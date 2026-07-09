نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.

این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.

هم‌زمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشته‌شده ایران برای دفن به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شد.

سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبه‌رو خواهد شد.

به گفته سپاه، تردد کشتی‌ها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیین‌شده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.

حملات متقابل و پیامدهای آن

ارتش آمریکا اعلام کرد حملات اخیر با هدف باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام شده و در واکنش به حمله به سه نفت‌کش صورت گرفته است.

این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت آتش‌بس موقت با جمهوری اسلامی را پایان‌یافته می‌داند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به نفت‌کش‌ها را بر عهده نگرفته، اما تحلیلگران معتقدند تهران از چنین اقداماتی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات استفاده می‌کند.

رسانه‌های حکومتی در ایران به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند حملات آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر، ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جا گذاشته است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از آسیب دیدن یک پل راه‌آهن مورد استفاده در تجارت با روسیه و چین خبر داد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از وقوع چند انفجار در بوشهر و بندرعباس خبر داد. مقام‌های محلی اعلام کردند یکی از پرتابه‌های آمریکا به محدوده پیرامونی نیروگاه هسته‌ای بوشهر اصابت کرده است؛ نیروگاهی که پیش از آتش‌بس نیز چند بار هدف حمله قرار گرفته بود.

بهای نفت که در پی نگرانی از اختلال در کشتیرانی و عرضه جهانی افزایش یافته بود، پس از ارزیابی سرمایه‌گذاران درباره احتمال موقتی بودن درگیری‌ها کاهش یافت.

حملات منطقه‌ای و واکنش‌ها

ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای یک مرکز هشدار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین را با «حجم انبوه» پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.

کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک موشک کروز، سه موشک بالستیک و ۱۰ پهپاد را در حریم هوایی خود رهگیری کرده‌اند و بر اثر اصابت ترکش، یک نفر زخمی شده است.

آژیر هشدار در اردن نیز پس از شناسایی موشک‌های شلیک‌شده از ایران به صدا درآمد و مقام‌های این کشور از رهگیری هشت موشک بدون ثبت خسارت یا تلفات خبر دادند.

سپاه پاسداران بعدتر اعلام کرد پایگاه نظامی ازرق و یک مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است.

قطر حمله به کشتی‌های تجاری را محکوم کرد و هم‌زمان خواستار بازگشت طرف‌ها به دیپلماسی شد. وزیران خارجه ترکیه و عمان نیز در تماس‌های جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید کردند.

عراقچی پنج‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، حملات اخیر آمریکا را «نقض تفاهم اسلام‌آباد برای پایان جنگ» خواند و گفت هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا باید بداند «زورگویی و بدعهدی» بی‌هزینه نخواهد بود و افزود: «بزنید، می‌خورید.»

او تاکید کرد تنگه هرمز تنها با ترتیبات جمهوری اسلامی باز می‌شود، نه «با تهدیدات آمریکایی».

مواضع واشینگتن و تل‌آویو

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شامگاه چهارشنبه حدود ۹۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی و انبارهای موشک و پهپاد را هدف قرار داده‌اند.

سنتکام افزود حملات شامگاه چهارشنبه در ادامه عملیات شب پیش انجام شد که در آن حدود ۸۰ هدف نظامی، از جمله بیش از ۶۰ قایق تندرو سپاه پاسداران، هدف قرار گرفته بودند.

به گفته این فرماندهی، این عملیات در واکنش به حمله حکومت ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.

ترامپ بامداد پنج‌شنبه با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال که تصویری از یک آتش‌سوزی را نشان می‌دهد که بالای آن اسم چابهار آورده شده، نوشت : «این حملات در تلافی بمباران کشتی‌ها از سوی ایران در روز گذشته انجام شد. اگر دوباره تکرار شود، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»

با این حال، او گفت انتظار ندارد درگیری‌های اخیر به جنگی تمام‌عیار با جمهوری اسلامی منجر شود و در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم‌نامه با تهران افزود: «به نظر من، این تفاهم‌نامه تمام شده است.»

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت در حمله آغازین جنگ، علی خامنه‌ای کشته و مجتبی خامنه‌ای «به‌شدت مجروح» شده است. او افزود ارتش اسرائیل برای ازسرگیری عملیات در ایران و حمله‌ای مستقل، در صورت لزوم، آماده است.

مجموع این مواضع نشان می‌دهد آتش‌بس سه‌هفته‌ای، هم در میدان و هم در سطح سیاسی، با شکننده‌ترین وضعیت خود روبه‌رو شده است.