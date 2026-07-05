رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه ممکن نیست و نباید به اسرائیل اجازه داده شود توافق صلح میان آمریکا و ایران را تضعیف کند.

همزمان، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشینگتن و تهران، ۲۱ تیر در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

جزییات بیشتر با نرگس هورخش، خبرنگار ایران‌اینترنشنال: