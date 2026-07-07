این حمله در آستانه نشست ناتو انجام شد؛ نشستی که قرار است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آن با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، دیدار و در چارچوب تلاشی تازه برای دستیابی به صلح گفت‌وگو کند.

حمله بامداد دوشنبه تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کی‌یف انجام شد. حمله‌ای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بوده است.

بر اساس داده‌های نیروی هوایی اوکراین، ارتش این کشور نتوانست حتی یکی از ۲۳ موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کند؛ موضوعی که آسیب‌پذیری روزافزون اوکراین در برابر حملات مسکو را، هم‌زمان با رو به پایان بودن ذخایر موشک‌های ارزشمند پاتریوت، نشان می‌دهد.

زلنسکی بارها خواستار دریافت موشک‌های رهگیر شده است؛ تسلیحاتی که تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای مقابله با موشک‌های بالستیک به شمار می‌رود، زیرا سرعت بسیار بالا و مسیر پرواز شیب‌دار این موشک‌ها رهگیری آن‌ها را بسیار دشوار می‌کند.

زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت:«واقعا مضحک است که در دنیای امروز، تولید این سامانه‌ها هنوز به سطحی که واقعا برای حفاظت از مردم در برابر ترور موشک‌های بالستیک لازم است، افزایش نیافته است.»

او افزود که اوکراین دانش فنی تولید این تسلیحات را در اختیار دارد و اگر مجوزهای آمریکا برای تولید سامانه‌های پاتریوت در اختیار کی‌یف قرار گیرد، «توان تولید ما نه‌تنها برای دفاع از اوکراین کافی خواهد بود، بلکه می‌توانیم به شرکایی که به این سامانه‌ها نیاز دارند نیز کمک کنیم.»

رییس‌جمهوری اوکراین پیش‌تر نیز خواستار اتخاذ «تصمیم‌های قاطع» در نشست ناتو در ترکیه که از سه‌شنبه ۱۶ تیر آغاز می‌شود، شده بود تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.

داده‌های نیروی هوایی اوکراین نشان می‌دهد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در ماه ژوئیه تنها ۴ فروند از مجموع ۴۹ موشک بالستیک را رهگیری کرده‌اند.

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمانی که موشک‌های پاتریوت در انبارهای متحدان ما باقی مانده‌اند، روسیه تنها بیشتر تشویق می‌شود که به تخریب ساختمان‌های مسکونی ادامه دهد. آمریکا و اروپا قدرت متوقف کردن این ترور را دارند.»

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حمله روز دوشنبه، علاوه بر موشک‌های بالستیک، ۳۷ موشک دیگر و بیش از ۹۰ درصد از ۳۵۱ پهپاد به‌کار گرفته‌شده از سوی روسیه را رهگیری و منهدم کرده است.

ملات متقابل روسیه و اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتاب‌شونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حمله‌ای گسترده» علیه کی‌یف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه‌های نظامی را در کی‌یف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.

بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دست‌کم یک نفر زخمی شد.

لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد.

هم‌زمان، مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.

به گفته این مقام‌ها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبه‌جزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.

این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، درباره تلاش‌های تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفت‌وگو کنند.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.