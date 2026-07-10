منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: «اسلامآباد یک طرح فریب بود و آمریکاییها به دنبال مذاکره نیستند.»متکی ادامه داد: «آمریکاییها فقط یک هدف دارند و آن هم تمام کردن جمهوری اسلامی است.»او افزود: «اگر تیم مذاکرهکننده هنوز به این باور نرسیده، جلسه بگذارند تا کسانی که این باور را دارند، برای آنها استدلال کنند.»
فابین رویس، ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا، در دقیقه سیام بازی برابر بلژیک گل اول تیمش را به ثمر رساند.
هافبک لاروخا که ریباند شوت دنی اولمو را وارد دروازه کورتوا کرد، پس از گلزنی خوشحالی کرد که بازیکنان فوتبال در زمان بارداری شریک زندگی خود انجام داده و در پیش بودن فرزند خود را نوید میدهند.
به این ترتیب فرزند آینده فابین رویس تا سالیان سال با گلزنی پدرش در یکچهارم نهایی جام جهانی شناخته خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت که مجتبی خامنهای در انزوا پنهان شده و حکومت او در حال فروپاشی است.
او ادامه داد که وزارت خزانهداری به استفاده از تمامی ابزارهای خود برای منزوی کردن او و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد.
بسنت افزود: «ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
پیشتر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنهای در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
چند ماه پیش، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، طی سالهای اخیر صدها میلیون یورو را به شبکهای گسترده از املاک در سراسر اروپا منتقل کرده است.
انصاری بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
دیوان امیری قطر اعلام کرد امیر این کشور و نخستوزیر پاکستان آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک و مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، امیر قطر و نخستوزیر پاکستان بر ضرورت ادامه تلاشها برای کاهش تنشها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تاکید کردند.
دیوان امیری قطر همچنین اضافه کرد این دو رهبر بر ادامه همکاریها برای حمایت از امنیت منطقهای و حفظ امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی تاکید کردند.
تصاویر ماهوارهای اختصاصی که سیانان از شرکت «وانتور» دریافت کرده، نشانههایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای خود را نشان میدهد.
سیانان در بررسیهای خود فعالیتهای قابل توجهی را در طالقان۲ در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده است؛ مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هستهای در آن نگهداری میشود.
همچنین در کوه پیکاکس، یک سایت هستهای مشکوک زیرزمینی، تصاویر ثبتشده در ۲۱ ژوئن نشان میدهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونلها بودهاند؛ زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن همچنان برقرار بود.
شماری از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان روز جمعه، ۱۹ تیر، در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین تجمع کردند و از جامعه جهانی خواستند از هرگونه مشروعیتبخشی سیاسی و دیپلماتیک به طالبان خودداری کنند.
معترضان بهویژه بهدلیل دیدار اخیر هیات طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل، از دولت آلمان و اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
معترضان گفتند هرگونه تعامل با طالبان، بدون تغییر در سیاستهای این گروه در قبال حقوق بشر و حقوق زنان، به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان میانجامد و مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، بهای آن را خواهند پرداخت.
این تجمع در حالی برگزار شد که هیاتی از طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه این گروه، روز ۲۳ ژوئن در بروکسل با مقامهای اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از کشورهای عضو این اتحادیه دیدار کرد.
این نخستین نشست رسمی طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان بود.
براساس اعلام اتحادیه اروپا، محورهای اصلی این گفتوگوها شامل بازگرداندن شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، همکاریهای کنسولی، مدیریت مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود.
طالبان نیز اعلام کردند که در این نشست بر بازگشت «باعزت و تدریجی» مهاجران افغان تاکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با این گروه در روند بازگرداندن شهروندان افغانستان شدهاند.
اتحادیه اروپا پس از این دیدار تاکید کرد که گفتوگو با طالبان به معنای بهرسمیت شناختن این گروه نیست، بلکه با هدف رسیدگی به موضوعهای عملی، از جمله مهاجرت، همکاریهای کنسولی و ارائه کمکهای بشردوستانه انجام شده است.
با این حال، این دیدار با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران اروپایی روبهرو شد. منتقدان میگویند ادامه تعامل با طالبان، در حالی که این گروه همچنان زنان و دختران را از آموزش، کار و بسیاری از حقوق اساسی محروم کرده است، میتواند به مشروعیتبخشی حکومت طالبان بینجامد.
شرکتکنندگان در تجمع برلین با صدور قطعنامهای اعلام کردند که حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی و عدالت ارزشهایی جهانشمول و غیرقابل معاملهاند و نباید قربانی ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا توافقهای دیپلماتیک شوند.
آنان هرگونه عادیسازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمانی که این گروه به نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه آنچه «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران خواندند ادامه میدهد، محکوم کردند.
معترضان همچنین تاکید کردند که حقوق بنیادین زنان، از جمله حق آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی، قابل معامله نیست و هیچ دولت یا نهاد بینالمللی نباید این حقوق را وجهالمصالحه قرار دهد.
در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است سیاست خود در قبال افغانستان را بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و حمایت از پناهجویان تنظیم کند.
معترضان همچنین از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک خواستند از مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کنند و حمایت سیاسی، حقوقی و بشردوستانه از زنان، دختران و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان را افزایش دهند.
تظاهرکنندگان همچنین نسبت به افزایش اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که بازگرداندن فعالان مدنی، روزنامهنگاران، زنان و دیگر افراد در معرض خطر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، جان آنان را تهدید میکند.
در پایان، معترضان با طرح این پرسش که «چه چیزی تغییر کرده است که امروز حقوق میلیونها زن و دختر افغانستان به حاشیه رانده شده و پناهجویان به حاکمیتی بازگردانده میشوند که از آن گریختهاند؟» خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان و پایان دادن به هرگونه روند مشروعیتبخشی و تعامل سیاسی با طالبان شدند.