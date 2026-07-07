صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی عمان بود و پس از «نادیده گرفتن هشدارهای مکرر» هدف قرار گرفت.
صداوسیما افزود مقامهای رسمی تاکنون این گزارش را تایید یا رد نکردهاند.
پیشتر رسانههای آمریکایی به نقل از یک مقام این کشور گزارش داده بودند سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد یکی از کشتیهایی که در تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، احتمالا نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «ال رکیات» متعلق به شرکت «نقیلات» قطر بوده است.
بر اساس یک فایل صوتی منتشرشده، یکی از خدمه اعلام کرده که موتورخانه کشتی دچار آتشسوزی و دود غلیظ شده، اما همه خدمه سالم هستند.
همزمان، والاستریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران آخر هفته گذشته از طریق بیسیم دریایی به کشتیها هشدار داده بود: «موشکها و پهپادهای ما آماده شلیک به سوی شما هستند.» این روزنامه نوشت این پیام در یک فایل صوتی ثبت شده است.
اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه دستکم دو موشک به سوی کشتیهای تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، شلیک کردند.
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، پس از شکست ۴ بر ۱ مقابل بلژیک و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت که تیمش در این مسابقه مانند دیگر بازیهای جام جهانی ظاهر نشد و مسئولیت این عملکرد را بر عهده گرفت.
او گفت: «به بلژیک تبریک میگویم. آنها از ما بهتر بودند. امروز، روز ما نبود. این حرف به معنای بهانه آوردن نیست، چون ما آن چیزی را که این تیم معمولا قادر به ارائه آن است، نشان ندادیم. این واقعیت است.»
پوچتینو گفت: «باید از این مسابقه درس بگیریم. این بخشی از یک فرایند است. باید این بازی را بررسی کنیم و بفهمیم چرا مانند سایر مسابقات جام جهانی به آن نزدیک نشدیم. شاید پاسخ ساده باشد؛ امروز، نه به صورت تیمی و نه به صورت فردی، روز ما نبود. البته کسی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد، خود من هستم.»
او ادامه داد: «باید عملکردمان را بررسی و ارزیابی کنیم، چون این نه نمایشی بود که معمولا ارائه میدهیم و نه شیوهای که به آن بازی میکنیم.»
پوچتینو در نشست خبری هیچ اظهارنظری درباره آینده خود روی نیمکت تیم ملی آمریکا مطرح نکرد.
مائوریسیو پوچتینو پس از پایان مسابقه، بازیکنانش را در حلقهای در میانه زمین جمع کرد و برای آنها سخنرانی کرد.
البته این احتمال وجود دارد که این آخرین حضور او روی نیمکت تیم ملی آمریکا باشد. گفته میشود پیشنهادی برای تمدید قرارداد چهار ساله روی میز او قرار دارد.
باید دید آیا او به کارش با تیم ملی آمریکا ادامه خواهد داد یا نه.
آژانس «ایمنی هوانوردی اروپا»، اعتبار هشدار مربوط به پرواز در حریم هوایی مناطق درگیر در «خاورمیانه و خلیج فارس» را تا ۸ ژوییه تمدید کرد.
این تصمیم پس از گزارشها درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز و ادامه نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و پروازها در منطقه، با وجود آتشبس میان ایران و آمریکا، اتخاذ شده است.
با وجود تمام حاشیهها و جنجالهایی که درباره حضور فولارین بالوگان در بازی آمریکا و بلژیک وجود داشت، او تاثیر چندانی بر بازی نگذاشت. با آمار سه شوت و ۱۹ لمس توپ، تنها چند موقعیت نصفهونیمه خلق کرد و همچنین ضربه ایستگاهیای را گرفت که مالک تیلمان آن را به گل تساوی یک-یک تبدیل کرد.
عملکرد ضعیف مهاجم آمریکا درحالی است که روز یکشنبه، فیفا در تصمیمی غیرمنتظره و پس از درخواست دونالد ترامپ، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگون را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
این تصمیم جنجالی، واکنشهای گستردهای در پی داشت؛ یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیههایی به تندی به تصمیم فیفا اعتراض کردند.
اما بالوگان که از ابتدا برای آمریکا به میدان رفت، تاثیری بر روند بازی نگذاشت. هرچند که بخش زیادی از این عملکرد کمفروغ، به نمایش خوب براندون مخل و ناتان انگوی، دو مدافع میانی بلژیک، بازمیگشت که بهخوبی مهاجم موناکو را مهار کردند.
بالوگان در مدت ۹۰ دقیقه بازی در سیاتل تنها ۱۹ بار توپ را لمس کرد؛ کمتر از هر بازیکن دیگری که از ابتدا در ترکیب حضور داشت. حتی آمادو اونانا، که پس از تنها ۲۰ دقیقه به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد، لمس توپ بیشتری نسبت به او داشت.
مهاجم آمریکا همچنین در مجموع تنها سه شوت در این مسابقه ثبت کرد.
پیش از مسابقه، تمام بحثها حول در دسترس بودن فولارین بالوگون میچرخید، اما در نهایت حضور او تاثیر چندانی بر نتیجه نداشت.
این، بدون تردید، ضعیفترین عملکرد بالوگان در این جام جهانی بود؛ حتی ضعیفتر از دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین که در آن با کارت قرمز از زمین اخراج شد.
علاوه بر این، تیم ملی آمریکا تا دقیقه ۸۲ مسابقه نتوانست دومین شوت خود را در چارچوب دروازه ثبت کند؛ زمانی که فولارین بالوگون ضربهای محکم زد، اما توپ مستقیما به تیبو کورتوا برخورد کرد.
تنها شوت دیگر آمریکا در چارچوب، ضربه ایستگاهی مالک تیلمان در دقیقه ۱۷ بود که پس از برخورد به مدافع تغییر مسیر داد و برای لحظاتی بازی را به تساوی کشاند.
واکنش سرمربی بلژیک
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر نشد درباره جنجال مربوط به حضور فولارین بالوگان پیش از بازی اظهارنظر جانبدارانهای کند.
او گفت: «برای ما این موضوع نه لازم بود و نه انگیزهبخش. آنچه واقعا اهمیت داشت، اجرای برنامه بازیمان بود. میخواستیم تیم برتر میدان باشیم. آمریکا تیمی پرانرژی و پویاست. اما ما حتی بدون اینکه کوین دیبروینه در اوج باشد هم گل زدیم.»
رودی گارسیا همچنین گفت که بالوگان پس از پایان مسابقه با او صحبت کرد: «بالوگان آمد و با من صحبت کرد و از این کارش خوشم آمد. این اتفاق تقصیر او نیست و او مقصر این ماجراها نیست. این را هم به خودش گفتم. از اینکه آمد و با من صحبت کرد، قدردانی میکنم.»
رسانههای جمهوری اسلامی گزارش دادند جنازه علی خامنهای بامداد سهشنبه برای برگزاری مراسم تشییع به مسجد جمکران قم منتقل شد و از شامگاه دوشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در مسیر این مسجد و اطراف آن تجمع کردهاند.
بر اساس این گزارشها، قرار است عبدالله جوادی آملی بر جنازه خامنهای و نزدیکانش که در حمله اسرائیل در نخستین دقایق جنگ کشته شدند، نماز میت بخواند.
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