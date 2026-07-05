حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت: «قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم و مسئولان است و حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.»
او تاکید کرد: قصاص و انتقام، هم مسئولیت فردی است و هم مسئولیت اجتماعی است و امروز انتقام علی خامنهای بر عهده همه مردم، نیروهای مسلح، فرماندهان و هر کسی است که خود را مسئول میداند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد «با وجود حضور گسترده مردم» در نخستین روز مراسم تشییع جسد علی خامنهای، «تاکنون هیچ حادثهای مرتبط با این مراسم، حتی جزئی، گزارش نشده است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت نخستین روز مراسم بدون ثبت هیچ حادثهای به پایان رسیده است.
او افزود مدیریت جمعیت با هدایت شرکتکنندگان از مسیرهای ورودی و خروجی بهگونهای انجام شده که از ایجاد «تراکمهای خطرآفرین» جلوگیری شده و همین موضوع به حفظ ایمنی مراسم کمک کرده است.
مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، با وجود طوفان در واشینگتن و تاخیر در برخی برنامههای رسمی، شنبه شب در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.
میلیونها نفر با حضور در جشنها، رژهها و نمایشهای آتشبازی این مناسبت را گرامی داشتند. تصاویر این گزارش، گوشههایی از حالوهوای این مراسم در نقاط مختلف آمریکا را به نمایش میگذارد.
این گزارش در حال تکمیل است.
همزمان با برگزاری مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، طوفانهای تابستانی و موج گرمای بیسابقه برنامه دونالد ترامپ در واشینگتن را با ابهام روبهرو کرد. در این میان، حضور یک گروه ملیگرای سفیدپوست و انتقادها از سیاسی شدن این مراسم نیز توجهها را جلب کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار بود شامگاه شنبه همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده در یک گردهمایی سیاسی در محوطه محصور «نشنال مال» در واشینگتن سخنرانی کند، اما نزدیک شدن طوفانهای تابستانی احتمال برگزاری این مراسم را با تردید مواجه کرد.
به گزارش رویترز، با ورود سامانههای طوفانی به منطقه، مقامهای مسئول از جمعیت حاضر خواستند فضای باز را ترک کرده و به محلهای سرپوشیده پناه ببرند. سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از ورود افراد جدید از ایستهای بازرسی امنیتی جلوگیری میکند. در زمان انتشار گزارش، مشخص نبود این شرایط بر سخنرانی برنامهریزیشده ترامپ در ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا تاثیر خواهد گذاشت یا خیر.
شبکه فاکسنیوز در این زمینه به نقل از ترامپ خبر داد که رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده که تحت هر شرایطی سخنرانی خود را انجام خواهد داد هرچند به دلیل وضعیت هوا، با تاخیر انجام شود.
ترامپ این مراسم را «باشکوهترین گردهمایی ترامپ» توصیف کرده است. گروه «فریدام ۲۵۰» که مسئول برگزاری این برنامه است، اعلام کرد مقامهای مسئول بهطور مستمر شرایط جوی را زیر نظر دارند.
بازدیدکنندگان برای ورود به محل مراسم ساعتها در صف ماندند و علاوه بر تدابیر شدید امنیتی، با گرمای کمسابقه ۳۹ درجه سانتیگراد روبهرو بودند. این موج گرما که رکوردهای دمایی را شکست، باعث لغو چندین رژه و برنامه دیگر در منطقه شد.
در میان حاضران، اعضای گروه ملیگرای سفیدپوست «پاتریوت فرانت» نیز دیده شدند. این گروه در شبکههای اجتماعی اعلام کرد به واشینگتن رسیده و صدها نفر از اعضایش با لباسهای یکسان از طریق متروی واشینگتن وارد شهر شدهاند. پلیس محلی اعلام کرد تاکنون گزارشی از خشونت دریافت نکرده است.
رویترز مینویسد روسایجمهوری آمریکا معمولاً از حضور مستقیم در مراسم چهارم ژوئیه خودداری میکنند، اما ترامپ بار دیگر مرز میان بزرگداشت رسمی استقلال آمریکا و گردهماییهای سیاسی به سبک کارزارهای انتخاباتی را کمرنگ کرده است.
دولت ترامپ از طریق سازمان «فریدام ۲۵۰» عملا نقش کمیته غیرحزبی تشکیلشده در سال ۲۰۱۶ برای برنامهریزی جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال را به حاشیه رانده و بخش بزرگی از محوطه ۲.۴ کیلومتری نشنال مال را برای برگزاری «نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا» محصور کرده است. در این نمایشگاه، علاوه بر امکانات تفریحی مانند چرخوفلک، غرفههایی متعلق به گروههای محافظهکار و شرکتهای صنایع دفاعی نیز برپا شده است. برگزارکنندگان میگویند هدف از این برنامه نمایش مردم و نوآوریهایی است که آمریکا را «بزرگترین کشور جهان» کردهاند.
چند ایالت تحت رهبری دموکراتها از اعزام هیاتهای رسمی به این مراسم خودداری کردهاند و بسیاری از هنرمندانی که قرار بود در برنامه اجرا داشته باشند نیز با اشاره به سیاسی شدن مراسم، از حضور انصراف دادهاند. ترامپ این مجموعه برنامهها را ۲۴ ژوئن با یک گردهمایی سیاسی آغاز کرده بود.
اگرچه در روزهای نخست استقبال چندانی از این رویدادها نشد، اما در روزهای اخیر شمار بازدیدکنندگان افزایش یافته و صفهای ورودی چندین خیابان امتداد یافته است. به گفته یکی از مدیران موسسه اسمیتسونین، فروش فروشگاهها و رستورانهای موزههای این مجموعه در روز جمعه به نزدیکی رکورد تاریخی رسیده است.
از دیگر برنامههای «فریدام ۲۵۰» میتوان به یک گردهمایی مذهبی با حضور عمدتا سخنرانان مسیحی محافظهکار، برگزاری چندین رویداد ورزشی، از جمله مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی در محوطه کاخ سفید به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد ترامپ در ۱۴ ژوئن، و همچنین برگزاری مسابقه اتومبیلرانی ایندیکار در واشینگتن در ماه اوت اشاره کرد.
این سازمان همچنین پروژه «کامیونهای آزادی» را اجرا کرده است؛ اقدامی که منتقدان میگویند تصویری بیش از حد مذهبی از تاریخ آمریکا ارائه میدهد و موضوعاتی مانند بردهداری و بیعدالتی نژادی را نادیده میگیرد.
بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، اکثریت آمریکاییها، از جمله حدود سهچهارم دموکراتها و نیمی از جمهوریخواهان، معتقدند برنامههای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا بیش از اندازه سیاسی شده است.
ترامپ همچنین در آستانه این سالگرد پروژههایی را برای بازسازی بخشهایی از پایتخت آمریکا اجرا کرده است. هرچند بسیاری از فوارهها و مجسمهها مرمت شدهاند، اما پروژه ۱۵ میلیون دلاری بازسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن با مشکلات متعددی روبهرو شده و این محوطه اکنون با وجود حضور نیروهای نظامی و دوربینهای امنیتی، همچنان با رنگهای پوستهپوسته و آب پوشیده از جلبک مواجه است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هستهای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل به روند مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، گفت: «این دسترسی تاکنون امکانپذیر نبوده است.»
او افزود: «باید توجه داشت که این موضوع تا حدی به مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل به آن وابسته شده است؛ شاید نه بهطور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی جزئیات بیشتری درباره زمان احتمالی ازسرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن ارائه نکرد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر «خونخواهی» علی خامنهای گفت «قصاص دشمن» یک «تکلیف تاریخی» برای همه مردم و مسئولان است و افزود که حتی در صورت ادامه مذاکرات، مطالبه انتقام پابرجا خواهد ماند.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامگاه شنبه در گفتوگویی با شبکه خبر، «قصاص دشمن» را «تکلیفی مهم و تاریخی» توصیف کرد و گفت همه مردم و مسئولان در قبال آن مسئولیت دارند.
او با اشاره به آنچه «خونخواهی رهبر شهید» خواند، اظهار داشت عاملان این اقدام «باید پاسخگوی خون به ناحق ریختهشده باشند» و تاکید کرد این مسئولیت تنها بر عهده نیروهای نظامی نیست، بلکه «همه اقشار مردم» میتوانند متناسب با توان خود در تحقق آن نقشآفرینی کنند.
مقدمفر افزود تحقق این خونخواهی «قطعی» است و گفت برخی با دعا، برخی با توانمندیهای خود و برخی نیز با حضور در مراسم تشییع در این مسیر مشارکت خواهند داشت.
مشاور فرمانده کل سپاه همچنین گفت ورود جمهوری اسلامی به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی «منافاتی با مطالبه خونخواهی ندارد» و تاکید کرد که عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند.
او در ادامه با رد امکان عادیسازی روابط با واشینگتن گفت: «امکان صلح با آمریکا وجود ندارد» و افزود حتی اگر تحولات و درگیریهای اخیر نیز رخ نمیداد، تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا «تعارضی وجودی و بنیادین» است.