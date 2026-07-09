حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی برای سومین روز ادامه یافت و با کشیده شدن درگیریها به خلیج فارس، نگرانیها درباره فروپاشی آتشبس افزایش یافت. همزمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت تهران و واشینگتن به مسیر دیپلماسی شدند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران برای دفن به آرامگاه امام هشتم شیعیان منتقل شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتیها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبهرو خواهد شد.
به گفته سپاه، تردد کشتیها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.
یکی از مدیران یک شرکت کشتیرانی که نامش فاش نشده، به ایبیسی نیوز گفت این شرکت در شرایط کنونی برای عبور کشتیهایش از تنگه هرمز احساس امنیت نمیکند.
او گفت: «اوضاع در حال حاضر بسیار حساس است.»
او افزود: «با حمایت آمریکا اطمینان بیشتری داشتیم، به همین دلیل از مسیر عمان که در امتداد ساحل است استفاده میکردیم. عبور از مسیر ایران و ثبت تردد نزد مقامهای ایرانی بسیار دشوار است. شرایط هر روز تغییر میکند. با نیروهای دریایی آمریکا و نهادهای امنیتی که به ما راهنمایی میدهند در ارتباط هستیم و بر اساس همان تصمیم میگیریم.»
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی برای سومین روز ادامه یافت و با کشیده شدن درگیریها به خلیج فارس، نگرانیها درباره فروپاشی آتشبس افزایش یافت. همزمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت تهران و واشینگتن به مسیر دیپلماسی شدند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران برای دفن به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتیها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبهرو خواهد شد.
به گفته سپاه، تردد کشتیها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.
حملات متقابل و پیامدهای آن
ارتش آمریکا اعلام کرد حملات اخیر با هدف باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام شده و در واکنش به حمله به سه نفتکش صورت گرفته است.
این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت آتشبس موقت با جمهوری اسلامی را پایانیافته میداند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به نفتکشها را بر عهده نگرفته، اما تحلیلگران معتقدند تهران از چنین اقداماتی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات استفاده میکند.
رسانههای حکومتی در ایران به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی گزارش دادند حملات آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر، ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جا گذاشته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از آسیب دیدن یک پل راهآهن مورد استفاده در تجارت با روسیه و چین خبر داد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از وقوع چند انفجار در بوشهر و بندرعباس خبر داد. مقامهای محلی اعلام کردند یکی از پرتابههای آمریکا به محدوده پیرامونی نیروگاه هستهای بوشهر اصابت کرده است؛ نیروگاهی که پیش از آتشبس نیز چند بار هدف حمله قرار گرفته بود.
بهای نفت که در پی نگرانی از اختلال در کشتیرانی و عرضه جهانی افزایش یافته بود، پس از ارزیابی سرمایهگذاران درباره احتمال موقتی بودن درگیریها کاهش یافت.
حملات منطقهای و واکنشها
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهوارهای یک مرکز هشدار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین را با «حجم انبوه» پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.
کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک موشک کروز، سه موشک بالستیک و ۱۰ پهپاد را در حریم هوایی خود رهگیری کردهاند و بر اثر اصابت ترکش، یک نفر زخمی شده است.
آژیر هشدار در اردن نیز پس از شناسایی موشکهای شلیکشده از ایران به صدا درآمد و مقامهای این کشور از رهگیری هشت موشک بدون ثبت خسارت یا تلفات خبر دادند.
سپاه پاسداران بعدتر اعلام کرد پایگاه نظامی ازرق و یک مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است.
قطر حمله به کشتیهای تجاری را محکوم کرد و همزمان خواستار بازگشت طرفها به دیپلماسی شد. وزیران خارجه ترکیه و عمان نیز در تماسهای جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشها تاکید کردند.
عراقچی پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، حملات اخیر آمریکا را «نقض تفاهم اسلامآباد برای پایان جنگ» خواند و گفت هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا باید بداند «زورگویی و بدعهدی» بیهزینه نخواهد بود و افزود: «بزنید، میخورید.»
او تاکید کرد تنگه هرمز تنها با ترتیبات جمهوری اسلامی باز میشود، نه «با تهدیدات آمریکایی».
مواضع واشینگتن و تلآویو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شامگاه چهارشنبه حدود ۹۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی و انبارهای موشک و پهپاد را هدف قرار دادهاند.
سنتکام افزود حملات شامگاه چهارشنبه در ادامه عملیات شب پیش انجام شد که در آن حدود ۸۰ هدف نظامی، از جمله بیش از ۶۰ قایق تندرو سپاه پاسداران، هدف قرار گرفته بودند.
به گفته این فرماندهی، این عملیات در واکنش به حمله حکومت ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
ترامپ بامداد پنجشنبه با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال که تصویری از یک آتشسوزی را نشان میدهد که بالای آن اسم چابهار آورده شده، نوشت: «این حملات در تلافی بمباران کشتیها از سوی ایران در روز گذشته انجام شد. اگر دوباره تکرار شود، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»
با این حال، او گفت انتظار ندارد درگیریهای اخیر به جنگی تمامعیار با جمهوری اسلامی منجر شود و در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامه با تهران افزود: «به نظر من، این تفاهمنامه تمام شده است.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت در حمله آغازین جنگ، علی خامنهای کشته و مجتبی خامنهای «بهشدت مجروح» شده است. او افزود ارتش اسرائیل برای ازسرگیری عملیات در ایران و حملهای مستقل، در صورت لزوم، آماده است.
مجموع این مواضع نشان میدهد آتشبس سههفتهای، هم در میدان و هم در سطح سیاسی، با شکنندهترین وضعیت خود روبهرو شده است.
جردل کوانسا، مدافع تیم ملی انگلیس، به دلیل کارت قرمزی که در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل مکزیک دریافت کرد، از سوی فیفا دو جلسه محروم شد. بر اساس مقررات جام جهانی، هر بازیکنی که در این مسابقات اخراج شود، بهطور خودکار از حضور در دیدار بعدی تیمش محروم خواهد شد.
اما فیفا روز پنجشنبه، دو روز پیش از دیدار یکچهارم نهایی انگلیس مقابل نروژ، اعلام کرد این مدافع ۲۳ ساله علاوه بر آن مسابقه، در صورت صعود انگلیس، دیدار نیمهنهایی را نیز از دست خواهد داد.
در بیانیه فیفا آمده است: «این محرومیت در مسابقه یا مسابقههای آینده تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ و مطابق ماده ۶۹ آییننامه انضباطی فیفا اجرا خواهد شد.»
در مقررات جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ سازوکاری برای اعتراض به کارت قرمز وجود ندارد، هرچند اتحادیه فوتبال انگلیس در حال بررسی گزینههای خود درباره این محرومیت بود.
کوانسا، مدافع باشگاه بایر لورکوزن، در دو دیدار جام جهانی بهعنوان مدافع راست برای انگلیس به میدان رفته و جای ریس جیمز، مدافع مصدوم این تیم، را پر کرده بود.
به نوشته اتلتیک، با محرومیت او، جد اسپنس تنها مدافع راست تخصصی آماده در فهرست انگلیس خواهد بود؛ ریس جیمز نیز به دلیل آسیبدیدگی همسترینگ سه مسابقه اخیر را از دست داده است.
کوانسا در ابتدای نیمه دوم پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک، در دومین حضور و نخستین بازی فیکس خود در این جام، با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی، داور بازی، از زمین اخراج شد.
در همین حال، فدراسیون فوتبال فرانسه نیز از فیفا خواسته بود کارت زرد مایکل اولیسه در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل پاراگوئه لغو شود، اما این درخواست رد شد. در نتیجه، اگر اولیسه در دیدار یکچهارم نهایی برابر مراکش کارت زرد بگیرد، در صورت صعود فرانسه، بازی نیمهنهایی را از دست خواهد داد.
این اتفاقها پس از تصمیم جنجالی فیفا درباره فولارین بالوگان رخ داده است؛ مهاجم تیم ملی آمریکا که با وجود دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، با تعلیق یکساله محرومیتش اجازه یافت برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مرحله قبل آمریکا اخراج شده بود، اما فیفا به شکلی جنجالی اعلام کرد محرومیت یک جلسهای او به مدت یک سال تعلیق میشود. او برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت و آمریکا با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.
در همین حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تماس گرفته و خواستار بازنگری در محرومیت بالوگون شده بود.
پس از آن، فدراسیون فوتبال بلژیک صلاحیت حضور او را به چالش کشید. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت هدف از این اقدام «دفاع از فوتبال، سلامت و اصول اخلاقی آن» بوده است.
انگلیس روز شنبه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در میامی به مصاف نروژ خواهد رفت.
محرومیت دو جلسهای جردل کوانسا تصمیمی کاملا قابل انتظار است. او با خطایی خشن روی خسوس گایاردو، بازیکن مکزیک، مرتکب رفتاری خشونتآمیز شد و محرومیت دو جلسهای، علاوه بر اخراج، مجازاتی متناسب به نظر میرسد.
اما جنجال اصلی از تصمیم فیفا در پرونده فولارین بالوگون ناشی میشود. فیفا هفته گذشته به این مهاجم آمریکایی اجازه داد، با وجود اخراج در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین، برابر بلژیک بازی کند.
فیفا نه کارت قرمز بالوگان را لغو کرد و نه محرومیت او را برداشت، بلکه در تصمیمی کمسابقه اجرای محرومیت را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد و به او اجازه بازی داد.
اگر فیفا صرفا کارت قرمز بالوگون را به دلیل اشتباه داوری لغو میکرد، این تصمیم منطقیتر به نظر میرسید و جنجال بسیار کمتری به دنبال داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از ازسرگیری درگیریهای نظامی تهران و واشینگتن، گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
ساتو پنجشنبه ۱۸ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازسرگیری درگیریهای نظامی میان تهران و واشینگتن در این هفته و تشدید تنشها در سراسر منطقه عمیقا نگرانکننده است و حملات آمریکا به ایران از منظر حقوق بینالملل «غیرقانونی» است.
به گفته او، انجام این حملات پس از امضای تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا، این تحولات را نگرانکنندهتر کرده و نشان میدهد توافقها کنار گذاشته شدهاند و زور جای دیپلماسی را گرفته است؛ موضوعی که به گفته او بنیان صلح پایدار، یعنی احترام به توافقها و حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
ساتو یادآوری کرد ۲۹ خرداد همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل با احتیاط از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده بود، اما همزمان هشدار داده بود که جایگاه مردم ایران در این توافق بسیار کمرنگ است.