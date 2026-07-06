عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت گفت‌وگوها «از باب اکل میته» است و اگر مذاکره‌ای انجام می‌شود، «از سر ناچاری» است.

او افزود: «حرف اول ما انتقام است؛ انتقامی که به‌گونه‌ای باشد که دشمنان را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آن‌ها وارد شده، آرام سازد.»

رییس پیشین سازمان صداوسیما تاکید کرد مذاکره‌کنندگان باید بدانند که مردم «جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع، به چیز دیگری رضایت نخواهند داد.»

ضرغامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و دفن علی خامنه‌ای را «تجلی مفهوم بعثت مردم» دانست و گفت آن‌ها با همه وجود از انتقام و خون‌خواهی سخن گفتند و با حضور میلیونی خود این پیام را به جهان رساندند که ایرانی‌ها به دنبال انتقام هستند و هرگز این موضوع را فراموش نمی‌کنند.