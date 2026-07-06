رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کییف، گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دستکم سه کشته بر جا گذاشت.روسیه در هفتههای اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده است.
این حملات همزمان با ادامه جنگ و در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام میشود؛ نشستی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز در آن شرکت کند.
دولت بریتانیا برای جلوگیری از تاثیرگذاری پولهای خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمکهای مالی به احزاب و نامزدهای سیاسی را سختتر کرد.
به گزارش رویترز، این تصمیم پس از بازداشت یک سیاستمدار پیشین حزب «اصلاحات بریتانیا» به اتهام دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانی و بیان مواضع به سود روسیه و همچنین بررسی دخالت مالی کشورهای خارجی در سیاست بریتانیا اتخاذ شد. این بررسیها نشان داد روسیه، چین و جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی هستند که در پی تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی بریتانیا بودهاند.
بر اساس مقررات جدید، نامزدهای سیاسی باید کمکهای مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را پیش از نامزدی اعلام کنند و ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی نیز مشروع بوده است.
نیمار پس از حذف برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در استادیوم متلایف نیویورک با چشمانی اشکبار اعلام کرد دوران حضورش در تیم ملی به پایان رسیده است. او به شبکه گلوبو گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم. حالا دیگر تمام شده است. اینجا شروع کردم و اینجا هم تمامش میکنم.»
این مهاجم ۳۴ ساله در شکست ۲ بر ۱ برزیل، تنها گل تیمش را از روی نقطه پنالتی در وقتهای تلفشده به ثمر رساند، اما دو گل ارلینگ هالند باعث شد برزیل زودترین حذف خود از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ را تجربه کند.
نیمار پس از سوت پایان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی روی زمین افتاد و اشک ریخت. همتیمیهایش او را دلداری دادند.
او پس از دقایقی به روی سکوها رفت و در کنار همسرش، برونا بیانکاردی و پسرش داوی لوکا نشست.
نیمار نخستین بازی ملی خود را در تابستان ۲۰۱۰، در دیداری دوستانه مقابل آمریکا در ورزشگاه متلایف انجام داد و نخستین گل ملیاش را نیز در همان مسابقه به ثمر رساند.
او دوران حضورش در تیم ملی برزیل را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این کشور با ۸۰ گل، سه گل بیشتر از پله، به پایان میرساند.
گل نیمار در وقتهای تلفشده دیدار مقابل نروژ، او را پس از پله به دومین بازیکن برزیلی تبدیل کرد که در چهار دوره جام جهانی گلزنی کرده است. او همچنین با ۱۳۰ بازی ملی، پس از کافو با ۱۴۲ بازی، دومین بازیکن باسابقه تاریخ تیم ملی برزیل است.
نیمار به دلیل مصدومیت مزمن ساق پای راست، تنها در دو مسابقه از پنج بازی برزیل در این جام جهانی به میدان رفت. او مقابل اسکاتلند ۱۵ دقیقه بازی کرد و برابر نروژ از دقیقه ۶۷ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.
ستاره اصلی برزیل در بیش از یک دهه گذشته، در سالهای اخیر بارها با مصدومیت مواجه شد و همین موضوع از تاثیرگذاری او کاست. اکنون فوتبال برزیل وارد دورهای تازه شده و نسل جدید در حال تحویل گرفتن تیم ملی است.
بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پولهای خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمکهای مالی-سیاسی خارجی را تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب «اصلاحات بریتانیا» به دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانیها و ابراز سخنانی بهسود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد.
این گزارش حاکی از آن است که بررسیها نشان داد که بریتانیا با مشکل مداوم کشورهای خارجی، از جمله روسیه، چین و ایران، که سعی در تأثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند، روبرو است. نتیجه بررسی، دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
رویترز نوشت این قوانین در شرایطی وضع میشوند که نایجل فاراژ، رهبر حزب ضد مهاجرت اصلاحات بریتانیا، توسط ناظر استانداردهای پارلمانی در مورد اینکه آیا او باید کمک مالی پنچ میلیون پوندی (۶.۶۸ میلیون دلاری) یک میلیاردر ارز دیجیتال مستقر در تایلند را که قبل از اعلام نامزدی فاراژ برای عضویت در پارلمان اهدا شده بود، اعلام میکرد، تحت بررسی است.
در این ارتباط، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا اعلام کرد که از این پس، نامزدهای سیاسی موظفند کمکهای مالی بیش از ۲۲۳۰ پوندی خود را قبل از نامزدی اعلام کنند و ثابت کنند که هرگونه بودجهای که قبل از نامزدی دریافت کردهاند، از منابع مشروع بوده است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل نروژ و حذف غیرمنتظره از مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، گفت: فکر میکنم عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما فوتبال همین است؛ ورزش همین است. گاهی باید تلخی شکست را پذیرفت.»
او همچنبین گفت «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد: «به استعدادهای جوان نیاز داریم. به بازیکنان سطح بالایی نیاز داریم که وارد فوتبال برزیل شوند.»
اظهارات آنچلوتی درحالی است که برزیل که از سال ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشت پیش از مرحله یکچهارم نهایی از جام جهانی کنار برود، در این مسابقه هرگز نتوانست ریتم همیشگی خود را پیدا کند.
نروژ از همان آغاز بازی با اعتمادبهنفس ظاهر شد. سندر برگه در سه دقیقه ابتدایی گلزنی کرد، اما گل او به دلیل آفساید مردود شد. همچنین اوریان نیلند پنالتی برونو گیمارش را مهار کرد؛ انتخابی که با توجه به تجربه نهچندان زیاد گیمارش در زدن پنالتی، برای بسیاری از هواداران سوالبرانگیز بود.
آنچلوتی درباره انتخاب برونو گیمارش برای زدن پنالتی گفت که این تصمیم بر اساس تحلیل آماری گرفته شده بود: «بر اساس آمار، نیمار بهترین گزینه برای زدن پنالتی بود، بعد رافینیا و سپس برونو گیمارش. بنابراین برونو را انتخاب کردیم، چون احساس کردیم بهترین پنالتیزن حاضر در زمین است.» نیمار و رافینیا در ترکیب اصلی برزیل حضور نداشتند.
آنچلوتی گفت: «در ابتدای بازی به نظرم تیم تحت کنترل بود و موقعیت خلق میکردیم. فشار آوردن بیش از حد دشوار بود، چون نروژ با نفرات زیاد دفاع میکرد و افزایش فشار، ریسک بالایی داشت.»
او افزود برزیل به کار خود ادامه خواهد داد و «به دنبال ایدههای جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد.
حذف غیرمنتظره برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، ممکن است پایان دوران ملی نیمار باشد. ستاره ۳۴ ساله برزیل پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش گفت: «تلاش کردم… دیگر تمام شد.»
به گزارش رویترز، نیمار پس از شکست ۲ بر ۱ برزیل مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، تلویحاً از پایان دوران حضورش در تیم ملی خبر داد؛ شکستی که پنجقهرمان جهان را از رقابتها حذف کرد و انتظار این تیم برای کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان را طولانیتر ساخت.
نیمار در این دیدار تنها گل برزیل را در وقتهای تلفشده از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، اما این گل مانع حذف سلسائو نشد.
این مهاجم ۳۴ ساله پس از پایان مسابقه در گفتوگویی کوتاه با کارشناس شبکه برزیلی ge tv، با اشاره به ورزشگاه ایست رادرفورد در ایالت نیوجرسی گفت: «تلاش کردم، تلاش کردم… دیگر تمام شد! از همینجا شروع کردم و همینجا هم تمامش کردم.»
او به این نکته اشاره داشت که نخستین بازی ملی خود را نیز در سال ۲۰۱۰ در همین ورزشگاه و در دیداری دوستانه برابر آمریکا انجام داده بود.
نیمار پس از پایان بازی اشک ریخت. حذف برزیل در مرحله یکهشتم نهایی، ضعیفترین عملکرد این تیم در جام جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون به شمار میرود.
این شکست همچنین برزیل را در آستانه ثبت طولانیترین دوره بدون قهرمانی در جام جهانی از زمان نخستین قهرمانیاش قرار داده است. اگر سلسائو تا سال ۲۰۳۰ جام قهرمانی را به دست نیاورد، ۲۸ سال از آخرین قهرمانی این تیم در جام جهانی گذشته خواهد بود.
در صورت تایید بازنشستگی ملی نیمار، او دوران حضور خود در تیم ملی برزیل را با ۱۳۰ بازی، ۸۰ گل و ۵۸ پاس گل به پایان خواهد رساند.
نیمار در دوران حرفهای خود با باشگاههایش عناوین متعددی به دست آورده، اما تنها جام او با تیم ملی بزرگسالان برزیل، قهرمانی در جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۳ بوده است.