوس، با این حال، یکی از مقامها تاکید کرد که ترامپ برای ادامه مسیر دیپلماسی «فضا و زمان داده است، اما نه خیلی زیاد» و همزمان برنامهریزی برای گزینههای جایگزین نیز در جریان است.
مقامهای آمریکایی همچنین بار دیگر تاکید کردند هرگونه توافق نهایی با جمهوری اسلامی منوط به تحویل آنچه «گرد و غبار هستهای» نامیدند، خواهد بود. یکی از آنها گفت: «اگر این گرد و غبار را به ما ندهند، توافقی در کار نخواهد بود. در صورت مخالفت ایران، همچنان گزینههای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی روی میز است.»
در همین حال، یکی از مقامهای دولت آمریکا گفت تهران تصمیمگیری درباره برخی موضوعات مهم مذاکرات را تا پس از مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که روز پنجشنبه برگزار شد، به تعویق انداخته بود و اکنون واشینگتن منتظر مشخص شدن موضع نهایی ایران پس از مذاکرات روز شنبه در عمان است.
لامین یامال، فوقستاره تیم ملی اسپانیا، پس از پیروزی برابر بلژیک در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره گل نزدن خود در این مسابقات گفت که او در یورو هم تنها یک گل زد ولی اسپانیا قهرمان اروپا شد: «اگر قهرمان جام جهانی شویم، دیگر هیچکس گلهای من را به یاد نخواهد آورد.»
یامال درباره شرایطش گفت: «امروز خوشحالم. احساس میکنم روزبهروز بهتر و بهتر میشوم. ما میخواهیم ببریم. این ماموریت ماست.»
وینگر اسپانیا درباره رقابت با فرانسه گفت: «ترسی نداریم. ما قبلا دوبار آنها را بردهایم. دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا فرانسه برای سومین بار پیاپی به فینال جام جهانی میرسد، یا باید آنها را سه بار پیاپی شکست داد.»
یامال در حالی در پایان بازی برترین بازیکن زمین شد که تیم ملی اسپانیا اکنون در ۲۶ مسابقهای که این بازیکن ۱۸ ساله از ابتدا در ترکیب حضور داشته، شکست نخورده است؛ آماری که شامل ۲۰ پیروزی و ۶ تساوی میشود.
دیدار امروز ششمین بازی یامال در جام جهانی بود؛ بیشترین تعداد بازی برای هر بازیکن ۱۸ ساله یا جوانتر در تاریخ این رقابتها.
میکل مرینو، هافبک ۳۰ ساله تیم ملی اسپانیا، که پیشتر با درخشش برابر آلمان در یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ و گلزنی در آخرین دقیقه وقتهای اضافه لاروخا را به نیمهنهایی یورو رسانده بود، این بار در نقش تعویض طلایی تیم دلافوئنته را از یکچهارم نهایی جام جهانی برابر بلژیک برنده خارج کرد.
این هافبک ۳۰ ساله تنها با سومین لمس توپ خود پس از اشتباه آشکار سن لامنس، در دقیقه ۸۸ و تنها ۱۱۷ ثانیه پس از ورود به زمین، گل پیروزی را به ثمر رساند.
مرینو اکنون در مرحله حذفی این جام جهانی، گلهای پیروزیبخش اسپانیا مقابل پرتغال و بلژیک را به ثمر رسانده است؛ دقیقا همان تاثیری که از یک بازیکن تعویضی انتظار میرود.
اگر اسپانیا همچون یورو، در نهایت قهرمان این جام جهانی شود، حضورهای کوتاه اما تاثیرگذار مرینو، او را به یکی از قهرمانان غیرمنتظره این تیم تبدیل خواهد کرد.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، گفت: «دامنه نگرانیهای شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی در حال گسترش است و موضوع تهدید امنیت آبراههای بینالمللی میتواند در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد بررسی شود.»
او افزود: «تا زمانی که دونالد ترامپ همزمان مسیر فشار نظامی و مذاکرات را دنبال کند، این دو روند در کنار هم ادامه خواهند داشت، هرچند بعید است به توافقی پایدار درباره برنامه هستهای یا موشکی جمهوری اسلامی منجر شوند.»
کاظم غریبآبادی، معاون عباس عراقچی، در واکنش به تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا برای ارتقای جایگاه صادراتی امارات متحده عربی، این اقدام را «اعتراف رسمی واشینگتن و سند رسوایی ابوظبی» درباره نقش این کشور در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او گفت حمایت امارات از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسئولیت بینالمللی و آثار حقوقی مستقیمی برای این کشور به همراه دارد و امارات باید در قبال این اقدام پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل حمایت امارات متحده عربی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات کنترل صادرات برای این کشور تسهیل شده و جایگاه صادراتی آن ارتقا یافته است.