شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که حزبالله در حال بازسازی توان نظامی، سازماندهی دوباره نیروهای خود و آمادهسازی برای احتمال ازسرگیری درگیریها است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد حزبالله در حال انتقال نیرو به جنوب لبنان و تقویت حضور خود در این منطقه است.
در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای همه سناریوهای احتمالی آماده میکند و چندین طرح عملیاتی برای ازسرگیری احتمالی درگیریها تدوین کرده است.
آی۲۴نیوز همچنین خبر داد مقامهای اسرائیلی احتمال شکست توافق اخیر با بیروت برای بازگرداندن کنترل جنوب این کشور به ارتش لبنان را منتفی نمیدانند و به همین دلیل، ارتش اسرائیل برای احتمال آغاز مجدد عملیات نظامی آماده میشود.
همزمان با مراسم دفن علی خامنهای، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت هر رهبر جمهوری اسلامی که برای نابودی اسرائیل برنامهریزی کند، به سرنوشتی مشابه علی خامنهای دچار خواهد شد.
همچنین رسانههای اسرائیل به نقل از مقامهای امنیتی گزارش دادند مراسم دفن علی خامنهای با هدف مشروعیتبخشی به جانشینی پسرش، مجتبی خامنهای، برنامهریزی شده بود.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
سایت هرانا گزارش داد کریگ فورمن و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتصاب غذا بهسر میبرند و از رسیدگی پزشکی محروماند. لیندزی ۴۹ روز و کریگ ۵۸ روز است در اعتراض به شرایط نگهداری، قطع تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه اعتصاب کردهاند.
هرانا نوشت لیندزی برای رفتن به بهداری باید مسیری طولانی، شامل یک راهرو و حدود ۳۰ پله را طی کند و این زوج در مدت اعتصاب از معاینه پزشکی در محل و ویزیت پزشک یا پرستار محروم بودهاند.
لیندزی حدود ۱۰ روز است چکاپ نشده و با سرگیجه، لرزش بدن، ضعف شدید، افت قند خون، نوسان فشار خون و کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن روبهروست. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده است.
بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی از داروهای ضروری، عینک، کتاب و لوازم بهداشتی ارسالی سفارت بریتانیا محروم ماندهاند و با وجود تایید پزشک بهداری و مسئولان بند، حفاظت زندان با وجود وعده قبلی به سفیر بریتانیا از تحویل این اقلام خودداری کرده است.
این زوج که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، از تماس با خانواده، فرزندان و حتی یکدیگر محروماند. فشارها بر آنان پس از مصاحبه با بیبیسی درباره اعدامها در ایران تشدید شده است؛ کریگ در دوران حبس شاهد انتقال زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای حکم بوده و اکنون نیز با شماری از افراد در آستانه اعدام همبند است.
شرکت تحلیلی کلپر گزارش داد هند تدابیر اضطراری تامین گاز را که پس از اختلال در حملونقل گاز طبیعی مایع (الانجی) از تنگه هرمز به اجرا گذاشته بود، لغو کرده است.
بنا بر اعلام دولت هند، برقراری آتشبس، ادامه مذاکرات و ازسرگیری تردد دریایی، زمینه را برای اتخاذ این تصمیم فراهم آورده است.
کلپر در عین حال تاکید کرد تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان به سطح پیش از درگیریها بازنگشته است.
بر اساس این گزارش، در ماه گذشته میلادی ۳۶ نفتکش حامل الانجی از این آبراه حیاتی عبور کردند.
شبکه خبری العربیه گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، هفته جاری به بیروت سفر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کوپر قرار است گزارش سنتکام درباره مناطق مورد اختلاف میان اسرائیل و لبنان را به مقامهای لبنانی ارائه کند.
منابع لبنانی به العربیه گفتند زمانی برای خروج اسرائیل از این مناطق در جنوب لبنان تعیین نشده است.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف بامداد دوشنبه دستکم ۱۲ کشته و حدود ۵۰ زخمی بر جا گذاشت و به دهها ساختمان مسکونی خسارت سنگین وارد کرد. این حمله تنها چند روز پس از مرگبارترین حمله سال جاری به پایتخت اوکراین انجام شد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در حال بیرون کشیدن ساکنان از ساختمانهایی هستند که در حملات شبانه بهشدت آسیب دیدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار کشتهشدگان در پایتخت به ۱۲ نفر رسیده و حدود ۵۰ نفر نیز در نقاط مختلف شهر زخمی شدهاند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حمله از ۶۸ موشک، از جمله ۲۳ موشک بالستیک و شش موشک سوپرسونیک و هایپرسونیک، همراه با ۳۵۱ پهپاد استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، سامانههای پدافند هوایی اوکراین ۳۷ موشک و ۳۲۶ پهپاد را رهگیری کردند یا از کار انداختند، اما هیچ یک از موشکهای بالستیک و موشکهای سوپرسونیک و هایپرسونیک رهگیری نشدند.
اوکراین بارها اعلام کرده است با کمبود موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت روبهروست. سامانهای که به گفته مقامهای این کشور، تنها سامانه موثر برای مقابله با موشکهای بالستیک به شمار میرود.
این حمله تنها چند روز پس از حمله بامداد ۱۱ تیر روسیه به کییف انجام شد. حملهای که با ۳۱ کشته، مرگبارترین حمله به پایتخت اوکراین از آغاز سال جاری بود.
عملیات نجات ادامه دارد
به گفته خدمات اضطراری اوکراین، دستکم ۱۵ ساختمان مسکونی در این حمله آسیب دیده یا ویران شدهاند؛ از جمله یک ساختمان ۹ طبقه در منطقه تاریخی پودیلسکی که از طبقه پنجم به بالا بهشدت تخریب شده است.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند تنها در منطقه پودیلسکی، چهار ساختمان مسکونی هدف قرار گرفتهاند.
دفتر دادستان کل اوکراین نیز اعلام کرد مناطق پودیلسکی و دارنیتسکی بیشترین آسیب را دیدهاند و دو منطقه دیگر شهر نیز خسارت دیدهاند.
نیروهای امدادی با استفاده از نردبانهای آتشنشانی به طبقات بالایی ساختمانها دسترسی پیدا کردند و همزمان آتشنشانان در حال مهار آتشسوزیهای باقیمانده بودند.
به گفته شهردار کییف، ۱۵ نفر از ساختمان آسیبدیده در پودیلسکی تخلیه شدند؛ از جمله سه زن و شش کودک که از طبقات بالایی به محل امن منتقل شدند.
خبرنگاران رویترز از وقوع چندین انفجار در داخل و اطراف کییف خبر دادند و گفتند سامانههای پدافند هوایی اوکراین برای مقابله با پهپادهای روسیه فعال شده بودند.
تصاویر منتشرشده در کانالهای غیررسمی تلگرام نیز آتشسوزی چند برج مسکونی و یک ساختمان تجاری و خسارت گسترده به داخل ساختمانها را نشان دادند.
همزمان، وبلاگنویسان محلی از شهروندان خواستند به دلیل دود غلیظ ناشی از حملات، پنجره خانههای خود را بسته نگه دارند.
بسیاری از ساکنان نیز برای در امان ماندن از حملات، به ایستگاههای متروی کییف و پارکینگهای زیرزمینی پناه بردند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با استفاده از تسلیحات دوربرد دقیق پرتابشونده از هوا، زمین و دریا و همچنین پهپادها، «حملهای گسترده» علیه کییف و دیگر مناطق اوکراین انجام داده و تاسیسات نظامی، انرژی و فرودگاههای نظامی را در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار داده است.
بندر اودسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف حمله قرار گرفت و دستکم یک نفر زخمی شد.
لهستان، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، در اقدامی پیشگیرانه برای مدتی جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
همزمان، مقامهای روسیه اعلام کردند اوکراین نیز با پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و به بنادر ویسوتسک و اوست-لوگا در ساحل دریای بالتیک، یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده است.
به گفته این مقامها، حملات اوکراین همچنین باعث قطع برق در شهر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، شده است.
این حملات متقابل در آستانه نشست ناتو در ترکیه انجام شد. جایی که قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره تلاشهای تازه برای پایان دادن به جنگی که با تهاجم گسترده روسیه آغاز شد، گفتوگو کنند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.