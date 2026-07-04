حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران، اعلام کرد که مراسم حکومتی دفن علی خامنهای قطعا به صورت زمینی برگزار خواهد شد.
او با تشویق شهروندان به شرکت در این مراسم، بر رایگان بودن و دسترسی آسان به حملونقل عمومی تاکید کرد و گفت که مراسم در مصلای تهران به صورت شبانه ادامه خواهد داشت.
به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانههای ایالات متحده در کشورهای مختلف، ایرانیان در دهها شهر جهان مقابل سفارتخانههای آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
احمد صمدی، تاجالدین سروش، خبرنگاران ایراناینترنشنال، و ساجده شریفی، روزنامهنگار، از برلین، لندن و پاریس گزارش میدهند:
زمانی که صحبت از برنامه هستهای ایران و بحرانهای دیپلماتیک پیرامون آن میشود، ذهن همه به سمت اصطلاحاتی چون «سانتریفیوژ»، «غنیسازی اورانیوم» و تاسیسات معروفی مانند «نطنز» و «فردو» میرود.
اخبار چند سال اخیر و حتی توافقهای پیشنهادی جدید ترامپ نیز همگی حول محور کنترل غنیسازی اورانیوم چرخیدهاند، اما نشریه فوربس در تحلیلی، انگشت روی نقطهای گذاشته که تا حد زیادی از دید رسانهها و دیپلماتها پنهان مانده است: پلوتونیوم و نیروگاه هستهای بوشهر.
این تحلیل هشدار میدهد که تمرکز بیش از حد غرب بر روی مسیر «اورانیوم»، ممکن است چشم آنها را روی مسیر دوم و بالقوه خطرناکتر یعنی «پلوتونیوم» ببندد.
اما ماجرا چیست و چرا پسماند یک نیروگاه برق تجاری میتواند به یک دغدغه امنیتی تبدیل شود؟
قرارداد ایران و روسیه: روی کاغذ همه چیز امن است
نیروگاه بوشهر یک راکتور از نوع آب سبک است که با همکاری شرکت دولتی «روساتم» روسیه ساخته شده و کار آن تولید برق است. از همان ابتدا، برای اینکه خیال جامعه جهانی از بابت عدم انحراف این نیروگاه به سمت اهداف نظامی راحت باشد، یک قفل حقوقی محکم بر آن زده شد.
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شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۱ ژوئیه (۲۱ خرداد) در پاکستان برگزار خواهد شد.
به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیات جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنهای تعیین خواهد شد.
العربیه نوشت که دور بعدی مذاکرات به تحریمها، داراییهای مسدودشده ایران و پرونده هستهای خواهد پرداخت.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی «اروپای بدوی و وحشی» را به مراسم تشییع علی خامنهای راه نداد. زارعی نوشت اجازه ندادیم هیچ یک از روسای اروپایی در کنار آن «تابوت نور» پا بگذارند. او از مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای این تصمیم تشکر کرد.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نداد مقامهای اروپایی در مراسم تشییع علی خامنهای حضور داشته باشند.
زارعی در این پیام از «اروپای بدوی و وحشی» نام برد و نوشت جمهوری اسلامی اجازه نداد هیچیک از روسای کشورهای اروپایی در کنار آنچه او «تابوت نور» توصیف کرد، حضور پیدا کنند.
او همچنین از مسعود پزشکیان، رییسجمهوری و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای این تصمیم تشکر کرد.
زارعی نوشت کشورهای اروپایی که به گفته او در «ترور» خامنهای سکوت کردند یا با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا،همراه بودند، برای حضور در این مراسم در تهران دعوت نشدند.
او همچنین با اشاره به آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایتالیا و فنلاند، نوشت: «نگذاشتیم سیاستمداران بدوی آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایتالیا، فنلاند و...، لکه و رد ننگشان بر مصلی و کنار تابوت شهادت باقی بماند.»
زارعی در پایان از حضور نماینده صربستان در این مراسم قدردانی کرد و نوشت: «تشریک مساعی نماینده محترم صربستان موجب امتنان ایران متمدن است.»
ایاسپیان در تمجید از عملکرد کیپورد در جام جهانی نوشت: «کیپ ورد به خانه برمیگردد، اما وقتی شبکههای تلویزیونی در پایان این جام جهانی ویدیوهای منتخب خود را از لحظات بهیادماندنی مسابقات تهیه کنند، تیم این مجمعالجزایر کوچک در سواحل غربی آفریقا جایگاه ویژهای در آن خواهد داشت.»
ایاسپیان نوشت: «تصاویر شیرجههای تماشایی ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله، در تساوی بدون گل برابر اسپانیا؛ جشنهای پس از به ثمر رسیدن دو گل نخست تاریخ کیپورد در جام جهانی که تساوی ۲-۲ مقابل اروگوئه را رقم زد؛ و شوت استثنایی و تماشایی سیدنی لوپس کابرال در شکست ۳-۲ برابر آرژانتین در جمعه شب. اگر جامهای جهانی با تعداد لحظات فراموشنشدنی سنجیده میشدند، کیپورد قهرمان بود. از بسیاری جهات، این تیم در حالی مسابقات را ترک میکند که دستاوردی بهمراتب بزرگتر از یک جام طلایی به دست آورده است.»
پس از شکست تلخ مقابل آرژانتین در وقت اضافه که جمعه به ماجراجویی کیپورد در جام جهانی پایان داد، ووزینیا گفت عملکرد این تیم در این تورنمنت «در بسیاری از نقاط جهان، برای تیم ملی کیپورد اعتبار و عزت به همراه داشته است.»
برای برخی دیگر، این تیم به معنای واقعی کلمه کیپورد را روی نقشه جهان قرار داد. پیکو لوپس، مدافع تیم، گفت: «دیگر هیچکس لازم نیست بپرسد کیپورد کجاست. حالا همه میدانند ما کجا هستیم.»
اگر لیونل مسی و آرژانتین پیش از این هم کیپورد را نمیشناختند، حالا بدون تردید آن را میشناسند. وقتی لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، پس از مسابقه در نشست خبری ورزشگاه هارد راک نشست، آهی کشید؛ گویی تازه از یک نبرد طاقتفرسا و احساسی جان سالم به در برده بود: «همه فکر میکردند بازی آسانی در پیش داریم، اما ما میدانستیم اینطور نیست. این مسابقه برای ما بسیار دشوار بود. به سختی توانستیم از پس آن بر بیاییم.»
این تمجید بزرگی از کشوری با حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت بود؛ آن هم پس از این که کیپورد مدافع عنوان قهرمانی را تا آستانه رقم زدن بزرگترین شگفتی تاریخ جام جهانی پیش برد.
کیپورد پس از ایسلند و کوراسائو، سومین کشور کوچک تاریخ است که به جام جهانی راه یافته و کوچکترین کشوری محسوب میشود که به مرحله حذفی صعود کرده است. با این حال، تنها گل دقیقه ۱۱۱ آرژانتین قدرتمند بود که آنها را از رقابتها کنار زد.
بخشی از جذابیت داستان کیپورد، همین رمز و راز آن است. کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰ با تیمی متشکل از بازیکنانی که چندان شناختهشده نبودند وارد مسابقات شد و با پیروزی یک بر صفر برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، جهان را شگفتزده کرد؛ نتیجهای که بازیکنانی مانند فرانسوا اومام بییک و روژه میلا را یکشبه به چهرههایی مشهور تبدیل کرد.
کیپورد نیز جذابیتی مشابه دارد. ووزینیا که در دسته دوم فوتبال پرتغال بازی میکند، پیش از آغاز مسابقات حدود ۵۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام داشت. این عدد اکنون به نزدیک ۲۰ میلیون نفر رسیده است.
لوپس که تمام دوران حرفهای خود را در لیگ ایرلند سپری کرده، از طریق لینکدین برای حضور در تیم ملی کیپورد دعوت شد. او نخستین پیام را که به زبان پرتغالی بود نادیده گرفت و تنها زمانی که ۹ ماه بعد پیام دیگری به زبان انگلیسی دریافت کرد، متوجه شد این پیشنهاد واقعی است.
اما اگر بازیکنانی مانند ووزینیا و لوپس در آغاز مسابقات خود را در برابر ستارههای بزرگ فوتبال جهان کوچکتر میدیدند، هرگز این احساس را در زمین نشان ندادند. اسپانیا با وجود هفت مهار ووزینیا نتوانست دروازه این تیم را باز کند، کیپورد بیش از ۲۰ دقیقه برابر اروگوئه پیش بود و سپس تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی، صعود تاریخی آنها به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کرد. همچنین زمانی که برابر آرژانتین با نتیجه ۳-۲ عقب بودند، تنها یک واکنش فوقالعاده از امیلیانو مارتینس، دروازهبان آرژانتین، مانع از ثبت گل تساوی و نتیجه ۳-۳ شد.
کیپورد در حالی جام جهانی را ترک میکند که برابر سه قهرمان سابق جهان به میدان رفت، اما در هیچ مسابقهای طی ۹۰ دقیقه شکست نخورد. از نظر بوبیستا، به همان اندازه مهم بود که تیمش این موفقیت را به شیوه درست به دست آورد.
وقتی از او خواسته شد عملکرد تیمش در کل مسابقات را ارزیابی کند، بارها تاکید کرد که تیمش میتوانست با رویکردی متفاوت وارد میدان شود. آنها تیمی منظم، سرسخت و سازمانیافته بودند، اما نه تا جایی که تنها برای خراب کردن بازی حریف تلاش کنند. شکست برابر آرژانتین بدون تردید در میان بزرگترین مسابقات تاریخ جام جهانی ثبت خواهد شد.
بوبیستا گفت: «ما تمام توانمان را گذاشتیم و با شجاعت جنگیدیم. به هویت خود وفادار ماندیم. به آنچه در طول مسابقات انجام دادیم، افتخار میکنم. موضوع فقط فوتبال بازی کردن نبود؛ میخواستیم هویت خود را به دنیا نشان دهیم.
کشور کوچک بودن مانعی نیست. میتوانستیم به شیوه دیگری بازی کنیم، اما این کار را نکردیم. این تصمیم از غرور ما سرچشمه میگرفت. فقط میتوانم از بازیکنان بابت تلاش و قلب بزرگی که نشان دادند تشکر کنم. آنها نشان دادند کشور ما چه هویتی دارد. همه باید بابت کاری که برای این تورنمنت انجام دادند، از آنها قدردانی کنند.»
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، بدون شک با این حرف موافق خواهد بود. هیچ تبلیغی برای فرمت جدید ۴۸ تیمی جام جهانی بهتر از داستانهایی مانند کیپورد نیست؛ داستانهایی که تخیل و احساسات هواداران فوتبال در سراسر جهان را تسخیر کردهاند.
بوبیستا فاش کرد پس از شکست برابر آرژانتین، اشک در رختکن کیپورد جاری بود، اما این اندوه دوام زیادی نخواهد داشت. کیپورد این مسابقات را با اعتباری بهمراتب بیشتر و ارتشی از هواداران تازه ترک میکند. ووزینیا، حتی در ۴۰ سالگی، و برخی از همتیمیهای جوانترش، احتمالا تابستان امسال با تکیه بر شهرت تازه بهدستآمده خود راهی باشگاههای جدید خواهند شد.
پس از پایان آخرین پاسخ خود در نشست خبری پس از مسابقه که در یکی از رختکنها برگزار شد، بوبیستا از جای خود برخاست و حاضران او را با تشویق بدرقه کردند. او نیز در پاسخ، رو به خبرنگاران کرد و دستش را روی قلبش گذاشت.
این، پایانی شایسته برای سفر کیپورد در جام جهانی بود؛ تیمی که بوبیستا و شاگردانش در طول این مسیر قلبهای بسیاری را تسخیر کردند. تورنمنت آنها به پایان رسیده است، اما خاطراتی که ساختند، تا پایان عمر باقی خواهد ماند.