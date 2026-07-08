شبکه «سیانان» به نقل از چند نفر از خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره پایان یافتن آتشبس و تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنها را غافلگیر نکرده است.
یکی از خدمه این ناو به خبرنگار «سیانان»، گفت نیروها در هفتههای گذشته به دلیل تحولات جنگ، در آمادهباش ۲۴ ساعته برای بازگشت به عملیات نظامی قرار داشتهاند و اکنون نسبت به شرایط «بیحس» شدهاند.
این عضو خدمه افزود پایان احتمالی تفاهمنامه با جمهوری اسلامی، ابهام تازهای درباره آینده ماموریت ناو «یواساس آبراهام لینکلن» ایجاد کرده و ممکن است به طولانیتر شدن استقرار این ناو در منطقه منجر شود.
رسانههای ایران گزارش دادند سامانه «وادانا» دانشگاه آزاد، که برای برگزاری کلاسها و آزمونهای مجازی استفاده میشود، هدف حمله سایبری قرار گرفته و از دسترس خارج شده است.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، این اختلال باعث از کار افتادن سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد شده است.
این حمله در حالی گزارش میشود که در هفتههای اخیر سامانههای بانکهایی از جمله ملی، صادرات و تجارت هدف حمله سایبری قرار گرفتند و اختلالهایی در خدمات این بانکها ایجاد شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دیدار برنامهریزیشده خود را با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای بررسی پرونده فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه، لغو کرده است.
رویترز چهارشنبه ۱۷ تیر نوشت فروش احتمالی این جنگندهها به ترکیه خشم مقامهای اسرائیلی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، هگست قرار بود ۱۷ تیر پس از پایان اجلاس سران ناتو در آنکارا، راهی اسرائیل شود و علاوه بر نتانیاهو با یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دیدار و گفتوگو کند.
به گفته یک منبع اسرائیلی که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پرونده جمهوری اسلامی نیز از محورهای اصلی این گفتوگوها بود.
سفارت آمریکا در اسرائیل تاکنون درباره لغو این دیدار یا برنامه سفر هگست اظهارنظر نکرده است.
ترکیه که از اعضای ناتو است، بارها عملیات نظامی اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه را مورد انتقاد قرار داده و اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتشبس تهران و واشینگتن متهم کرده است.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، ۱۷ تیر در سخنرانی خود در اجلاس ناتو، خواستار رفع محدودیتهای همکاری دفاعی میان اعضای این ائتلاف شد.
او بر لزوم مشارکت آنکارا در برخی ابتکارهای دفاعی اروپا که تاکنون به اعضای اتحادیه اروپا محدود بودهاند، تاکید کرد و افزود: «در شرایطی که امکان شکلگیری الگویی از همکاری بر پایه عقلانیت و منطق وجود دارد، کنار گذاشتن متحدانی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، به ایجاد شکافهای مصنوعی در اروپا منجر خواهد شد.»
مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه
نتانیاهو ۱۶ تیر در گفتوگو با شبکه سیانان، از مخالفت خود با فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه خبر داد و گفت این موضع را بهصراحت به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، منتقل کرده است.
او هشدار داد: «این اقدام توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم میزند، زیرا ترکیه جاهطلبیهای تهاجمی دارد.»
ترامپ که برای شرکت در اجلاس ناتو به همراه هگست و شماری از مقامهای ارشد کاخ سفید در آنکارا حضور دارد، ۱۶ تیر اعلام کرد تحریمهای واشینگتن علیه آنکارا را که پس از خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه در سال ۲۰۱۹ اعمال شدهاند، لغو خواهد کرد.
او همچنین از آمادگی دولت خود برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه خبر داد؛ اقدامی که انتظار میرود با مخالفت جدی کنگره ایالات متحده و همچنین اسرائیل مواجه شود.
روابط آمریکا و ترکیه پس از اقدام آنکارا در خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ به تیرگی گرایید.
این اقدام باعث شد واشینگتن یک شرکت بزرگ صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کند و این کشور را از برنامه جنگندههای رادارگریز اف-۳۵ کنار بگذارد.
با وجود بهبود چشمگیر روابط دو کشور پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه همچنان بر اساس قوانین ایالات متحده متوقف مانده است.
دونالد ترامپ با انتقاد شدید از مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «آتشبس پایان یافته است؛ باید سرطان را از بین برد.»
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از فشار حداکثری ترامپ بر تهران برای توافق، تشدید تنش، و شکنندگی آتشبس میگوید.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای با اشاره به حملات بامداد چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به حملات موشکی و پهپادی علیه غیرنظامیان در این کشور ادامه میدهد و سامانههای پدافند هوایی بحرین شماری از این حملات را رهگیری و منهدم کردهاند.
در این بیانیه آمده است همه یگانها و تجهیزات نیروی دفاع بحرین در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از این کشور آماده هستند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنین اعلام کرد استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که تبادل حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگوهای از پیش دشوار برای پایان دادن به جنگ را بیش از پیش پیچیده کرده است و افزود حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت «غیرقابل قبول» است.
کالاس با اشاره به تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت تهران متعهد شده بود تنگه هرمز را بازگشایی کند، اما حملات اخیر به شناورها در نزدیکی این آبراه، نقض این تعهد است و ازسرگیری انتقال منابع انرژی را تهدید میکند. او تاکید کرد آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ مانعی تضمین شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده با همتایان خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار خواهند کرد تا درباره راههای همکاری برای حمایت از اجرای این توافق و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتوگو کنند.