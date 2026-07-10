علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت آمریکا و اسرائیل قطعا به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستند، اما باید منطقه و جهان را برای این روند آماده کنند و این اتفاق بهتدریج رخ خواهد داد
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به آمار رسانههای حکومتی از تعداد میلیونی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین علی خامنهای، تاکید کرد که بزرگنمایی شمار شرکتکنندگان اتفاق تازهای برای جمهوری اسلامی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تلاش حکومت برای «تقدیس» رهبر پیشین از طریق دفن او در مجاورت حرم امام رضا است.
او با مقایسه محل دفن خامنهای با شخصیتهای تاریخی مدفون در حرم، گفت که جایگاه واقعی افراد را نه محل دفن، بلکه قضاوت تاریخ درباره عملکردشان تعیین میکند.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینههای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، این ارزیابیها در پی تشدید تنشهای داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
گلفنیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در جریان آتشبس ۶۰ روزه، ممکن است مهمترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکرهای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.
به نوشته نشریه اماراتی گلفنیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتشبس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که میتواند بزرگترین اشتباه راهبردی تهران در سالهای اخیر باشد.
این یادداشت میگوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساختهای نظامی ایران، اعمال تحریمهای تازه و تشدید تلاشهای بینالمللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.
به نوشته گلفنیوز، تنگه هرمز طی دهههای گذشته مهمترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.
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سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان میدهد جمهوری اسلامی به تازگی طرحی جدید برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تدوین کرده است.
امیر گیتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
وبسایت جیاناس در تحلیلی مدعی شد تمرکز ارزیابیهای بینالمللی بر ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، تصویر کاملی از ظرفیت بالقوه هستهای جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد و ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ و پنج درصد نیز باید در این برآوردها لحاظ شوند.
مقاله با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی استدلال میکند در صورت غنیسازی بیشتر این ذخایر، ظرفیت بالقوه جمهوری اسلامی میتواند به مراتب فراتر از برآوردهای متداول باشد. گزارش همچنین مدعی است تهران پیش از حملات اخیر، به جای تمرکز بر ساخت نخستین سلاح هستهای، در حال انباشت مواد لازم برای تولید همزمان چندین سلاح بوده است.
در ادامه این تحلیل آمده است حتی در صورت نابودی تاسیسات هستهای، انتقال، ایمنسازی یا نابودی کامل مواد غنیشده ایران به حضور طولانیمدت کارشناسان فنی و نیروهای نظامی در داخل ایران نیاز خواهد داشت. نویسنده هشدار میدهد باقی ماندن این مواد در ایران، حتی در صورت ادامه مذاکرات، خطر ازسرگیری مخفیانه برنامه هستهای یا استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» را حفظ میکند.
مقاله در پایان نتیجه میگیرد که صرف تخریب تاسیسات هستهای برای از بین بردن ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی کافی نیست و مدعی میشود این مواد باید به طور کامل از ایران خارج شوند و برنامه غنیسازی نیز به طور کامل متوقف شود.