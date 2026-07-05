میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مهمترین نکته بیانیه مجلس خبرگان این است که تفاهمنامه و روند مذاکرات، مسیری جدا و موازی با پرونده انتقام از عاملان و آمران کشتن علی خامنهای دارد.
او افزود که بر اساس این بیانیه، مذاکرات نه مانعی برای پیگیری انتقام خون علی خامنهای است و نه جای آن را میگیرد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه ممکن نیست و نباید به اسرائیل اجازه داده شود توافق صلح میان آمریکا و ایران را تضعیف کند.
همزمان، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشینگتن و تهران، ۲۱ تیر در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
جزییات بیشتر با نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال:
ناصر مکارمشیرازی، مرجع تقلید حامی حکومت، در پیامی به مناسبت تشیع علی خامنهای گفت که نباید تصور شود جنگ پایان یافته است و مقابله با «جبهه استکبار» همچنان ادامه دارد.
مکارمشیرازی در بخش دیگری از پیام خود گفت عاملان کشتن علی خامنهای و دیگر کشتهشدگان جنگ، از «کیفر الهی و مجازات عادلانه» مصون نخواهند ماند.
او از مسئولان، نیروهای مسلح و تصمیمگیران جمهوری اسلامی خواست در عرصههای نظامی، دیپلماسی و دیگر حوزهها در برابر دشمن ایستادگی کنند.
مکارمشیرازی، ولایت فقیه را «محور وحدت» و «رکن استواری نظام» خواند و گفت حفظ وحدت و همبستگی ملی بیش از هر زمان ضروری است.
میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، یکشنبه ۱۴ تیر به اورشلیمپست گفت: «در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و دهها نیروی ارتش را به امارات متحده عربی اعزام کردیم.»
او افزود دهها موشک جمهوری که به سوی این کشور حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، توسط این سیستم رهگیری شدند.
اورشلیمپست نوشت چندین مقام اسرائیلی اظهار داشتند که تصمیم برای ارسال آتشبار گنبد آهنین و موشکهای رهگیر، پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گرفته شده است.
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، در نشست خبری پیش از بازی با مکزیک، درباره جو ورزشگاه و رفتار هواداران مکزیک گفت: «انتظار هیچ رفتار خصمانهای را ندارم. تا اینجا همه بسیار محترمانه رفتار کردهاند. فضا احساسی خواهد بود و حمایت زیادی از تیم میزبان وجود خواهد داشت.»
او درباره وضعیت ریس جیمز، مدافع راست تیم خود، گفت: «ریس شاید بتواند روی نیمکت باشد، اما باید منتظر آخرین ارزیابی پزشکان و نظر تیم پزشکی بمانیم.»
سرمربی انگلستان درباره نگرانیها از ایجاد سر و صدا مقابل هتل تیم گفت: «امروز هیچ مشکلی نداشتیم. فیفا از شرایط آگاه است و اطراف هتل نیروهای امنیتی حضور دارند. نمیخواهم درباره مشکلاتی صحبت کنم که اصلا وجود ندارند.»
توخل همچنین درباره شرایط ارتفاع شهر مکزیکوسیتی گفت: «ما تاثیرش را احساس میکنیم. خودم کمی سردرد داشتم و خوب نخوابیدم، اما موضوعی نیست که نتوان با آن کنار آمد. فکر میکنم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نخست سختترین بخش مسابقه برای ما خواهد بود.»
مکزیک و انگلستان بامداد دوشنبه برای صعود به یکچهارم نهایی جام جهانی به مصاف هم میروند.
تیم ملی فوتبال فرانسه در حالی با حداقل اختلاف برابر پاراگوئه به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی شد که شاگردان دشان در طول بازی بارها با خطاهای خشن و حرکات غیرورزشی بازیکنان حریف مواجه شدند.
تلاش بازیکنان پاراگوئه برای ایجاد جنگ روانی علیه خروسها در طول مسابقه با خشونت همراه بود و آبیها خوششانس بودند که از این مسابقه بدون مصدوم و محروم عبور کردند.
تنش و درگیری در این مسابقه پس از خطای آندرس کوباس روی کاپیتان فرانسه، به اوج رسید و عثمان دمبله، ستاره پیاسجی، در اعتراض به خطای خشن هافبک پاراگوئه، با حریف درگیر شد.
اما این آخرین خطا روی امباپه نبود و برترین گلزن جام جهانی، دقایقی بعد نیز هنگام حرکت با توپ، از سوی ماتیاس گالارسا ضربهای به صورت دریافت کرد.
در گرمای شدید فیلادلفیا، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی، بر خلاف روشن ایرماتوف، هموطن باسابقه خود، نتوانست قضاوت خوبی در جام جهانی داشته باشد و از خطاهای پرشمار پاراگوئه بدون نشان دادن کارت زرد عبور کرد.
بازی و رفتار خشن پاراگوئه چندبار درگیری و اعتراض بین بازیکنان را در پی داشت اما بعد از گلزنی امباپه از روی نقطه پنالتی، سمت و سوی این شیوه از بازی تغییر کرد و این تیم فرانسه بود که با خارج شدن از زیر فشار نتیجه، بازیکنان پاراگوئه را عصبی میدید.