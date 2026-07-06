وبسایت خبری - تحلیلی «یورو آسیا ریویو» در گزارشی نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبردی متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتهاند؛ راهبردی که حفظ کانالهای دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب میکند.
این تحلیل میافزاید کشورهای عربی، با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنهای و حمایت از ادامه مذاکرات، در بیانیه منامه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتیها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی تاکید کردهاند. هدف این رویکرد،به نوشته «یورو آسیا ریویو»، تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار، بدون اعطای مشروعیت به نفوذ منطقهای آن است.
علیرضا فغانی، داور ایرانی بازی مکزیک و انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، شب سختی را در جو استثنایی استادیوم آزتکای مکزیک پشتسر گذاشت، علاوه بر این، او در چند صحنه مهم بازی، با تصمیم کمک داور ویدیویی موافقت کرد.
درحالی که انگلیس نیمه اول را با نتیحه ۲ بر یک به پایان برده بود، بازی در نیمه دوم با دو صحنه سرنوشتساز وارد مرحله تازهای شد.
ابتدا جرل کوانساه در دقیقه ۵۴، پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، به دلیل تکل خطرناک با استوک باز روی خسوس گایاردو با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.
این اتفاق برای لحظاتی هواداران مکزیک را به وجد آورد، اما انگلیس خیلی زود با پنالتی هری کین اختلاف را دوباره به دو گل رساند.
دارن کن، کمکداور فینال جام جهانی ۲۰۱۰، در شبکه بیبیسی گفت: «این صحنه کاملا مستحق کارت قرمز بود. کوانساه ابتدا توپ را زد، اما طبق قوانین فوتبال این موضوع اهمیتی ندارد. او سپس با استوک روی ساق پای حریف رفت و داور چارهای جز نشان دادن کارت قرمز نداشت. صددرصد کارت قرمز بود.»
با این حال، مکزیک بار دیگر به بازی برگشت و پس از آنکه علیرضا فغانی، داور مسابقه، با بازبینی صحنه در کنار زمین تشخیص داد هری کین روی برایان گوتیرس خطا کرده، یک ضربه پنالتی به سود مکزیک اعلام شد. رائول خیمنس نیز این پنالتی را به گل تبدیل کرد.
کن درباره این تصمیم نیز گفت: «این هم پنالتی بود. متاسفانه کین به پای بازیکن مکزیک ضربه زد. این صحنه تا حدی شبیه پنالتیای بود که انگلیس در نخستین بازی مرحله گروهی پس از خطای لوکا مودریچ به دست آورد. کین متوجه حضور بازیکن حریف در پشت سرش نبود.»
جو هارت، دروازهبان پیشین تیم ملی انگلیس، نیز معتقد بود همه تصمیمهای مهم داور درست بوده است.
او به بیبیسی گفت: «فکر میکنم داور در هر سه صحنه مهم، یعنی هر دو پنالتی و کارت قرمز، تصمیم درستی گرفت. به محض دیدن تصاویر تکراری، قلبم فرو ریخت. کوانساه مستحق اخراج بود، کین به توپ نرسید و در صحنه پنالتی انگلیس هم آنتونی گوردون زودتر از مدافع به توپ رسید.»
تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در دیداری مهیج و تماشایی، در حالی که ۱۰ نفره بود، مکزیک را در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد، به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و حریف نروژ شد.
گلهای این مسابقه را جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ و هری کین در دقیقه ۵۴ از روی نقطه پنالتی برای انگلیس، و خولیان کینیونس در دقیقه ۴۲ و رائول خیمنس در دقیقه ۶۹ برای مکزیک به ثمر رساندند.
انگلیس با وجود اخراج یک بازیکن، فشار سنگین دقایق پایانی مکزیک و جو پرالتهاب ورزشگاه آزتکا، میزبان مشترک جام جهانی را از رقابتها کنار زد و یکی از جذابترین و بهیادماندنیترین دیدارهای این دوره را رقم زد.
جود بلینگام ابتدا با ضربه سر روی سانتر دقیق بوکایو ساکا قفل بازی را شکست و سپس، تنها ۹۹ ثانیه بعد، با استفاده از پاس هری کین دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند.
خولیان کینیونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلهای مکزیک را جبران کرد، اما در نیمه دوم، هری کین تنها چند دقیقه پس از اخراج جرل کوانساه به دلیل تکل خشن روی خسوس گایاردو، از روی نقطه پنالتی گل سوم انگلیس را به ثمر رساند.
رائول خیمنس نیز در نیمه دوم، تنها چند لحظه پس از گل کین، پنالتی حاصل از خطای او روی خسوس گایاردو را تبدیل به گل کرد تا اختلاف دوباره به یک گل کاهش یابد.
اما در نهایت این شاگردان توخل بودند که به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.
همچنین هری کین، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، با گلزنی از روی نقطه پنالتی برابر مکزیک، ششمین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر رساند و پشت سر مسی، امباپه و هالند، چهارمین گلزن برتر جام شد.
همچنین کین موفق شد با رسیدن به رکورد گرد مولر، با ۱۴ گل پس از مسی (۲۰)، امباپه (۱۹)، کلوزه (۱۶) و رونالدو (۱۵)، به پنجمین گلزن برتر تاریخ جهانی تبدیل شود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف بامداد دوشنبه ۱۵ تیر، دستکم سه نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. نیروهای امداد همچنان در حال جستوجو و تخلیه ساکنان از ساختمانهای آسیبدیده هستند.
به گزارش رویترز، تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کییف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد در این حملات دستکم سه نفر جان باختهاند. او پیشتر شمار مجروحان را هفت نفر اعلام کرده بود و گفت تنها در منطقه تاریخی پودیلسکی، چهار ساختمان مسکونی هدف حمله قرار گرفتهاند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت نیروهای امداد در حال خارج کردن ساکنان از ساختمانهایی هستند که در حملات شبانه بهشدت آسیب دیدهاند. او اعلام کرد از یک ساختمان مسکونی در منطقه پودیلسکی که بخشی از آن فروریخته، ۱۵ نفر تخلیه شدهاند؛ از جمله سه زن و شش کودک که از طبقات بالایی ساختمان به محل امن منتقل شدند.
به گفته تکاچنکو، سه ساختمان مسکونی دیگر نیز در منطقه دارنیتسکی در شرق کییف هدف حمله قرار گرفتند. این منطقه پنجشنبه گذشته نیز در جریان یکی از بزرگترین حملات روسیه به پایتخت اوکراین آسیب دیده بود؛ حملهای که در آن صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک شد و دستکم ۳۰ نفر کشته شدند.
خبرنگاران رویترز در کییف از وقوع چندین انفجار در داخل و اطراف شهر خبر دادند و اعلام کردند سامانههای پدافند هوایی اوکراین برای رهگیری پهپادهای روسی فعال شده بودند.
تصاویر منتشرشده در کانالهای غیررسمی تلگرام، آتشسوزی چندین برج مسکونی و یک ساختمان تجاری پس از اصابت موشک یا پهپاد را نشان میدهد. تصاویر دیگری نیز از خسارت گسترده به داخل ساختمانها حکایت دارد.
همزمان، وبلاگنویسان محلی از شهروندان خواستند به دلیل دود غلیظ ناشی از حملات، پنجرههای خود را بسته نگه دارند. بسیاری از ساکنان نیز برای در امان ماندن از حملات، به ایستگاههای متروی کییف و پارکینگهای زیرزمینی پناه بردند.
این حملات پس از آن انجام شد که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر درباره حمله قریبالوقوع روسیه به ساکنان کییف هشدار داده بود.
دو گل جود بلینگام در فاصله تنها ۹۹ ثانیه، در بازی مکزیک - انگلیس، مسابقهای را که از قبل هم پرتنش بود، کاملا دگرگون کرد.
ظاهرا فعلا باید همه بحثها درباره ارتفاع شهر مکزیکوسیتی را کنار گذاشت. بلینگام در کمتر از دو دقیقه، دو بار در جای درست و زمان مناسب قرار گرفت و سانترهای بوکایو ساکا و هری کین را به گل تبدیل کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که مکزیک حدود ۳۵ دقیقه جریان بازی را در اختیار داشت.
انگلیس برای مدتی طولانی انگار حتی توپ را هم لمس نکرده بود، اما دو حمله سریع و مستقیم از سمت راست و دو گل جود بلینگام در دقایق ۳۶ و ۳۸ باعث شد نتیجه، به شکلی باورنکردنی، ۲ بر صفر به سود انگلیس شود.
دفع توپ او در وقتهای تلفشده نیمه نخست، که مانع گلزنی سزار مونتس شد، بیش از پیش کیفیت بالای او را به نمایش گذاشت.
چهار دقیقه پس از بریس بلینگام، گل خولیان کینیونس برای مکزیک نیز فوقالعاده بود و برای مدتی روند هجومی انگلیس را متوقف کرد.
بلینگام نخستین بازیکن پس از دیگو مارادونا در سال ۱۹۸۶ است که در ورزشگاه آزتکا دبل کرده است.
سریعترین دبلهای تاریخ جام جهانی
۲۰۱۴: تونی کروس — ۷۰ ثانیه | آلمان - برزیل
۲۰۲۲: کیلیان امباپه — ۹۵ ثانیه | فرانسه - آرژانتین
۲۰۲۶: جود بلینگام — ۹۹ ثانیه | انگلیس - مکزیک
دولت بریتانیا برای جلوگیری از تاثیرگذاری پولهای خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمکهای مالی به احزاب و نامزدهای سیاسی را سختتر کرد.
به گزارش رویترز، این تصمیم پس از بازداشت یک سیاستمدار پیشین حزب «اصلاحات بریتانیا» به اتهام دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانی و بیان مواضع به سود روسیه و همچنین بررسی دخالت مالی کشورهای خارجی در سیاست بریتانیا اتخاذ شد. این بررسیها نشان داد روسیه، چین و جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی هستند که در پی تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی بریتانیا بودهاند.
بر اساس مقررات جدید، نامزدهای سیاسی باید کمکهای مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را پیش از نامزدی اعلام کنند و ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی نیز مشروع بوده است.