شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برای دعوتش به این مجلس گفت: «پیامی که به لاهه بردم، ساده بود: رنج و خواستههای مردم ایران باید به محور اصلی سیاست بینالمللی در قبال ایران تبدیل شود.»
او تاکید کرد: :توانمند کردن مردم ایران، نه جسورتر کردن این حکومت، صلح و ثباتی پایدار به همراه خواهد داشت.»
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال، دوشنبه ۱۵ تیر در یادداشتی با اشاره به قصد تهران برای کنترل تنگه هرمز نوشت که رهبران حکومت ایران برای رسیدن به این هدف امتیازات ویژهای را برای کشورهایی که آنها را دوست خود میدانند، از جمله چین در نظر گرفتهاند.
بهنوشته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی هرگز اهداف خود را درباره تنگه هرمز پنهان نکرده است: مالکیت ایران بر تنگه هرمز و عبور کشتیها تنها در ازای پرداخت عوارض و دریافت مجوز از تهران. حکومت ایران اکنون برای تحقق چنین امری اعلام کرده است که کشورهای «دوست» مانند چین ممکن است در این آبراه بینالمللی از امتیازاتی ویژه برخوردار شوند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین شنبه ۱۳ تیر در پکن اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز قطعا هزینه خدمات دریافت خواهد کرد اما چین و دیگر کشورهای «دوست» ممکن است درباره میزان و نوع این هزینهها از «ملاحظات ویژه» برخوردار شوند.
بهنوشته والاستریت ژورنال به این ترتیب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عامل تعیینکننده جریان انرژی جهان تبدیل خواهد شد و این وضعیت با «عبور آزاد» یا «باز بودن تنگه هرمز» که دونالد ترامپ و جیدی ونس، رییسجمهوری آمریکا ومعاون او آن را مهمترین دستاورد توافق خود معرفی کردهاند، همخوانی ندارد.
شورای سردبیری این روزنامه در سرمقاله خود افزوده است: « اگر متن یادداشت تفاهم را با دقت بخوانیم، این توافق ایران را تنها برای مدت ۶۰ روز متعهد میکند که عوارضی دریافت نکند و در عین حال به تهران اختیار میدهد که در گفتوگو با عمان، سازوکار آینده اداره و خدمات دریایی در تنگه را تعیین کند.»
دولت ترامپ استدلال میکند که عبارتبندی دقیق توافق به اندازه توازن قدرت اهمیت ندارد. بهنوشته والاستریت ژورنال این استدلال قابل درک است، اما حکومت ایران تنها چند هفته پیش با پهپاد به دو کشتی حمله کرد و همچنان کشتیهایی را که از مسیر آزاد عمان در تنگه هرمز عبور میکنند، تهدید میکند.
در روزهای اخیر، نزدیک به یکسوم کشتیهای عبوری از مسیر عمان استفاده کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد اقدامات قهری جمهوری اسلامی هنوز بهطور کامل موفق نبوده است اما حکومت ایران هر زمان که بخواهد میتواند دوباره به شناورها حمله کند. این حکومت تاکنون کشتیها را وادار کرده است سیستمهای شناسایی خود را خاموش کنند، ناگهان تغییر مسیر دهند و برای عبور به حمایت نظامی آمریکا متکی باشند. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال بررسی مصالحههایی با جمهوری اسلامی هستند تا عبور کشتیها را تضمین کنند.
بهنوشته شورای سردبیری والاستریت ژورنال اهمیت این موضوع تنها مالی یا مربوط به ایجاد یک سابقه جدید نیست. در حالی که ترامپ میکوشد از این درگیری عبور کند، جمهوری اسلامی همچنان میجنگد تا بتواند روزبهروز و کشتیبهکشتی تصمیم بگیرد که کدام کشورها سوخت خود را بهموقع دریافت کنند. تهران که در زمان جنگ دوباره از «سلاح نفت» استفاده کرد، اکنون میکوشد همان ابزار را در دوران صلح نیز به شکلی رسمی و مشروع تثبیت کند.
در پایان این یادداشت تاکید شده است که اعطای امتیاز ویژه از سوی جمهوری اسلامی به چین در تنگه هرمز نشان میدهد که کشورهای رقیب آمریکا همچنان به همکاری با یکدیگر ادامه میدهند و این همکاری به زیان منافع ایالات متحده است. تهران برای فروش نفت خود و بازسازی برنامه موشکیاش به پکن وابسته است. مسکو نیز در ازای پهپادها و مهمات تولید انبوه ایران، تجهیزات نظامی و اطلاعات در اختیار تهران قرار میدهد. اگر جمهوری اسلامی مالک و ادارهکننده تنگه هرمز شود، عبور رایگان این کشورها از این آبراه را میتوان تضمینشده دانست.
روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از دیپلماتهای غربی و مقامهای سیاسی خاورمیانه گزارش داد احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافقی جامع برای پایان دادن به جنگ «پایین» است. به نوشته این روزنامه، اظهارات تند مقامهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنهای، درخواستها برای انتقام از دونالد ترامپ و همچنین جلوگیری فرماندهان سپاه پاسداران از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بر پیچیدگی مذاکرات افزوده است.
این گزارش میافزاید با وجود کاهش حملات سپاه پاسداران به کشتیها در تنگه هرمز، تهران از درآمد روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حاصل از تردد کشتیهای مرتبط با ایران و نیز ازسرگیری واردات کالا، از جمله تجهیزات صنعتی و نظامی، سود میبرد. به نوشته اسرائیل هیوم، اکنون حدود ۶۰ درصد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به نوعی با ایران مرتبط هستند.
اسرائیل هیوم همچنین نوشت دور بعدی مذاکرات قرار است ۱۱ ژوییه در پاکستان برگزار شود و بر موضوعهایی چون لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و نظارت بر برنامه هستهای متمرکز باشد. با این حال، جمهوری اسلامی علاوه بر این مطالبات، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را نیز به عنوان یکی از شروط خود مطرح کرده است؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، دستیابی به توافقی پایدار را دشوارتر میکند.
والاستریت ژورنال نوشت جمهوری اسلامی قصد دارد برای عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، اما ممکن است برای کشورهای «دوست» از جمله چین، امتیازهای ویژهای در نظر بگیرد.
این روزنامه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی در چین گزارش داد تهران «قطعا» از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد، اما چین و دیگر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ممکن است از نظر میزان یا نوع این هزینه، مشمول «ملاحظات ویژه» شوند.
به نوشته والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی مدعی است یادداشت تفاهم با آمریکا به آن حق اعمال چنین سازوکاری را داده، اما واشینگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این برداشت را رد کرده و بر آزادی کشتیرانی و بینالمللی بودن تنگه هرمز تاکید دارند.
به گزارش سایت هرانا، سیامک امینی، زندانی سیاسی در زندان اوین که به بیماری خودایمنی و پوکی استخوان شدید مبتلاست، بیش از یک سال است که به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، از اعزام به بیمارستان و دریافت آمپول مربوط به بیماری خود محروم مانده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سیامک امینی با تایید این موضوع به هرانا گفت: سیامک امینی باید داروی مورد نیاز خود را هر چهار ماه یکبار تزریق کند و خانواده این زندانی طی این مدت دستکم چهار بار برای تزریق آمپول و انجام آزمایشهای تخصصی مرتبط با بیماری او، نوبت معاینه دریافت کردهاند.
به گفته این منبع، امینی در تاریخ ۱ تیر سال جاری، به دلیل نبود امکانات درمانی کافی در زندان، به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد، اما پس از آنکه از بستن پابند و دستبند و همچنین پوشیدن لباس زندان خودداری کرد، روند درمان او ناتمام ماند و پس از انجام عکسبرداری، بدون تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد.
طبق این گزارش، این زندانی سیاسی به دلیل مصرف مداوم کورتون و محرومیت از معاینات دورهای ضروری، به پوکی استخوان مبتلا شده و در پی آن، دچار شکستگی در ناحیه تحتانی دنده نیز شده است.
امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، گفت: «پس از قیام انقلاب شیر و خورشید، کشتار مردم و سرکوبهای گسترده، حتی برای دولتهای اروپایی که به سیاست مماشات گرایش داشتند، دیگر مانند گذشته آسان نیست که با جمهوری اسلامی به توافق برسند. نگاه بخش قابل توجهی از سیاستمداران اروپایی نسبت به گذشته تغییر کرده است.»
او افزود: «تصور نمیکنم دولت فعلی آمریکا در نهایت بتواند با جمهوری اسلامی به توافقی پایدار دست پیدا کند. شاید بتواند این بحران را برای مدتی به تعویق بیندازد، اما در نهایت، به نظر میرسد با همان مسئلهای روبهرو خواهد شد که از نگاه ایرانیان، راهحل نهایی آن، پایان جمهوری اسلامی است.»