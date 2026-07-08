امارات متحده عربی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش عربستان سعودی را بهشدت محکوم کرد
وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله «تهاجمی» جمهوری اسلامی به نفتکش عربستان سعودی، «ودیان»، هنگام عبور از تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی آمده است این حمله تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی، ایمنی خطوط کشتیرانی و ثبات منطقهای و بینالمللی است. امارات همچنین با ابراز همبستگی کامل با عربستان سعودی، بر حمایت خود از همه اقدامهای این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری، اقدامهای لازم را انجام دهد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر، دستکم صدای ۱۰ انفجار در بندرعباس، بهویژه در مناطق شرقی و غربی این شهر، شنیده شد.
خبرنگار صداوسیما گفت این انفجارها از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۲:۰۵ بامداد رخ داده است. او به نقل از ادارهکل فرودگاههای هرمزگان افزود فرودگاه بینالمللی بندرعباس آسیبی ندیده و پروازها طبق برنامه در حال انجام است.
صداوسیما همچنین گزارش داد آمریکا حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد شهرستان سیریک را هدف حمله قرار داد و در آنجا نیز دستکم صدای ۱۰ انفجار شنیده شد.
شبکه «سیانان» به نقل از چند نفر از خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره پایان یافتن آتشبس و تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنها را غافلگیر نکرده است.
یکی از خدمه این ناو به خبرنگار «سیانان»، گفت نیروها در هفتههای گذشته به دلیل تحولات جنگ، در آمادهباش ۲۴ ساعته برای بازگشت به عملیات نظامی قرار داشتهاند و اکنون نسبت به شرایط «بیحس» شدهاند.
این عضو خدمه افزود پایان احتمالی تفاهمنامه با جمهوری اسلامی، ابهام تازهای درباره آینده ماموریت ناو «یواساس آبراهام لینکلن» ایجاد کرده و ممکن است به طولانیتر شدن استقرار این ناو در منطقه منجر شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دیدار برنامهریزیشده خود را با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای بررسی پرونده فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه، لغو کرده است.
رویترز چهارشنبه ۱۷ تیر نوشت فروش احتمالی این جنگندهها به ترکیه خشم مقامهای اسرائیلی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، هگست قرار بود ۱۷ تیر پس از پایان اجلاس سران ناتو در آنکارا، راهی اسرائیل شود و علاوه بر نتانیاهو با یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دیدار و گفتوگو کند.
به گفته یک منبع اسرائیلی که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پرونده جمهوری اسلامی نیز از محورهای اصلی این گفتوگوها بود.
سفارت آمریکا در اسرائیل تاکنون درباره لغو این دیدار یا برنامه سفر هگست اظهارنظر نکرده است.
ترکیه که از اعضای ناتو است، بارها عملیات نظامی اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه را مورد انتقاد قرار داده و اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتشبس تهران و واشینگتن متهم کرده است.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، ۱۷ تیر در سخنرانی خود در اجلاس ناتو، خواستار رفع محدودیتهای همکاری دفاعی میان اعضای این ائتلاف شد.
او بر لزوم مشارکت آنکارا در برخی ابتکارهای دفاعی اروپا که تاکنون به اعضای اتحادیه اروپا محدود بودهاند، تاکید کرد و افزود: «در شرایطی که امکان شکلگیری الگویی از همکاری بر پایه عقلانیت و منطق وجود دارد، کنار گذاشتن متحدانی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، به ایجاد شکافهای مصنوعی در اروپا منجر خواهد شد.»
مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه
نتانیاهو ۱۶ تیر در گفتوگو با شبکه سیانان، از مخالفت خود با فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه خبر داد و گفت این موضع را بهصراحت به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، منتقل کرده است.
او هشدار داد: «این اقدام توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم میزند، زیرا ترکیه جاهطلبیهای تهاجمی دارد.»
ترامپ که برای شرکت در اجلاس ناتو به همراه هگست و شماری از مقامهای ارشد کاخ سفید در آنکارا حضور دارد، ۱۶ تیر اعلام کرد تحریمهای واشینگتن علیه آنکارا را که پس از خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه در سال ۲۰۱۹ اعمال شدهاند، لغو خواهد کرد.
او همچنین از آمادگی دولت خود برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه خبر داد؛ اقدامی که انتظار میرود با مخالفت جدی کنگره ایالات متحده و همچنین اسرائیل مواجه شود.