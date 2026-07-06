اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات وزیر خارجه آلمان در مورد اینکه جمهوری اسلامی باید هزینه مینزدایی در تنگه هرمز را بپردازد، «شرمآور» خواند و گفت: «آلمان باید بهطور کامل در قبال همدستی خود در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و هزینههای سنگین مشارکت فعال خود در جنایت تجاوز را بپردازد.»
بقایی گفت: «هیچ میزان از موضعگیریهای تهاجمی، حکومت برلین را قادر نخواهد کرد که از پذیرش مسئولیت نقش خود در این جنگ غیرقانونی و جنایتهای جنگی علیه مردم ایران شانه خالی کند.»
تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساسترین بازی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در استادیوم شهر دالاس با نتیجه یک بر صفر برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یکچهارم نهایی شد. میکل مرینو، تعویض طلایی لاروخا در این مسابقه، گل پیروزیبخش اسپانیا را در دقیقه ۱+۹۰ به ثمر رساند.
به این ترتیب رویای کریستیانو رونالدو برای فتح جام جهانی با شکست برابر رقیب سنتی، اسپانیا، به پایان رسید. اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو در وقتهای تلفشده، به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در دیداری کمافتوخیز و با موقعیتهای اندک، مرینو، هافبک آرسنال، در وقتهای تلفشده با فرار از میان دو مدافع میانی پرتغال، با ضربهای زمینی دروازه حریف را باز کرد و تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
رونالدوی ۴۱ ساله پیش از این مسابقه اعلام کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این رقابتها خواهد بود. اکنون نگاهها به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال دوخته شده است تا مشخص شود آیا او از فوتبال ملی نیز خداحافظی خواهد کرد یا نه.
اسپانیا، قهرمان اروپا، در مرحله یکچهارم نهایی برای کسب سهمیه نیمهنهایی به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهد رفت.
پرتغال نمیتواند شکایتی داشته باشد
پرتغال به جز صحنه گل میکل مرینو، در خط دفاع عملکردی نسبتا منسجم داشت، اما در فاز هجومی کاملا بیاثر و ناامیدکننده ظاهر شد.
اصرار روبرتو مارتینس بر استفاده نکردن از گونسالو راموس و ادامه دادن با کریستیانو رونالدو، بدون تردید با انتقادهای زیادی روبهرو خواهد شد؛ انتقادهایی که بیدلیل هم نیست. رونالدوی ۴۱ ساله در آخرین حضورش در جام جهانی تاثیر چندانی بر بازی نگذاشت و دیگر ستارههای هجومی پرتغال، از جمله برونو فرناندز و پدرو نتو، نیز کاملا محو بودند.
این روزی فراموشنشدنی، اما تلخ برای پرتغال بود؛ تیمی که خط حملهاش در این مسابقه هرگز هماهنگ و موثر ظاهر نشد.
اسپانیا، همان تیم یورو نیست
در آغاز یورو ۲۰۲۴، بسیاری معتقد بودند این تورنمنت برای نسل جوان اسپانیا کمی زود فرا رسیده است. اما این تیم برخلاف انتظارها با اقتدار قهرمان شد و این تصور شکل گرفت که دورهای تازه از سلطه فوتبال اسپانیا آغاز شده است.
با این حال، اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز بهترین نمایش خود را ارائه نکرده است. این تیم رقابتها را با تساوی بدون گل مقابل کیپورد آغاز کرد و از آن زمان نیز بهندرت توانسته عملکردی در بالاترین سطح داشته باشد.
لامین یامال در مقاطعی خطرناک ظاهر شد، اما نتوانست بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد و مانند بسیاری از همتیمیهایش در یکسوم پایانی زمین کمدقت بود. اسپانیا با وجود کیفیت بالای بازیکنان هجومیاش، دروازهبان حریف را آنطور که انتظار میرفت به زحمت نینداخت.
آنها در نهایت راه رسیدن به گل و پیروزی را پیدا کردند، اما همچنان با تیمی که دو سال پیش قهرمان اروپا شد و نمایشی درخشان داشت، فاصله زیادی دارند.
آینده مبهم مارتینس
با توجه به عمق ترکیب و کیفیت بالای بازیکنان پرتغال، حذف این تیم در مرحله یکهشتم نهایی با چنین نمایشی کمفروغ و فراموششدنی، فشارها بر روبرتو مارتینس را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
پرتغال در طول این جام بارها ناامیدکننده ظاهر شد؛ در مرحله گروهی پایینتر از کلمبیا در رده دوم قرار گرفت و سپس در مرحله یکشانزدهم نهایی نیز با دشواری از سد کرواسی پا به سن گذاشته عبور کرد.
اگر حذف در مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ را هم در نظر بگیریم، مارتینس در دو تورنمنت بزرگ اخیر نتوانسته بهترین عملکرد را از مجموعه بازیکنانش بگیرد.
حتی پیش از آغاز این جام جهانی نیز درباره آینده او تردیدهایی وجود داشت و زمزمههایی از جداییاش شنیده میشد. این شکست، بیش از هر زمان دیگری، پایان همکاری او با تیم ملی پرتغال را به یک اتفاق تقریبا قطعی تبدیل کرده است.
نیمه اول دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پایینتر از حد انتظار بود و دو تیم مدعی قهرمانی، نمایش ویژهای نداشتند.
نیمه نخست با وجود صحنههای جذاب، در مقاطعی محتاطانه دنبال شد و دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
اسپانیا تیم برتر میدان بود، اما نتوانست از موقعیتهایش استفاده کند. میکل اویارسابال، بهویژه، چند فرصت خوب را از دست داد و میتوانست خیلی زود دروازه پرتغال را باز کند.
نیمه نخست، به شکلی جالب، احتمالا هر دو تیم را راضی کرده است. پرتغال دفاع منسجمی داشت و در ضدحملات موقعیتهایی ایجاد کرد، در حالی که اسپانیا نیز امیدوار است اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، کیفیت بالاتر بازیکنانش سرانجام تفاوت را رقم بزند.
پرتغال بازی را بهتر آغاز کرد و کریستیانو رونالدو، فوقستاره سلسائو اروپا، یکی از موقعیتهای انگشتشمار مسابقه را روی ریباند ضربه سر ژوائو فلیکس بهدست آورد اما ضربه او در وضعیت نامتعادل را اونای سیمون مهار کرد تا حسرت، سهم کاپیتان پرتغال از این موقعیت شود.
نمایش لامین یامال، ستاره جوان لاروخا، نیز برابر یاران رونالدو همچون لیگ ملتها چنگی به دل نزد و با پرس شدید بازیکنان پرتغال، از جریان بازی خارج شده بود.
شرکت امنیت سایبری چکپوینت گزارش داد یک گروه هکری تازه مرتبط با جمهوری اسلامی، از اوایل سال ۲۰۲۶ سازمانهای دولتی و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات اسرائيل را هدف قرار داده است.
واحد پژوهشی شرکت چکپوینت، مستقر در تلآویو، در گزارشی که دوشنبه ۱۵ تیر منتشر کرد،این گروه را با نام «کَوِرن مانتیکور» شناسایی و دنبال میکند. به گفته این شرکت، روشهای فنی این گروه با دو گروه هکری دیگر به نامهای «مادیواتر» و «لیسیوم» شباهت دارد. پیشتر فاش شده بود که این گروههابه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبطاند.
پژوهشگران چکپوینت همچنین میگویند این گروه از یک زیرساخت ماژولار برای فرماندهی و کنترل حملات سایبری استفاده کرده است به گفته آنها این زیرساخت پیش از این شناسایی و مستند نشده بود.
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی عملیات این گروهی هکری بر سازمانهای اسرائیلی، بهویژه ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات و نهادهای دولتی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: توانایی این گروه در نفوذ به سازمانهای دفاعی و دولتی اسرائیل، همزمان با کارزار نظامی آمریکا در ایران، نشان میدهد این گروه با سرعت بالا عمل و اهداف خود را با دقت انتخاب میکند.»
کَوِرن مانتیکور چطور عمل میکند؟
منظور از «زیرساخت ماژولار یا چندبخشی» این است که ابزار هکری این گروه از چند بخش جداگانه ساخته شده و هر بخش کار مشخصی انجام میدهد. این ساختار به مهاجمان امکان میدهد حمله را برای هر هدف تغییر دهند و اگر یک بخش شناسایی شد، بخشهای دیگر همچنان پنهان بمانند.
به گفته چکپوینت، گروه کَوِرن مانتیکور معمولا برای ورود به شبکههای هدف، از نرمافزارهای مدیریت و نظارت از راه دور، موسوم به آراِماِم سوءاستفاده میکند. این نرمافزاره معمولا برای کنترل و پشتیبانی سیستمها از راه دور به کار میروند.
این گروه با استفاده از همین ابزارها میتواند در شبکه قربانی جابهجا شود و بدافزارهای خود را در قالب بهروزرسانیهای عادی و معتبر نصب کند.
یکی دیگر از روشهای این گروه برای دسترسی اولیه، سوءاستفاده از ابزارهای دسکتاپ از راه دورِ مبتنی بر مرورگر است؛ از جمله قابلیتهایی مانند چاپ از راه دور. این روش به مهاجمان کمک میکند در شرایطی که کُپی و پِیْست یا انتقال فایل محدود شده است، همچنان دادهها را از شبکه هدف خارج کنند.
پس از ورود اولیه، این گروه بهروزرسانی نرمافزار SysAid را فعال میکند؛ اقدامی که در نهایت به نصب فایلها و اجزای مخرب در محیط هدف منجر میشود.
ارتباط با دیگر گروههای هکری ایرانی
گزارش واحد پژوهشی شرکت چکپوینت در بخش مربوط به قربانیان، نوشته است که تمرکز اصلی کَوِرن مانتیکور بر اهداف اسرائیلی است و این گروه بهطور خاص به سازمانهای دولتی و شرکتهای فعال در بخش فناوری اطلاعات توجه دارد. چکپوینت میگوید شواهد نشان میدهد این گروه شناخت خوبی از زنجیره پیچیده تأمینکنندگان فناوری اطلاعات در اکوسیستم سایبری اسرائیل دارد.
در بخش دیگری آمده است که چکپوینت هنگام بررسی ابزارهای قدیمیتر کَوِرن مانتیکور، یک ماژول ارتباطی به نام CAV3RN_Http_Module شناسایی کرده است. به گفته این شرکت، برخی روشهای ارتباطی این ابزار با روشهایی همخوانی دارد که پیشتر در عملیاتهای منتسب به زیرگروه «لیسیوم» دیده شده بود.
چکپوینت همچنین میگوید چند همپوشانی دیگر نیز احتمال ارتباط این فعالیت با ایران را تقویت میکند. از جمله اینکه هدف قرار دادن سرورهای SysAid پیشتر در فعالیتهایی دیده شده بود که به عاملان همسو با وزارت اطلاعات ایران، از جمله گروه «مادیواتر»، نسبت داده شدهاند.
گزارش اضافه میکند که این کارزار نیز مانند برخی فعالیتهای قبلی، بر ارائهدهندگان بزرگ خدمات فناوری اطلاعات در اسرائیل متمرکز بوده است.
در نهایت، چکپوینت میگوید دامنه اصلی مشاهدهشده در این کارزار، یعنی hospitalinstallation[.]com، نشان داده که این دامنه از طریق «فارس دِیتا»، یک ارائهدهنده ایرانی خدمات میزبانی، ثبت شده است.
در نتیجهگیری گزارش نیز آمده است که کَوِرن مانتیکور نشانهای از ادامه تکامل توانمندیهای سایبری مرتبط با جمهوری اسلامی است.
چکپوینت همچنین میگوید توانایی این مهاجم در دسترسی به سازمانهای دفاعی و دولتی، همزمان با کارزار نظامی آمریکا با نام «عملیات اپیک فیوری»، نشاندهنده سرعت عملیاتی بالا و دقت در انتخاب اهداف است.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات دوشنبه دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد».
پیشتر دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، گفت: «یا توافق میکنیم یا کار را تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست اما من ترجیح میدهم توافق کنیم چون نمیخواهم روی ۹۱ میلیون نفر تاثیر بگذاریم.»
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، نیز در شبکه ایکس نوشت: «ملت ایران مثل روزهای اول انقلاب علیه آمریکا و اسرائیل شعار میدهند و این شعارها اکنون با خونخواهی رهبر توام شده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آذر یاهو طرقبه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، به اتهام انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت زندان، به بند ۶، بند تنبیهی این زندان، منتقل شده و از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شده است.
آذر یاهو طرقبه، متولد ۱۳۶۶، ۱۴ اسفند از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد.
او به دلیل آنچه استفاده از استیکر قلب برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اینستاگرام و ابراز خوشحالی از کشته شدن علی خامنهای عنوان شده، به همکاری با اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.