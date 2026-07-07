بخش مهمی از این جلسه به تشریح تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) و ارائه جزییات تازه از نحوه شناسایی اهداف، ارتباطات متهمان و سفرهای آنان به ایران اختصاص داشت.

این دادگاه چگونه است و در آن چه می‌گذرد؟

در سالن دادگاه ، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسی‌گلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.

روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.

دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانی‌تبار بر عهده دارند.

در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش می‌دهد و پیوسته یادداشت برمی‌دارد.

این نخستین بار نیست که نام او در پرونده‌ای مرتبط با طرح‌های تروریستی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامه‌ریزی‌شده بوده است.

دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز می‌شود.

این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گسترده‌ای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح می‌کند.

محتویات آیفون‌های متهم

به گفته او، تلفن‌های همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.

بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.

متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات می‌کند.

به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر می‌کرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.

بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.

بررسی‌ها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه‌ کوشر متعلق به یهودیان را جست‌وجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کرده‌اند که مقابل یکی از این فروشگاه‌ها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.

نماینده پلیس فدرال امور جنایی می‌گوید: «در ظاهر به نظر می‌رسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما می‌دانستیم که در واقع از محل فیلم‌برداری می‌کند.»

تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جست‌وجوی نشانی فروشگاه‌های یهودیان، به‌دنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.

اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه می‌شود که حاوی تصاویر و اسکرین‌شات‌هایی از گوشی علی س. است. عکس‌هایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامه‌ریزی برای حمله به او را تقویت می‌کند.

قرار ملاقات در مک‌دونالد

علی س. به تنهایی نمی‌توانسته است عملیاتی را که گفته می‌شود کارفرمایان سپاهی‌اش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل می‌داده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.

او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دست‌کم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب می‌کند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او می‌پذیرد با علی همکاری کند.

عکس‌های با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته می‌شود که در رستوران مک‌دونالد تهیه شده‌اند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمی‌کردند دستگاه‌های اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمد‌هایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار می‌شده است .

شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمی‌دارد که همگی از رابطان علی بوده‌‌اند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....

تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته می‌شود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضد‌اسرائیلی هستند.

پیام‌رسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.

طرح اجیر کردن زنان برای اقدام تروریستی

کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید به‌وسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.

نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش می‌کند که علی این موضوع را با دخترش در میان می‌گذارد و از او می‌پرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را می‌شناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاه‌های یهودیان را به آتش بکشد؟

به نظر می‌رسد علی و هم‌دست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.

وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.

دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهره‌شان دیده نمی‌شود، با کمک وکلای ایرانی‌تبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دست‌بند و بدون فشار و تهدید.

و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را می‌بیند که متهم به طرح‌ریزی برای قتل او هستند.

او می‌گوید از اینکه قاتلان احتمالی‌اش بازداشت شده‌اند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.

نهادهای امنیتی آلمان در ماه‌های اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار داده‌اند.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیش‌تر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیات‌های اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.

هشداری که این پرونده، از نگاه مقام‌های امنیتی، یکی از نمونه‌های عملی آن به شمار می‌رود.