رویترز چهارشنبه ۱۷ تیر نوشت فروش احتمالی این جنگنده‌ها به ترکیه خشم مقام‌های اسرائیلی را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، هگست قرار بود ۱۷ تیر پس از پایان اجلاس سران ناتو در آنکارا، راهی اسرائیل شود و علاوه بر نتانیاهو با یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دیدار و گفت‌وگو کند.

به گفته یک منبع اسرائیلی که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پرونده جمهوری اسلامی نیز از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

سفارت آمریکا در اسرائیل تاکنون درباره لغو این دیدار یا برنامه سفر هگست اظهار‌نظر نکرده است.

ترکیه که از اعضای ناتو است، بارها عملیات نظامی اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه را مورد انتقاد قرار داده و اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتش‌بس تهران و واشینگتن متهم کرده است.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، ۱۷ تیر در سخنرانی خود در اجلاس ناتو، خواستار رفع محدودیت‌های همکاری دفاعی میان اعضای این ائتلاف شد.

او بر لزوم مشارکت آنکارا در برخی ابتکارهای دفاعی اروپا که تاکنون به اعضای اتحادیه اروپا محدود بوده‌اند، تاکید کرد و افزود: «در شرایطی که امکان شکل‌گیری الگویی از همکاری بر پایه عقلانیت و منطق وجود دارد، کنار گذاشتن متحدانی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، به ایجاد شکاف‌های مصنوعی در اروپا منجر خواهد شد.»

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مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه

نتانیاهو ۱۶ تیر در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان، از مخالفت خود با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه خبر داد و گفت این موضع را به‌صراحت به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، منتقل کرده است.

او هشدار داد: «این اقدام توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم می‌زند، زیرا ترکیه جاه‌طلبی‌های تهاجمی دارد.»

ترامپ که برای شرکت در اجلاس ناتو به همراه هگست و شماری از مقام‌های ارشد کاخ سفید در آنکارا حضور دارد، ۱۶ تیر اعلام کرد تحریم‌های واشینگتن علیه آنکارا را که پس از خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه در سال ۲۰۱۹ اعمال شده‌اند، لغو خواهد کرد.

او همچنین از آمادگی دولت خود برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه خبر داد؛ اقدامی که انتظار می‌رود با مخالفت جدی کنگره ایالات متحده و همچنین اسرائیل مواجه شود.

روابط آمریکا و ترکیه پس از اقدام آنکارا در خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ به تیرگی گرایید.

این اقدام باعث شد واشینگتن یک شرکت بزرگ صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کند و این کشور را از برنامه جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ کنار بگذارد.

با وجود بهبود چشمگیر روابط دو کشور پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه همچنان بر اساس قوانین ایالات متحده متوقف مانده است.