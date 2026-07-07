ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در واکنش به انتشار فراخوانهایی برای ترور شماری از شهروندان آمریکایی در مراسم تشییع علی خامنهای، گفت جمهوری اسلامی به دنبال کشتن شهروندان آمریکایی و نابودی شیوه زندگی آنان است.
او افزود جمهوری اسلامی بهطور علنی خواستار ترور چهرههای سرشناس آمریکایی شده و به همین دلیل، نباید هرگز اجازه داد به سلاح هستهای دست پیدا کند.
روسیه بامداد دوشنبه با موشکها و پهپادهای خود کییف و مناطق اطراف آن را بهشدت هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که براساس آخرین آمارها دستکم ۲۸ نفر را کشت و کمبود بحرانی موشکهای رهگیر ساخت آمریکا برای سامانههای پدافند هوایی اوکراین را آشکار ساخت.
این حمله در آستانه نشست ناتو انجام شد؛ نشستی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آن با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، دیدار و در چارچوب تلاشی تازه برای دستیابی به صلح گفتوگو کند.
حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کییف انجام شد. حملهای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین، ارتش این کشور نتوانست حتی یکی از ۲۳ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کند؛ موضوعی که آسیبپذیری روزافزون اوکراین در برابر حملات مسکو را، همزمان با رو به پایان بودن ذخایر موشکهای ارزشمند پاتریوت، نشان میدهد.
زلنسکی بارها خواستار دریافت موشکهای رهگیر شده است؛ تسلیحاتی که تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای مقابله با موشکهای بالستیک به شمار میرود، زیرا سرعت بسیار بالا و مسیر پرواز شیبدار این موشکها رهگیری آنها را بسیار دشوار میکند.
زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت:«واقعا مضحک است که در دنیای امروز، تولید این سامانهها هنوز به سطحی که واقعا برای حفاظت از مردم در برابر ترور موشکهای بالستیک لازم است، افزایش نیافته است.»
او افزود که اوکراین دانش فنی تولید این تسلیحات را در اختیار دارد و اگر مجوزهای آمریکا برای تولید سامانههای پاتریوت در اختیار کییف قرار گیرد، «توان تولید ما نهتنها برای دفاع از اوکراین کافی خواهد بود، بلکه میتوانیم به شرکایی که به این سامانهها نیاز دارند نیز کمک کنیم.»
رییسجمهوری اوکراین پیشتر نیز خواستار اتخاذ «تصمیمهای قاطع» در نشست ناتو در ترکیه که از سهشنبه ۱۶ تیر آغاز میشود، شده بود تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.
دادههای نیروی هوایی اوکراین نشان میدهد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در ماه ژوئیه تنها ۴ فروند از مجموع ۴۹ موشک بالستیک را رهگیری کردهاند.
زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که موشکهای پاتریوت در انبارهای متحدان ما باقی ماندهاند، روسیه تنها بیشتر تشویق میشود که به تخریب ساختمانهای مسکونی ادامه دهد. آمریکا و اروپا قدرت متوقف کردن این ترور را دارند.»
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حمله روز دوشنبه، علاوه بر موشکهای بالستیک، ۳۷ موشک دیگر و بیش از ۹۰ درصد از ۳۵۱ پهپاد بهکار گرفتهشده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کرده است.
ملات متقابل روسیه و اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتابشونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حملهای گسترده» علیه کییف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاههای نظامی را در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.
بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دستکم یک نفر زخمی شد.
لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
همزمان، مقامهای روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.
به گفته این مقامها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.
این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره تلاشهای تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفتوگو کنند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران، گفت برخی شرکتهای دارویی تخصیص داروهای کمیاب را به خرید داروها و مکملهای دیگر مشروط کردهاند؛ اقدامی که به گفته او باعث شده داروخانههای برخوردار از نقدینگی، سهم بیشتری از این داروها دریافت کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی شرکتها در شرایط فشار مالی، به «سیاست سبدفروشی» روی میآورند. به این معنا که سهمیه دارو را مشروط به خرید داروها یا مکملهای دیگر میکنند. برای نمونه، اگر سهمیه عادی یک داروخانه سه عدد باشد، در صورت خرید اقلام اضافی، این سهمیه به ۳۰ عدد افزایش مییابد.
او افزود تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر، توان مالی بسیاری از داروخانهها را کاهش داده و در نتیجه بیماران برای یافتن داروهای مورد نیاز، به مراجعه به چندین داروخانه ناچار میشوند.
بر اساس گزارش وبسایت «هاوس آو سعود»، عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشستی برای آشتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی است، اما هنوز هیچ شرکتکننده رسمی از دو طرف تایید نشده و چارچوب مشخصی برای این نشست وجود ندارد.
این گزارش مدعی است اختلافهای داخلی در شورای همکاری خلیج فارس و ابهام درباره مرجع تصمیمگیری در ایران، از مهمترین موانع برگزاری چنین نشستی است.
مقامهای عربستان، جمهوری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس تاکنون درباره این گزارش اظهار نظری نکردهاند.
کریستیانو رونالدو پس از حذف پرتغال با شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت اگرچه آخرین جام جهانی خود را پشت سر گذاشته، اما هنوز درباره آیندهاش در تیم ملی تصمیمی نگرفته است.
رونالدو پس از مسابقه در جمع خبرنگاران گفت گل دیرهنگام میکل مرینو با «کمی شانس» به ثمر رسید و معتقد بود این مسابقه میتوانست به سود هر یک از دو تیم به پایان برسد.
او گفت: «از اینکه جام جهانی را اینگونه ترک میکنم ناراحتم. تمام توانم را گذاشتم و هرچه در توان داشتم انجام دادم. با وجدانی آسوده این رقابتها را ترک میکنم. بله، این آخرین جام جهانی من بود، اما حالا فرصت دارم فکر کنم و در کنار خانوادهام باشم. تصمیم عجولانهای نخواهم گرفت.»
به گزارش رویترز، رونالدوی ۴۱ ساله از تایید اینکه این مسابقه آخرین بازیاش با پیراهن پرتغال بوده، خودداری کرد و گفت نمیخواهد تصمیم شخصیاش تحت تاثیر احساسات لحظهای باشد یا بر عملکرد تیم سایه بیندازد: «من در اوج احساسات تصمیم نمیگیرم.»
رونالدو که همراه پرتغال قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملتهای اروپا در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ را تجربه کرده، گفت به نقش خود در تاریخ فوتبال کشورش افتخار میکند.
او گفت: «من سه جام با پرتغال بردهام؛ پیش از کریستیانو رونالدو، پرتغال حتی یک عنوان هم نداشت. بزرگترین افتخار تیم ملی، قهرمانی یورو ۲۰۱۶ بود که صادقانه بگویم، برای من به اندازه قهرمانی جام جهانی ارزش دارد.»
حذف پرتغال همزمان با پایان همکاری روبرتو مارتینس با این تیم بود و رونالدو از سرمربی اسپانیایی تمجید کرد.
او گفت: «از همکاری با او لذت بردم. مربی بزرگی بود و از نظر انسانی هم شخصیت فوقالعادهای داشت. کاری که برای پرتغال انجام داد، شایسته قدردانی است. برای او بهترینها را آرزو میکنم.»
رونالدو در پایان گفت: «حذف از یک تورنمنت بزرگ همیشه تلخ است. به نظر من، تیم ما تازه به هماهنگی رسیده بود و خوب بازی کرد. این مسابقه میتوانست به سود هر کدام از دو تیم تمام شود، اما فوتبال همین است. باید دوباره بلند شویم و ادامه دهیم. حذف به این شکل ناامیدکننده است، اما میتوانیم با سربلندی سرمان را بالا نگه داریم.»
امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، دوشنبه ۱۵ تیر وارد سوریه شد. این نخستین سفر رهبر یک کشور عضو اتحادیه اروپا به دمشق از زمان سرنگونی بشار اسد در سال ۲۰۲۴ بهدست نیروهای شورشی به رهبری احمد الشرع، رییسجمهوری کنونی سوریه، است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی این سفر را نشاندهنده تحول ژئوپلیتیکی سوریه تحت رهبری الشرع دانسته و نوشته است فرمانده پیشین القاعده که روابط نزدیکی با قدرتهای غربی و کشورهای خاورمیانه که در دوران حکومت اسد از دمشق فاصله گرفته بودند، برقرار کرده و در تلاش است کشوری را که طی ۱۳ سال جنگ ویران شده، بازسازی کند.
مکرون پس از ورود به دمشق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من اینجا هستم تا بر تعهد فرانسه به مردم سوریه تاکید کنم. برای سوریهای مستقل، متحد در عین تنوع، و در صلح با همسایگانش. بیایید با هم صفحهای تازه از ثبات و صلح بگشاییم.»
مکرون در فرودگاه دمشق مورد استقبال اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، قرار گرفت. او دوشنبه شب در شامی کاری با احمد الشرع شرکت میکند و سهشنبه نیز مذاکراتی با رهبران این کشور خواهد داشت.
بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود. شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ، از جمله مدیران عامل توتالانرژیز (TotalEnergies) و شرکت فرانسوی حملونقل کانتینری سیامای سیجیام (CMA CGM) رییسجمهوری سوریه را در این سفر همراهی میکنند.
یک مقام کاخ الیزه پیش از سفر به خبرنگاران گفت که مکرون همچنین بر تعهد فرانسه به سوریهای آزاد، چندصدایی و احترامگذار به تمامی اقوام و مذاهب تاکید خواهد کرد و با شهروندان سوری از پیشینهها و گرایشهای مختلف دیدار خواهد داشت.
الشرع که از اکثریت سنی سوریه است، پس از پایان دادن به بیش از پنج دهه حکومت سختگیرانه خاندان اسد، وعده داده است نظامی فراگیر در سوریه ایجاد کند. با این حال، این وعده با موجهایی از خشونت میان نیروهای طرفدار دولت و اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی روبهرو شده است؛ درگیریهایی که سال گذشته صدها کشته بر جای گذاشت.
یک مقام کاخ ریاستجمهوری فرانسه گفت سوریه تنها زمانی میتواند شریک فرانسه باشد که اصل تکثرگرایی را بهطور کامل رعایت کند. از نظر پاریس، به هیچ وجه قابل قبول نیست که صرفا یک شکل از انحصار قدرت جایگزین شکل دیگری شود.
الشرع سال گذشته در نخستین سفر خود به یک کشور اروپایی پس از سرنگونی اسد، با مکرون در فرانسه دیدار کرده بود. مکرون از اصلیترین حامیان لغو تحریمهای غرب علیه سوریه بود؛ تحریمهایی که بخش عمده آنها سال گذشته برداشته شد.
هشدار درباره هرگونه مداخله در لبنان
الشرع که در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرد، سوریه را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ تغییری که در روابط نزدیک او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز بازتاب یافته است. سال گذشته، دمشق به ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه گروه «دولت اسلامی» (داعش) پیوست.
ترامپ اخیرا احتمال مشارکت نیروهای سوری در نبرد با حزبالله لبنان، گروه شیعه مورد حمایت ایران، را مطرح کرده است؛ گروهی که در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار بشار اسد جنگیده بود.
مقام کاخ الیزه به خبرنگاران گفت مکرون بهصراحت به الشرع اعلام کرده است که سوریه تحت هیچ شرایطی نباید نیروهای خود را به لبنان اعزام کند و الشرع نیز پاسخ داده که فارغ از هرگونه درخواست یا فشار، دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
الشرع پیشتر نیز آنچه را «شایعات» درباره حضور نیروهای سوری در لبنان خوانده، رد کرده بود.
پس از سقوط اسد، فرانسه در میانجیگری میان دولت دمشق و گروههای کرد سوریه، که در چارچوب ائتلاف ضد داعش کنترل بخش بزرگی از شمال این کشور را در اختیار گرفته بودند، نقش ایفا کرد.
دولت دمشق و گروههای اصلی کرد سوریه در ماه فوریه، پس از آنکه نیروهای دولتی بخشهای وسیعی از مناطق تحت کنترل کردها را تصرف کردند، توافقی برای ادغام این مناطق امضا کردند؛ توافقی که با حمایت آمریکا حاصل شد.
سفر رهبران قطر و اوکراین
فرانسه از سال ۱۹۲۰ تا زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶، این کشور را تحت قیمومت خود اداره میکرد.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند که گفتوگوها بر همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین احتمال ارتقای روابط دیپلماتیک متمرکز خواهد بود. فرانسه در حال حاضر تنها از طریق یک کاردار که حضور دائمی در دمشق ندارد و عمدتا در بیروت مستقر است، در سوریه نمایندگی دارد.
اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۵ تمامی تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد، اما همچنان تحریمهای مربوط به اعضای دولت پیشین اسد و همچنین تحریمهایی را که به دلایل امنیتی وضع شده بود، حفظ کرده است.
همچنین در ماه مه، اتحادیه اروپا نام هفت نهاد سوری از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه را از فهرست تحریمها حذف کرد، اما همزمان محدودیتها علیه اشخاص و نهادهای وابسته به دولت سابق اسد را تمدید کرد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نخستین رییس کشور خارجی بود که پس از سقوط اسد به سوریه سفر کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ وارد دمشق شد. اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز در همان ماه از سوریه دیدار کرد. همچنین ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در جریان سفر خود به سوریه در ماه آوریل با احمد الشرع دیدار کرد.