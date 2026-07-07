او گفت: «بالوگان آمد و با من صحبت کرد و از این کارش خوشم آمد. این اتفاق تقصیر او نیست و او مقصر این ماجراها نیست. این را هم به خودش گفتم. از اینکه آمد و با من صحبت کرد، قدردانی می‌کنم.»

روز یکشنبه، فیفا در تصمیمی غیرمنتظره و پس از درخواست دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگون را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.

این تصمیم جنجالی، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت؛ یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیه‌هایی به تندی به تصمیم فیفا اعتراض کردند.

با این وجود، سرمربی بلژیک حاضر نشد درباره جنجال مربوط بالوگان، اظهارنظر جانبدارانه‌ای کند.

او گفت: «برای ما این موضوع نه لازم بود و نه انگیزه‌بخش. آنچه واقعا اهمیت داشت، اجرای برنامه بازی‌مان بود. می‌خواستیم تیم برتر میدان باشیم. آمریکا تیمی پرانرژی و پویاست. اما ما حتی بدون اینکه کوین دی‌بروینه در اوج باشد هم گل زدیم.»