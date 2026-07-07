دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۶ تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت ارتش ایالات متحده «هرگز قویتر یا قدرتمندتر از امروز نبوده است» و هیچ کشور دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام میدهد را ندارد.
او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازهای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماهها زودتر از برنامه محقق شده است.
ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد.
او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار، تصویب طرحی شامل ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی و «قانون نجات آمریکا» را در اولویت قرار دهد.
ترامپ گفت تصویب این بودجه میتواند به تامین مالی کامل آنچه او «وزارت جنگ بزرگ ما» خواند، کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسلهای آینده تضمین کند.
رسانه ها به نقل از چند مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است در دیدار با رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، اعلام کند که آماده است زمینه بازگشت آنکارا به برنامه جنگندههای اف-۳۵ را فراهم کند. این دیدار در حاشیه نشست ناتو در آنکارا برگزار خواهد شد.
ترکیه در سال ۲۰۱۹ پس از خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه از برنامه اف-۳۵ کنار گذاشته شد و آمریکا علیه این کشور تحریمهایی اعمال کرد.
به گزارش رویترز، این اقدام احتمالی نشانهای از بهبود روابط دو کشور است و پس از اعلام برنامه واشینگتن برای فروش موتورهای جنگنده به ترکیه مطرح میشود.
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک، در نشست خبری پس از بازی با آمریکا گفت که فولارین بالوگان پس از پایان مسابقه با او صحبت کرد. گارسیا تاکید کرد که مهاجم آمریکا هیچ تقصیری در جنجالهای اخیر نداشته است. بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را ۴ بر یک شکست داد.
او گفت: «بالوگان آمد و با من صحبت کرد و از این کارش خوشم آمد. این اتفاق تقصیر او نیست و او مقصر این ماجراها نیست. این را هم به خودش گفتم. از اینکه آمد و با من صحبت کرد، قدردانی میکنم.»
روز یکشنبه، فیفا در تصمیمی غیرمنتظره و پس از درخواست دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگون را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
این تصمیم جنجالی، واکنشهای گستردهای در پی داشت؛ یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیههایی به تندی به تصمیم فیفا اعتراض کردند.
با این وجود، سرمربی بلژیک حاضر نشد درباره جنجال مربوط بالوگان، اظهارنظر جانبدارانهای کند.
او گفت: «برای ما این موضوع نه لازم بود و نه انگیزهبخش. آنچه واقعا اهمیت داشت، اجرای برنامه بازیمان بود. میخواستیم تیم برتر میدان باشیم. آمریکا تیمی پرانرژی و پویاست. اما ما حتی بدون اینکه کوین دیبروینه در اوج باشد هم گل زدیم.»
صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی عمان بود و پس از «نادیده گرفتن هشدارهای مکرر» هدف قرار گرفت.
صداوسیما افزود مقامهای رسمی تاکنون این گزارش را تایید یا رد نکردهاند.
پیشتر رسانههای آمریکایی به نقل از یک مقام این کشور گزارش داده بودند سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد یکی از کشتیهایی که در تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، احتمالا نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «ال رکیات» متعلق به شرکت «نقیلات» قطر بوده است.
بر اساس یک فایل صوتی منتشرشده، یکی از خدمه اعلام کرده که موتورخانه کشتی دچار آتشسوزی و دود غلیظ شده، اما همه خدمه سالم هستند.
همزمان، والاستریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران آخر هفته گذشته از طریق بیسیم دریایی به کشتیها هشدار داده بود: «موشکها و پهپادهای ما آماده شلیک به سوی شما هستند.» این روزنامه نوشت این پیام در یک فایل صوتی ثبت شده است.
اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه دستکم دو موشک به سوی کشتیهای تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، شلیک کردند.
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، پس از شکست ۴ بر ۱ مقابل بلژیک و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت که تیمش در این مسابقه مانند دیگر بازیهای جام جهانی ظاهر نشد و مسئولیت این عملکرد را بر عهده گرفت.
او گفت: «به بلژیک تبریک میگویم. آنها از ما بهتر بودند. امروز، روز ما نبود. این حرف به معنای بهانه آوردن نیست، چون ما آن چیزی را که این تیم معمولا قادر به ارائه آن است، نشان ندادیم. این واقعیت است.»
پوچتینو گفت: «باید از این مسابقه درس بگیریم. این بخشی از یک فرایند است. باید این بازی را بررسی کنیم و بفهمیم چرا مانند سایر مسابقات جام جهانی به آن نزدیک نشدیم. شاید پاسخ ساده باشد؛ امروز، نه به صورت تیمی و نه به صورت فردی، روز ما نبود. البته کسی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد، خود من هستم.»
او ادامه داد: «باید عملکردمان را بررسی و ارزیابی کنیم، چون این نه نمایشی بود که معمولا ارائه میدهیم و نه شیوهای که به آن بازی میکنیم.»
پوچتینو در نشست خبری هیچ اظهارنظری درباره آینده خود روی نیمکت تیم ملی آمریکا مطرح نکرد.
مائوریسیو پوچتینو پس از پایان مسابقه، بازیکنانش را در حلقهای در میانه زمین جمع کرد و برای آنها سخنرانی کرد.
البته این احتمال وجود دارد که این آخرین حضور او روی نیمکت تیم ملی آمریکا باشد. گفته میشود پیشنهادی برای تمدید قرارداد چهار ساله روی میز او قرار دارد.
باید دید آیا او به کارش با تیم ملی آمریکا ادامه خواهد داد یا نه.